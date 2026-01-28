- Redaktor The Washington Post vyzkoušel nejnovější model Zdraví spadající pod ChatGPT
- Jeho dekádu sbírané údaje skrze Apple Watch nedokázal uspokojivě vyhodnotit
- Spíše než analýzu připomínaly výsledky náhodné generování
Už delší dobu se hovoří o možném propojení chytrých hodinek a umělé inteligence. Potenciál v tomto ohledu je poměrně veliký, ostatně právě nositelná zařízení o našem zdraví sbírají velké množství dat, přičemž jejich interpretace a zasazení do kontextu často bývá obtížné. S tím by mohla pomoci umělá inteligence, jež by se správným zadáním a znalostní databází mohla pomoci odhalit některé problémy s předstihem. Právě o tohle se má snažit nový model Zdraví v rámci ChatGPT, který si data od uživatelů má brát i z aplikace Zdraví od Applu, kde se sdružují všechny nasbírané údaje.
Radit si od ChatGPT ohledně zdraví raději nenechávejte
Když ale technologický publicista deníku The Washington Post poskytl ChatGPT přístup k údajům ze svých Apple Watch, nedopadlo to příliš dobře. Geoffrey A. Fowler ve svém článku vysvětluje, že hodnocení ChatGPT se zdálo být spojeno s několika nesprávnými interpretacemi údajů o jeho zdraví z Apple Watch. Například uvádí, že ChatGPT Health založil velkou část svého negativního hodnocení na VO2 max, přestože Apple tvrdí, že jeho hodnoty VO2 max jsou pouze odhady. Hodnotu VO2 max dostupná zařízení nedokáží měřit zcela přesně a pro zjištění této hodnoty je potřeba navštívit specializované zdravotnické či sportovní zařízení.
„Jako mnoho lidí, kteří každý den nosí Apple Watch, jsem dlouho přemýšlel, co by o mně mohlo prozradit dekáda těchto dat. Přihlásil jsem se tedy na krátký čekací seznam a dal ChatGPT přístup k 29 milionům kroků a 6 milionům měření srdečního tepu uložených v aplikaci Zdraví. Poté jsem požádal AI, aby ohodnotila mé srdeční zdraví. Dala mi známku F. Vyděsil jsem se a šel si zaběhat. Poté jsem zprávu ChatGPT poslal svému lékaři. Jsem opravdu F? Ne, řekl můj lékař. Ve skutečnosti mám tak nízké riziko infarktu, že moje pojišťovna by pravděpodobně ani neproplatila další kardiologický test, který by dokázal, že umělá inteligence se mýlí,“ popsal Fowler.
Navíc změny klidové srdeční frekvence, ke kterým došlo, když Fowler dostal nové Apple Watch, nebyly skutečnými změnami, ale spíše výsledkem aktualizací senzorů a měřicích nástrojů. To však nebylo zohledněno v hodnocení ChatGPT. „Když jsem se pokusil znovu položit stejnou otázku týkající se srdce, moje skóre se najednou zvýšilo na C. Ptal jsem se znovu a znovu a sledoval, jak se skóre pohybuje mezi F a B. Během konverzací ChatGPT neustále zapomíná důležité informace o mně, včetně mého pohlaví, věku a některých nedávných životních funkcí. Měl přístup k mým nedávným krevním testům, ale někdy je při své analýze nepoužíval,“ dodal Fowler.
Nepřehlédněte
Zmíněné neduhy, které během testování vysledoval Fowler, jsou jistě důvěrně známy každému, kdo ChatGPT používá na pravidelné bázi. I když lze hodnotit snahu zapojit AI do analýzy zdraví jednotlivce pozitivně, bude ještě chvíli trvat, než bude umělá inteligence natolik schopná, aby se na ní dalo alespoň rámcově spolehnout.