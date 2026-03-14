Nositelnosti jako budoucnost medicíny? Neurologové začínají brát vážně data z hodinek i prstýnků

Dominik Vlasák 14. 3. 19:00
Nové chytré hodinky Amazfit T Rex Ultra 2
  • Chytré hodinky a prsteny mohou výrazně pomáhat při prevenci a léčbě nemocí
  • Přitom nemusí jít o oficiálně schválená medicínská zařízení, aby byla užitečná
  • Ve své studii na to upozorňuje Americká neurologická akademie

Chytré hodinky už dávnou nejsou jen prodlouženou rukou smartphonu, ale sbírají o nás čím dál tím více zdravotních údajů, přičemž některé z nich nám mohou prodloužit život, či ho dokonce přímo zachránit. Ačkoli efekt, který data z chytrých hodinek mají na naše zdraví, je hmatatelný již nyní, přeci jen je zde poměrně velký prostor pro zlepšení, ať už z hlediska množství a kvality sběru dat, tak z hlediska interpretace a práci s nimi na straně lékařů. Nyní to ovšem vypadá, že se blýská na lepší časy.

Lepší interpretace dat ze strany lékařů

Studie zveřejněná Americkou neurologickou akademií poskytla neurologům jasné pokyny k tomu, jak interpretovat zdravotní údaje shromážděné nositelnými zařízeními, která nebyla schválena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), a vybízí je, aby tyto informace vnímali jako cenný doplněk tradiční péče. Studie poukazuje na čtyři klíčové oblasti, v nichž neurologové zaznamenávají významné údaje pocházející z nositelných zařízení určených pro spotřebitele.

Chytrý prsten Oura Ring 4
Chytré prsteny mohou pomoci při prevenci

Jedná se o detekci cévní mozkové příhody, monitorování spánku, sledování bolestí hlavy a migrén a epilepsii. Zajímavým příkladem je léčba epilepsie – studie uvádí, že existuje pouze jedno nositelné zařízení schválené FDA, jehož senzory jsou určeny pro léčbu epilepsie, a pacienti místo něj raději nosí méně nápadné zdravotnické prostředky. V případě sledování fibrilace síní mohou být chytré hodinky a chytrá zařízení pro měření EKG užitečným screeningovým nástrojem, přičemž lékař může v případě zjištění neočekávaného stavu doporučit vyšetření na lékařské úrovni.

I oficiálně neschválená zařízení mohou pomáhat

Podobné doporučení platí i pro sledování spánku – studie totiž prokázaly, že chytrá zařízení mohou pomoci zlepšit přístup ke spánku a podnítit změnu návyků. Ačkoli tato studie do jisté míry potvrzuje spolehlivost údajů shromážděných chytrými hodinkami nebo prsteny, přináší také důležitá varování. Konkrétně se zmiňuje o nárůstu úzkosti související se zdravotními problémy v důsledku neustálého přístupu k biometrickým údajům a o nutnosti, aby lékaři tuto možnou situaci s pacienty probrali.



Apple Watch Ultra – ilustrační obrázek



Hazard se zdravím? Test ChatGPT odhalil, že radí jen na základě náhodných odhadů

Studie označuje nositelná zařízení, která nebyla schválena FDA za screeningové nástroje, nikoli za diagnostické nástroje, a je důležité, aby uživatelé nezapomínali vnímat získaná data v kontextu na základě příznaků a dosavadního vývoje. To však nic nemění na tom, že se jedná o významný krok, který pomáhá zdravotníkům lépe pochopit, jak využívat bohaté množství dat shromážděných zařízeními na našich zápěstích a prstech.

Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Google TV na televizoru v domácnosti
Není to už moc? Známý výrobce televizí zobrazoval reklamy snad úplně všude
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
2
iPhone Fold na neoficiálním renderu
Skládací iPhone má být trhák: Apple očekává obří zájem, výrazně navýšil objednávku displejů
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
5
Sonos Play
Sonos Play: nový přenosný reproduktor s Wi-Fi, Bluetooth a výdrží 24 hodin
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek včera 19:00
0

