WHOOP, Garmin, nebo Fitbit? Tři roky s náramkem mohou stát skoro 30 tisíc

- Fitbit Air a Garmin CIRQA rozšířily nabídku náramků, které měří spánek a pohyb bez displeje
- Garmin CIRQA a Fitbit Air fungují i bez předplatného, WHOOP vyžaduje pravidelné placení
- Podobně vypadající skóre regenerace mohou u každé značky znamenat něco jiného
Sledovat spánek a pohyb můžete i bez chytrých hodinek. Někdo dává přednost klasickým hodinkám, jinému ty chytré při spaní překážejí a další se rád obejde bez svítícího displeje. Náramek bez obrazovky průběžně sbírá údaje a podrobnosti ukáže aplikace v telefonu. Čas na něm nezjistíte, zato ráno může mít poměrně vyhraněný názor na vaši noční regeneraci.
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Dlouho byl s tímto přístupem nejvíc spojený WHOOP. Letos mu ale přibyla konkurence od dvou velkých značek: v květnu dorazil Fitbit Air a v červenci Garmin CIRQA. Od WHOOPu se liší hlavně tím, jak za ně platíte. Zatímco u WHOOPu si předplácíte službu se senzorem, u Garminu a Fitbitu kupujete zařízení, jehož základní funkce zůstávají dostupné bez dalšího placení.
Za WHOOP platíte i v dalších letech
Garmin CIRQA stojí 4 990 Kč, Fitbit Air lze pořídit za 3 299 Kč. U WHOOPu vychází základní roční členství One zhruba na 4 900 Kč, prostřední Peak na 6 500 Kč a nejvyšší Life na 9 800 Kč. Zařízení je v ceně členství, takže senzor zvlášť nekupujete.
Na začátku tak One vypadá cenově skoro stejně jako Garmin. Jenže po roce přijde další platba. A po skončení členství se WHOOP nepřepne do skromnějšího bezplatného režimu: přestane zaznamenávat a vyhodnocovat nová data. Starší záznamy zůstávají přístupné, ale pro další sledování potřebujete členství obnovit.
Při každoročním placení podle dnešního ceníku WHOOPu vycházejí náklady následovně:
|Zařízení a způsob používání
|Za 1 rok, Kč
|Za 3 roky, Kč
|Za 5 let, Kč
|WHOOP One (orientačně)
|4 900
|14 600
|24 300
|WHOOP Peak (orientačně)
|6 500
|19 400
|32 300
|WHOOP Life (orientačně)
|9 800
|29 300
|48 800
|Garmin CIRQA bez Connect+
|4 990
|4 990
|4 990
|Fitbit Air bez Premium
|3 299
|3 299
|3 299
U Garminu a Fitbitu počítá pětiletý sloupec s tím, že původní náramek vydrží celou dobu. To zaručené není, rozdíl je ale výrazný už po třech letech: za WHOOP One zaplatíte přibližně trojnásobek ceny CIRQA. Součástí řádně placeného členství WHOOP je také záruka na výrobní vady, s výlukami například pro běžné opotřebení či ztrátu.
Za co si WHOOP nechává platit
Ráno WHOOP odhadne zotavení (Recovery) mimo jiné z variability srdečního tepu (HRV), klidového tepu a spánku. Během dne pak roste Strain, skóre zátěže na stupnici od 0 do 21. Podle zotavení a dalších údajů vám aplikace doporučí, jakou zátěž ten den zvolit a kolik spánku potřebujete.
K naměřeným údajům si můžete v deníku návyků zapisovat třeba příjem alkoholu nebo večerní jídlo. Recovery Impacts pak ukazuje, jak tyto návyky souvisejí s regenerací. Jedinou příčinu horšího rána z toho určit nelze, ale opakující se souvislosti mohou být při úpravě denního režimu užitečnější než další desetinné místo v tabulce.
To podstatné kolem spánku, Recovery, Strain a koučování nabízí už One. Peak přidává průběžný monitor stresu a Health Monitor s upozorněními na odchylky. Součástí Peaku je také funkce Healthspan, která ze spánku, aktivity a kondice odvozuje fyziologický věk WHOOP Age a odhaduje, jak se mění. K členství Life dostanete místo senzoru WHOOP 5.0 model WHOOP MG. Ten přidává EKG a upozornění na nepravidelný rytmus, obojí podporované i v Česku.
WHOOP má také nejdelší deklarovanou výdrž této trojice, přes 14 dní. A s bezdrátovým PowerPackem, dodávaným u Peak a Life, jej můžete nabíjet přímo při nošení. To je příjemný detail u zařízení, jehož smyslem je zachytit i noc mezi dvěma náročnými dny. WHOOP navíc nabízí příslušenství pro nošení na paži i ve speciálním oblečení. Samotné přesunutí senzoru mimo zápěstí už ale jeho výsadou není.
Garmin se hodí i jako druhé zařízení
CIRQA totiž podporuje nošení na zápěstí i na paži. Pro dosavadního uživatele Garminu je ale podstatnější, že další měření přibývají ve známé aplikaci Garmin Connect. Sportovní hodinky tak může na noc nebo k běžnému oblečení vystřídat menší náramek a záznamy zůstanou pohromadě v jedné aplikaci. Pro střídání zařízení je potřeba připojit obě ke stejnému účtu a pravidelně je synchronizovat. V nastavení také určíte, které má být přednostním zdrojem denních a které tréninkových údajů.
CIRQA současně poslouží i při sportu. Nabízí přes 80 sportovních profilů, odhad připravenosti k tréninku, stav tréninku i dobu regenerace. Vedle automatického rozpoznávání běžného pohybu umožňuje spustit záznam oblíbené aktivity ručně bočním tlačítkem.
Náramek umí také vysílat tep do kompatibilního zařízení, například cyklopočítače Edge. Na řídítkách tak vidíte údaj ze senzoru, který už máte na sobě. Vlastní GPS ovšem CIRQA nemá, pro záznam trasy využívá telefon stejně jako WHOOP. Baterie má podle Garminu vydržet až deset dní.
Spánek, Body Battery i uvedené tréninkové metriky přitom fungují bez předplatného. Placený Connect+ za 219 Kč měsíčně nebo 2 190 Kč ročně přidává například interpretaci dat pomocí Active Intelligence a rozšířené přehledy. Jde o dobrovolný doplněk; při třech letech ročního předplatného zaplatíte i s náramkem 11 560 Kč, stále méně než za WHOOP One.
Fitbit Air stojí méně a hlavní skóre ukáže zdarma
Také Fitbit Air nechává placené služby na volbě uživatele, samotný náramek přitom stojí méně než Garmin. Vedle ceny zaujme i nízkou hmotností: s textilním řemínkem váží přibližně 12 gramů. Google uvádí výdrž až sedm dní. Rychlé nabíjení má během pěti minut dodat energii na den používání. Nejkratší výdrž z této trojice tak částečně vyvažuje možnost krátkého dobití, které neudělá velkou mezeru v záznamech.
Air zaznamenává tep, spánek, variabilitu srdečního tepu, okysličení krve i teplotní odchylky. Pro každodenní používání je podstatné, že bezplatná aplikace zahrnuje skóre připravenosti, kardio zátěž i hodnocení spánku včetně jeho fází. Skóre připravenosti hodnotí zotavení podle nedávného spánku, klidového tepu a HRV. Kardio zátěž zohledňuje délku a intenzitu pohybu podle naměřeného tepu. I po skončení zkušební verze Premium tak zůstává podstatná část toho, kvůli čemu si člověk takový náramek pořizuje.
Aplikace Fitbit se letos přejmenovala na Google Health. Placené Google Health Premium k naměřeným údajům přidává hlavně osobní doporučení. Jeho kouč s Gemini umožňuje probírat cíle, sestavit plán a upravit jej podle času nebo dostupného vybavení. Kouč je dostupný i v Česku; část prémiového obsahu však může zůstávat v angličtině. Pro předplatitele vybraných tarifů Google AI Pro a Ultra může být Health Premium už zahrnuté, takže za kouče nemusí platit další předplatné.
Air funguje s Androidem i iPhonem a automaticky rozpoznává běžné aktivity. Z optického sledování pulzu v klidu a ve spánku může také upozornit na možné známky fibrilace síní. Záznam trasy běhu nebo vyjížďky i zde závisí na GPS telefonu. Žádný z této trojice náramků tak plně nenahradí sportovní hodinky, které během běhu ukazují tempo a zaznamenávají trasu samostatně.
Skóre regenerace nejsou mezi značkami zaměnitelná
Rozdíly pokračují i v aplikacích, kde podobně vypadající čísla neznamenají totéž. WHOOP Recovery a skóre připravenosti Googlu hodnotí zotavení, zatímco Garmin Body Battery odhaduje průběžně dostupnou energii z odpočinku, spánku, stresu a aktivity. Garmin má vedle toho samostatnou připravenost k tréninku. Osmdesát bodů v jedné aplikaci tedy nemusí znamenat lepší regeneraci než sedmdesát ve druhé.
Senzor totiž „zásobu energie“ přímo neměří, aplikace ji odhaduje z naměřených údajů. Správně zachycený tep proto ještě nezaručuje správné doporučení. Při sportu navíc přesnost optického snímače ovlivňují pohyb, poloha náramku i jeho kontakt s pokožkou. Ani dražší předplatné tyto fyzikální potíže neodstraní. Víc než srovnávání skóre napříč značkami vám řekne, jak se vyvíjejí vaše vlastní hodnoty v jedné aplikaci a jak souvisejí s denním režimem.
Komu se který vyplatí
CIRQA má největší výhodu u lidí, kteří už Garmin používají: menší náramek doplní jejich hodinky a záznamy zůstanou ve známé aplikaci. Sportovní funkce bez pravidelných poplatků přitom nabídne i novým uživatelům. Pro samotné sledování spánku, pohybu a regenerace je levnější alternativou Fitbit Air, který už bez Premium umí podstatně víc než jen počítat kroky.
WHOOP dává smysl tehdy, když chcete aktivně pracovat s tím, jak propojuje zátěž, regeneraci a návyky. Už One nabízí jádro této služby; Peak a Life mají cenu pro ty, kdo využijí jejich konkrétní funkce navíc. Při pouhém sledování tepu a ranního skóre se pravidelná platba obhajuje těžko. Garmin i Fitbit vám totiž tyto údaje ukážou také rok poté, co za náramek zaplatíte.