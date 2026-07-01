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Neřešte jedno nízké číslo: jak správně číst data z hodinek a prstenů

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 1. 7. 15:00
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Hodinky, chytrý prsten a ranní skóre regenerace

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  • Garmin, Oura, Samsung i Apple sledují podobné signály, ale každý výrobce z nich počítá jiné skóre
  • HRV, klidový tep a skóre spánku dávají smysl až proti vašemu osobnímu normálu
  • Nejvíc vám řekne dlouhodobý trend v jedné aplikaci, ne porovnávání čísel mezi značkami

Body Battery 52, skóre připravenosti v Ouře 68, Energetické skóre od Samsungu 74 a spánkové skóre na Apple Watch 80 vypadají jako čtyři podobné ranní ukazatele. Všude je číslo, často barva a krátké doporučení. Snadno z toho vznikne dojem, že stačí porovnat hodnoty a hned víte, které zařízení má pravdu.

Jenže stejná stupnice ještě neznamená stejný význam. Jedna značka řeší zásobu energie během dne, druhá regeneraci po noci, třetí připravenost na další zátěž a čtvrtá kvalitu spánku. Číslo 80 tak může popisovat pokaždé jinou situaci, i když na displeji vypadá podobně.

Než začnete řešit, jestli je výsledek dobrý nebo špatný, zjistěte, co daná metrika skutečně hodnotí. Neporovnávejte ji s kamarádem na jiné značce ani se starým číslem z předchozích hodinek. Jedno zařízení má dávat smysl především samo proti sobě.

Spánkové skóre na Apple Watch
Apple Watch ukazují spánkové skóre jako samostatnou metriku.

Nejdřív zjistěte, co číslo měří

Než začnete porovnávat barvy a procenta, zastavte se u názvu metriky. Garmin, Oura, Samsung i Apple sice sledují podobné signály, ale ranní číslo u každého z nich znamená trochu něco jiného.

Garmin je dobrý příklad. Body Battery ukazuje spíš průběžnou energii během dne. Připravenost k tréninku už řeší sport: jestli má tělo po posledním spánku, zátěži a regeneraci prostor pro další trénink. Stejný výrobce, podobná data, ale jiná rada pro uživatele.

U Oury jde hlavně o regeneraci proti vašemu obvyklému stavu. Když máte vyšší klidový tep, horší HRV nebo špatnou noc, skóre připravenosti to obvykle zohlední. Samsung u Energetického skóre zůstává u jednoduché ranní kontroly energie. Bere spánek, aktivitu a noční tep a ukáže, jestli tělo zvládne běžný den, nebo spíš volnější režim.

Sledování spánku na Galaxy Watch6
Galaxy Watch6 vyhodnocují spánek se jedním číslem, ale fáze a skóre jsou pořád hlavně odhad a trend.

Apple je v tomhle opatrnější. Spánkové skóre na Apple Watch hodnotí hlavně noc, Životní funkce hlídají odchylky od vašich běžných hodnot a Tréninková zátěž řeší pohyb z posledních dnů. Dohromady to umí napovědět hodně, ale pořád to není jedno ranní číslo stejného typu jako u Oury nebo Samsungu.



Spánkové skóre na Apple Watch



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Proto se výsledky snadno rozejdou. Oura může ukázat dobrý den, Garmin doporučí ubrat a Apple jen upozorní na horší noc. V každé aplikaci má největší váhu jiná část dne: energie, regenerace, sportovní zátěž nebo spánek.

HRV se u každé značky počítá trochu jinak

Výrobci u podobných skóre často pracují s HRV, tedy variabilitou srdeční frekvence. Ta popisuje drobné rozdíly mezi jednotlivými údery srdce, ne samotnou tepovou frekvenci. Stabilní nebo vyšší HRV proti vašemu normálu často odpovídá lepší regeneraci. Nižší HRV se může objevit po špatném spánku, alkoholu, stresu, nemoci nebo náročném tréninku.

Rozhoduje část „proti vašemu normálu“. Samotné HRV nestačí číst jako univerzální známku regenerace a už vůbec ne jako číslo, které by šlo bez přemýšlení porovnávat mezi značkami. Oura bere během noci pětiminutové vzorky. Samsung u Energetického skóre uvádí HRV a tep během spánku jako část analýzy, přesné váhy ale nepopisuje stejně otevřeně jako Apple u spánkového skóre. Apple ukládá HRV v HealthKitu jako SDNN, tedy jinou metriku, než s jakou často pracují sportovní aplikace zaměřené na regeneraci. Garmin nejdřív několik týdnů ukládá vaše noční hodnoty HRV a teprve proti nim hodnotí další noci.

Stejná tři písmena v aplikaci proto ještě neznamenají stejný výpočet. Pokud jedna značka bere jiný úsek noci, druhá používá jinou metriku a třetí výsledek vztahuje k dlouhodobému osobnímu normálu, ranní skóre nemůže být přímý překlad.



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Spánek a stres čtěte s rezervou

U spánku také opatrně. Hodinky a prsteny obvykle ukážou, že spíte kratší dobu, chodíte spát později nebo se po cestování několik nocí vracíte do normálu. Každou fázi spánku už je lepší brát jako odhad. Běžné hodinky neměří aktivitu mozku jako spánková laboratoř, a když se spletou ve fázi nebo v probuzení, promítne se to i do ranního skóre.

U stresu je zrádné už samotné slovo. Garmin a další platformy tím často myslí fyziologickou zátěž podle tepu a HRV. Uživatel si pod stresem představí pracovní tlak, konflikt nebo špatnou náladu. Někdy se to překrývá, jindy vůbec. Tep a HRV se mohou změnit i po kávě, horku, pozdním jídle, alkoholu nebo tréninku.

Když hodinky hlásí stres a vy se cítíte dobře, nemusí být chyba v hodinkách ani ve vás. Tělo jen něco zpracovává. A když se naopak cítíte mizerně a aplikace neukazuje žádné varování, neznamená to, že se pletete vy. Zařízení nevidí všechno.

Muž při tréninku v posilovně
Tvrdší trénink, horší spánek nebo alkohol se do ranního skóre mohou propsat podobně. Bez kontextu proto jedno číslo snadno klame.

Neřešte jedno ráno, hledejte vzorec

Ranní skóre se hodí ve chvíli, kdy se neupnete na jednu cifru. Kleslo? Podívejte se, jestli současně spadla HRV, stoupl klidový tep, zhoršil se spánek, přibyla teplotní odchylka nebo jste měli nezvykle vysokou zátěž. Tam bývají hodinky a prsteny nejužitečnější.

Garmin Venu 4
Garmin Venu 4 pracuje s HRV v osobním kontextu. Právě proto je důležitější sledovat dlouhodobou změnu ve stejné aplikaci než porovnávat osmdesátku napříč značkami.

Jednorázový propad po večírku není směrovka do ordinace. Nízké skóre po těžkém tréninku není selhání. Zelený den neznamená povinnost jít běhat intervaly. Cennější je vzorec, který se opakuje několik dní: vyšší klidový tep, horší HRV, špatný spánek a pocit, že na vás něco leze.



Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2



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Při výběru zařízení proto řešte hlavně to, abyste byli schopni ho skutečně nosit a jaké metriky vám pomohou při rozhodování. Garmin dává smysl lidem, kteří řeší sport a tréninkovou zátěž. Apple Watch sedí uživatelům iPhonu, kteří chtějí hodinky na každý den. Oura je nenápadnější volba pro spánek a regeneraci bez hodinek na zápěstí. Samsung dává smysl hlavně lidem s telefonem Galaxy, kteří chtějí denní zdravotní přehled přímo v Samsung Health.

A když změníte značku, dejte novému zařízení pár týdnů. Potřebuje nasbírat vlastní historii a vy si musíte zvyknout na jeho jazyk. Staré skóre nejde jednoduše převést na nové.



Prsten Oura Ring 5



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Jedno číslo pro připravenost se čte snadno, jenže každá značka z tělesných dat počítá trochu jiný výsledek. Když se budete dlouhodobě držet jedné aplikace, může vám pomoct odhalit změnu režimu, horší regeneraci nebo přicházející nemoc.

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Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

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