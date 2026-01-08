ChatGPT jako váš zdravotní rádce? Nový model Zdraví vypadá skvěle, zatím je jen pro vyvolené

- OpenAI představilo model ChatGPT Health (v překladu Zdraví), který se zaměřuje na otázku zdraví
- Pod několika vrstvami šifrování má smysluplným jazykem vysvětlit váš zdravotní stav
- Prozatím je dostupnost nového modelu a množství funkcí výrazně omezené
Umělá inteligence plní hlavní stránky novin a zpravodajských serverů už nějaký ten pátek, nicméně její praktická využitelnost je prozatím minimálně diskutabilní. Ano, některé funkce jsou fajn pro vytahování se před kamarády v hospodě, na každodenní bázi vám ale spolehlivě pomůže jen v omezeném množství případů. Kde se možnost nasazení AI přímo nabízí je odvětví týkající se lidského zdraví a medicíny, avšak zde velké modely našlapují jen opatrně, protože chyba v této oblasti nevyústí ve vtipnou historku, ale může ohrozit něčí zdraví.
ChatGPT Health odpoví na vaše zdravotní dotazy
OpenAI nyní oznámila platformu ChatGPT Health, která je prvním krokem k tomu, aby umělá inteligence pomáhala lidem řešit jejich zdravotní obtíže. Uživatelé totiž již nyní často kladou AI dotazy medicínské povahy, ovšem v tomto případě je nutné zdůraznit, že ChatGPT (ani jiná AI) nejenže nemá patřičné znalosti pro kvalifikované zodpovězení dotazu, ale také se nejedná o dvakrát bezpečnou praktiku vzhledem k tomu, že AI na konverzacích sami sebe trénují a tudíž se k vašim obtížím mohou teoreticky dostat i jiní uživatelé.
ChatGPT Health by ale především bezpečnostní otázky měl uspokojivě řešit. Podle OpenAI byl ChatGPT Health vyvinut s několika vrstvami šifrování a operuje nezávisle na hlavních modelech, aby nedošlo ke kompromitaci údajů. Veškerá data, která do Health zadáte nebudou ve výchozím stavu využita pro trénování základních modelů ChatGPT a pokud by někteří uživatelé chtěli vést konverzaci týkající se zdraví právě se základními modely, bude jim automaticky nabídnuta možnost přesunout se na bezpečnější ChatGPT Health.
Aby byly odpovědi co možná nejpřesnější, nabídne ChatGPT Health integraci s platformami jako Apple Health, Function, MyFitnessPal, Weight Watchers, AllTrails, Instacart a Peloton. ChatGPT Health lze také propojit s vašimi lékařskými záznamy, což umožňuje ChatGPT Health analyzovat laboratorní výsledky a další aspekty vaší lékařské anamnézy, aby mohl poskytovat odpovědi na vaše otázky týkající se zdraví. OpenAI zdůrazňuje, že ChatGPT Health není určen k poskytování diagnóz nebo léčby a nenahrazuje konzultaci s lékařskými odborníky, ale může být použit k pochopení výsledků nebo přípravě na nadcházející návštěvy lékaře.
OpenAI spolupracuje s b.well, pravděpodobně největší a nejbezpečnější sítí zdravotních údajů v USA, která „dodržuje nejvyšší průmyslové standardy v oblasti bezpečnosti a ochrany osobních údajů“, pokud chcete propojit také své lékařské záznamy. Speciální model Health dokáže mimo jiné vysvětlit výsledky laboratorních testů srozumitelným jazykem, připravit otázky pro schůzku u lékaře, interpretovat data z nositelných zařízení a wellness aplikací a shrnout pokyny pro péči. Vysvětlit vám srozumitelně váš zdravotní stav by měl být nicméně schopen i váš ošetřující lékař, tudíž je otázkou, zda nebude ChatGPT Health vytvářet jen zbytečnou třecí plochu mezi pacientem a lékařem.
Nechybí integrace s Apple Health a dalšími platformami
ChatGPT Health není aktuálně přístupná všem, ale je na ní vytvořený pořadník, do kterého se mohou hlásit betatesteři ChatGPT, přičemž pouze uživatelé tarifů ChatGPT Free, Go, Plus a Pro mimo Evropský hospodářský prostor, Švýcarsko a Spojené království mají nárok na účast. Integrace lékařských záznamů a některé aplikace jsou v současné době k dispozici pouze ve Spojených státech. Přístup k ChatGPT Health se v nadcházejících týdnech rozšíří na všechny uživatele na webu a v systému iOS.
Ačkoli využití AI v oblasti medicíny dává na papíře smysl, je potřeba, abychom byli v tomto ohledu obezřetní. Nikoli jen pokud jde o zabezpečení zdravotních údajů, ale také pokud jde o přesnost odpovědí na dotazy týkající se zdraví jednotlivců. Umělá inteligence totiž nenese žádnou odpovědnost za případné nepřesné diagnózy a chyby, tudíž by nesprávným použitím mohla napáchat více škody, než užitku. Otázkou také zůstává, na jakých informacích bude model ChatGPT Health trénován a jakými způsoby bude dále rozvíjen tak, aby poskytoval co možná nejpřesnější odpovědi odpovídající aktuálním medicínským poznatkům.