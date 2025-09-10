Největší novinka watchOS 26? Spánkové skóre míří i na 5 let staré Apple Watch

- V rámci aktualizace watchOS 26 Apple včera u nejnovějších hodinek prezentoval Spánkové skóre
- Funkce, která shrnuje celkové hodnocení spánku do jednoduchého a srozumitelného grafu
- Vychytávka nebude exkluzivní pro nové Apple Watch, dorazí i pro starší generace
Jednou z klíčových novinek Apple Watch Series 11 a Watch Ultra 3. generace je přepracovaný monitoring spánkových cyklů, který v rámci tzv. Spánkového skóre nabízí obšírnější hodnocení kvality vašeho spánku. Funkce naštěstí není exkluzivní pro nejnovější modely hodinek, jak se očekávalo, ale dorazila už včera s nejnovější beta aktualizací watchOS 26 na většinu starších podporovaných hodinek.
Spánkové skóre ve watchOS 26
S novými Apple Watch představil výrobce také softwarové novinky, z nichž jedna nese označení Spánkové skóre. Jde o metriku, která skládá dohromady jak čas strávený v jednotlivých cyklech spánku, tak kvalitu samotného spánku. Po každé noci se na Apple Watch v aplikaci Spánek zobrazí celkové skóre a klasifikace spolu s přehledem nejdůležitějších aspektů spánku, aby uživatelé věděli, na co se při jeho zlepšování zaměřit.
„Apple Watch umožňují uživatelům monitorovat si spánek a měřit během něj důležité zdravotní ukazatele jako tepovou frekvenci, teplotu zápěstí, saturaci krve kyslíkem nebo dechovou frekvenci. Dokonce dokážou odhalit možnou spánkovou apnoi. A s watchOS 26 teď mají Apple Watch funkci spánkového skóre, která uživatelům dává lepší vhled do kvality jejich spánku a radí, jak ji zlepšit,“ vysvětluje Apple novou funkci ve watchOS 26.
S podobnou funkcí přišli jako první výrobci chytrých prstenů, které se ve svých začátcích na spánek silně soustředily. Právě kvalita spánku vyčíslena jednoduchým skóre okamžitě dává uživateli tušit, jak na tom vlastně je.
Dorazí i na starší Apple Watch
Přitom tato novinka není určena pouze pro majitele nejnovějších Apple Watch. V poznámce pod čarou ve své tiskové zprávě Apple specifikuje podporu této funkce u starších modelů, a dělá tím radost velké řadě uživatelů. Spánkové skóre totiž bude dostupné v rámci aktualizace watchOS 26 pro Apple Watch Series 6 a novější, respektive Watch SE 2. a 3. generace, ale také pro všechny modely Ultra.
Nepřehlédněte
S Apple Watch Series 11 budete mít zdraví pod dohledem. Nechybí ani podpora 5G a delší výdrž
Podmínkou je mít k hodinkám připojený iPhone 11 nebo novější model s nejnovějším iOS 26. Z toho vychází, že všechny modely chytrých hodinek, které jsou připraveny pro watchOS 26, zároveň mohou počítat s novinkou v podobě Spánkového skóre.