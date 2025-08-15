AI v medicíně nemusí vždy pomáhat. Studie odhalila překvapivé výsledky

- Nová studie sledovala, jaký vliv má na práci lékařů umělá inteligence
- Vědci sledovali jejich práci s pomocí AI a porovnávali ji se zákroky bez využití umělé inteligence
- Výsledek je poměrně překvapivý
Od umělé inteligence si řada lidí slibuje velké věci. Nejenže má některé obory zcela změnit, ale v mnohých jiných má být výrazným pomocníkem. Jedním z těchto oborů, kde umělá inteligence má způsobit převratné změny, je také medicína. Právě lékařům by AI měla pomoci s lepším vyhodnocováním testů a diagnostikou, stejně jako například ve stanovení lepších metod léčby. Jenže v některých případech je jen přání otcem myšlenky a ne vždy má spolupráce lékaře a umělé inteligence příznivé výsledky.
Používání AI v medicíně může mít i negativní dopad
Nová studie, která vyšla na odborném serveru The Lancet Gastroenterology & Hepatology, dokonce hovoří o pravém opaku. Z jejich závěrů lze usoudit, že lékaři, kteří se příliš spoléhají na konzultaci s AI, nejenže nedosahují lepších výsledků, ale právě naopak. V případě odhalení rakoviny mají lékaři spolupracující s umělou inteligencí horší výsledky. Výzkumníci se rozhodli zjistit, zda neustálé vystavení umělé inteligenci ovlivňuje chování lékařů při provádění kolonoskopie, a proto se rozhodli posoudit, jak endoskopisté, kteří umělou inteligenci pravidelně používají, provádějí kolonoskopii, když umělou inteligenci nepoužijí.
Odpověď je poměrně překvapivá: dosáhli přibližně o šest procent horších výsledků. Na studii se podíleli vědci z Polska, Norska, Švédska, Velké Británie a Japonska, přičemž výzkum pozoroval lékaře ve čtyřech endoskopických centrech v Polsku, která byla součástí zkušebního programu zaměřeného na využití umělé inteligence při kolonoskopii pro potenciální prevenci rakoviny.
Nutno podotknout, že studie zahrnovala především starší lékaře (mediánový věk 61 let), přičemž probíhala pouze na lékařích z jedné konkrétní země a pouze ve čtyřech zařízeních. Nelze tak s jistotou říci, že se jedná o průkazné výsledky, které lze vztáhnout na všechny lékařské obory, stejně tak ani na všechna (či alespoň na většinu) zdravotnických zařízení ve vyspělém světě. I přesto ale tento výzkum poukazuje na možný negativní trend, který může přílišné spoléhání se na umělou inteligenci přinést.