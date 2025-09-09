S Apple Watch Series 11 budete mít zdraví pod dohledem. Nechybí ani podpora 5G a delší výdrž

- Apple Watch Series 11 potěší nejen všechny kardiaky mezi námi
- Kromě zdravotních funkcí jsou hodinky odolnější, mají delší výdrž na baterii a podporují 5G
- Levnější model Apple Watch SE 3 na pohled vypadá stejně, ale dostal nálož nových funkcí
Jak je každým rokem zvykem, také tentokrát Apple společně s chytrými telefony iPhone představil i novou generaci hodinek Apple Watch, tentokrát s označením Series 11. Ta na rozdíl od minulé generace (od které se očekávaly velké změny, jenž nakonec nenaplnila) žádná velká očekávání naplňovat nemusela. To se pochopitelně podepsalo nejen na tom, jak hodinky vypadají, ale s jakými funkcemi přicházejí bojovat o přízeň zákazníků. Jaké novinky jsou to tentokrát?
V hlavní roli nové zdravotní funkce
Displej je jednou z nejkřehčích součástí hodinek a také jednou z těch nejnáchylnějších na poškození. Apple se na odolnost sklíčka zaměřil a tvrdí, že jeho sklo Ion-X a keramická ochrana je až 2× odolnější proti poškrábání, než jak tomu je v případě Series 10 (titanová verze opět dostane safírové sklíčko). Důležitá je v případě hodinek také konektivita – ta byla až doposud pouze skrze LTE, nicméně s novou generací Series 11 se můžeme těšit na nejnovější 5G připojení.
Hlavní roli ale jako obvykle hrají zdravotní a monitorovací funkce. Současnou nabídku měření srdečního tepu, okysličení krve a EKG doplní neméně užitečná novinka, kterou je detekce vysokého krevního tlaku, tedy hypertenze. V tomto případě ovšem nečekejte, že by Series 11 zareagovaly ihned, jakmile u vás zjistí vysoký krevní tlak – možné ohrožení detekuje v průběhu času a pouze vás upozorní, pokud je potřeba vyhledat další lékařskou pomoc.
Apple si od novinky slibuje, že pomůže detekovat vysoký krevní tlak až u jednoho milionu dosud nediagnostikovaných pacientů. Sledování vysokého krevního tlaku nebude k dispozici okamžitě – Apple stále čeká na potvrzení od příslušných regulačních úřadů. Dočkat bychom se nicméně měli ještě tento měsíc ve více než 150 zemích, přičemž se dá předpokládat, že Česko bude mezi nimi. Detekce hypertenze se dostane také do starších modelů, konkrétně Series 10, Series 9 a Watch Ultra 2 s příchodem watchOS 26.
Další novinkou je vylepšené monitorování spánku a spánkové apnoe, v rámci kterého Apple se svými hodinkami dlouhodobě zaostává. Nová metrika nazvaná Sleep Score vám dá přehlednější shrnutí vašeho spánku s pomocí čísla, které je vypočítáváno na základě délky spánku, konzistence ukládání se k spánku, množství probuzení během noci a také toho, jak dlouho trávíte v jednotlivých fázích spánku.
K vytvoření těchto algoritmů Apple sbíral data z pěti milionů nocí od respondentů, kteří se zúčastnili jeho studie. Novinek po softwarové stránce je více, přičemž některé již Apple představil v rámci odhalení nové verze systému watchOS 26.
Apple se zaměřil také na výdrž na baterii, která je dle giganta z Cupertina až 24 hodin. To vše se vešlo do tenkého těla vyrobeného z recyklovaného hliníku, případně z titanu v případě dražší verze. Co se nepotvrdilo jsou nové odvážné barevné kombinace – Series 11 budou k dispozici ve stříbrné, šedé, barvě růžového zlata a znovu se dočkáme také klavírní černé, neboli Jet Black.
Titanové varianty taktéž zůstávají beze změny a budou k dispozici v barvě přírodního titanu, zlaté a stříbrné. Co se týče ceny, nejlevnější model ve velikosti 42 milimetrů začíná na 10 990 korunách, zatímco ta nejdražší titanová verze ve velikosti 46 milimetrů vyjde na 20 490 korun. Předobjednávky jsou spuštěny už od dnešního dne a v prodeji budou hodinky 19. září.
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple Watch Series 11 (42 mm)
|10 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Cellular (42 mm)
|13 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 (46 mm)
|11 790 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Cellular (46 mm)
|17 790 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Titan, Cellular (42 mm)
|18 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch Series 11 Titan, Cellular (46 mm)
|20 490 Kč
|9. září
|19. září
Apple nezapomněl ani na levnější model SE
Krátkou zmínku si zaslouží také dostupnější varianta Apple Watch SE 3. Ta je obohacena o nový čip set S10, dostala podporu Always-on displeje a také nových gest, která Apple představil v rámci watchOS 26. Nově je samozřejmostí také detekce pádů a automobilových nehod, jenž dlouhodobě zachraňují životy. A to není vše. Kromě toho Apple Watch SE 3 také dostanou senzor pro měření teploty kůže, sledování spánkové apnoe a novinku v podobě Sleep Score.
V případě výdrže na jedno nabití se budoucí majitelé mohou těšit na až 18 hodin výdrže a až 2× rychlejší nabíjení ve srovnání s minulou generací. Na 8 hodin používání by měly být připraveny už po 15 minutách na nabíječce. Jinými slovy Apple v případě Watch SE 3 o něco více setřel rozdíly mezi cenově dostupnými hodinkami a plnohodnotným Series modelem, byť například měření EKG stále chybí. Zajímavostí je podpora pro hlasovou asistentku Siri či širší možnosti nastavení v případě, že budou Watch SE 3 používat vaše ratolesti.
Apple Watch SE 3 nabízí specifické nastavení pro děti – hodinky umožňují rodičům spojit se s dítětem a zjistit jeho polohu pomocí funkce Najít, zatímco děti mají přístup k nouzovému SOS volání. Děti se také mohou spojit s rodinou a přáteli prostřednictvím telefonních hovorů a zpráv, udržovat si motivaci k dosahování cílů aktivity, zasílat Memoji, stahovat aplikace z App Storu a využívat funkce, které jim poskytují vyšší míru nezávislosti, jako jsou mapy, asistentka Siri či budíky.
Apple Watch SE 3 jsou vyrobeny z recyklovaného hliníku a k dispozici ve dvou barevných kombinacích – stříbrné a černé. Ceny jsou poměrně příznivé: nejlevnější varianta ve velikosti 40 milimetrů stojí 5 990 korun, ta nejvybavenější o velikosti 44 milimetrů a s datovou konektivitou poté zájemce vyjde na 8 290 korun. Předobjednávky jsou spuštěny už nyní, přičemž do prodeje se hodinky dostanou 19. září.
|Cena
|Předobjednávky
|Prodej
|Apple Watch SE 3 (40 mm)
|5 990 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch SE 3 Cellular (40 mm)
|7 490 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch SE 3 (44 mm)
|6 790 Kč
|9. září
|19. září
|Apple Watch SE 3 Cellular (44 mm)
|8 290 Kč
|9. září
|19. září