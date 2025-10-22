Garmin Index Sleep Monitor recenze: precizní monitoring spánku s týdenní výdrží

- Novinka od Garminu změří váš spánek i bez nutnosti mít na zápěstí hodinky
- Bez nabíjení vydrží celý týden a na paži na něj téměř zapomenete
- Umí i budit a synchronizuje se s aplikací Garmin Connect, stejně jako hodinky
Ačkoliv nejsem uživatelem hodinek Garmin, v nabídce této firmy mne zaujalo speciální zařízení pro monitoring spánku s názvem Index Sleep Monitor. Účel je jednoduchý. Náramek měří zdravotní metriky a spánek v průběhu noci, přičemž se nosí na paži, kde tolik nezavazí jako hodinky na zápěstí. To je problém obzvláště pokud jste zvyklí usínat s rukami u hlavy nebo pod hlavou, což je můj případ. Za 4 190 korun tedy Garmin nabízí doplňkové zařízení pro měření noční aktivity.
Design a zpracování
Design produktu je velmi jednoduchý, v podstatě se jedná pouze o pásek, uvnitř kterého je vsazen modul se senzory. Vše je vyrobeno s důrazem na nízkou hmotnost a co nejmenší zátěž na ruce při spánku. Pásek nebo chcete-li řemínek má tloušťku 63,5 mm, aby se tlak na paži co nejvíce rozložil. K dispozici je ve dvou velikostech pro různé šířky paží. Osobně jsem testoval variantu L-XL, ale pro subtilnější ženské postavy bych určitě doporučil menší variantu S-M.
Materiálově se bavíme o kombinaci nylonu a spandexu, je tedy nutno uznat, že ruka se pod páskem může zapotit. Výhodou je možnost jednoduchého vyjmutí senzoru, což umožní pravidelné praní pásku v pračce. Senzor sice má určitou ochranu proti vodě a vlhkosti, pro praní je ale vždy lepší jej vyjmout. Upevnění na ruce probíhá pomocí jemných suchých zipů, které výborně drží polohu. Celé zařízení i v provedení pro větší obvod paže váží pouhých 34,5 gramů, jedná se tedy opravdu o odlehčený produkt. V balení kromě zařízení samotného najdeme také krátký nabíjecí kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé proprietární konektor od Garminu.
Pohodlnost nošení
Pohodlí je u tohoto produktu zcela zásadní. Hlavním důvodem pro jeho koupi je totiž nechuť k nošení hodinek při ve spánku. Jak již bylo zmíněno výše, široký řemínek docela šikovně rozprostře tlak na paži do větší plochy, takže na zařízení snadněji zapomenete. Je potřeba vychytat sílu zapínání, protože obvod paže se mění podle toho, jestli ji máte volně podél těla, nebo ji v noci ohnete.
Osobně v noci spím s ohnutou paží, kdy mě řemínek tlačil, takže později jsem se naučil zapínat jej volněji s tím, že po ohnutí v lokti dojde k bezpečnému upevnění. Neměl jsem ale problém s tím, že by v průběhu noci monitor spánku na paži jakkoliv cestoval. Umístění je určitě lepší než u hodinek a taktéž drobný senzor téměř není cítit, což se o větších hodinkách na zápěstí říct nedá. Takže ano, Garmin Index Sleep Monitor je za mě pohodlnější než většina chytrých hodinek.
Na druhou stranu je také nutno zmínit, že zařízení pořád na ruce registruji a není to tedy tak, že bych na něj úplně zapomněl. Přece jen se stále jedná o kus techniky, který obepíná vaši končetinu. Zcela určitě je to také o zvyku, ale je potřeba počítat s tím, že i zařízení od Garminu budete do jisté míry na paži cítit. Oproti hodinkám se ale určitě jedná o pohodlnější produkt. Mechanizmus zapínání je vyřešen na jedničku, svou pozici drží neochvějně a během používání jsem s ním neměl nejmenší problém. Také vyjmutí senzoru z řemínku probíhá velmi jednoduše a intuitivně.
Měření a aplikace
A jak vypadají naměřená data? Po probuzení se data synchronizují s telefonem a prakticky během pár sekund můžete veškeré metriky zkontrolovat v aplikaci. V té se jako dominantní ukazatel zobrazuje skóre spánku, které v rozmezí 0 až 100 hodnotí váš spánek jako celek. Hned pod touto hodnotou vidíte celkovou délku spánku, která je jedním z nejdůležitějších ukazatelů. Doplněno je také slovní ohodnocení spánku např. jako „uspokojivý“.
Jednotlivé fáze spánku se zobrazují graficky v koláči i číselně jako data, dělí se na hluboký, lehký, REM a vzhůru. Tyto fáze je samozřejmě možné zkontrolovat i na časové ose, do které lze promítnout také srdeční tep nebo třeba variaci dechu. Všechny tyto parametry jsou ale k dispozici i v číselném vyjádření: chvilky neklidu, klidový srdeční tep, změna body battery, průměrné okysličení krve, nejnižší okysličení krve, průměrná frekvence dechu, nejnižší frekvence dechu a další.
Garmin Index Sleep Monitor lze použít také jako budík. V aplikaci si můžete nastavit různé časy buzení pro různé dny v týdnu a v daný čas senzor začne jemně vibrovat. Poklepáním je možné budík odložit, což je velmi oblíbená a potřebná funkce. Budík každopádně přeruší měření spánku, které se znovu nerozběhne i když vy po zazvonění budíku dále spíte.
Ačkoliv naměřená spánková data jsou u podobných zařízení vždy spíše orientační, chtěl jsem je porovnat s jiným typem zařízení. V době testování jsem měl po ruce pouze Apple Watch 7 Series, takže jsem porovnání provedl právě s těmito hodinkami. Data se mírně rozcházejí, nicméně těžko určit, které zařízení bylo blíže pravdě. Chyba může být na obou stranách.
Celková délka spánku byla u Garminu 7 hodin a 41 minut, přičemž Apple Watch ukazují 8 hodin a 3 minuty. Taktéž z hlediska momentů probuzení je Garmin více kritický a ukazuje celkem 55 probuzení oproti 10 probuzením u Applu. Z hlediska celkového času se jedná o 50 minut oproti 22 minutám. Hodinky spánek ohodnotily pomocí skóre 89 jako dobré a náramek od Garminu jen 65, což odpovídá klasifikaci uspokojivé.
Jednotlivé fáze pak vypadají takto:
- hluboký spánek u Garminu 58 minut, u Applu 1 hodina 9 minut
- lehký spánek u Garminu 5 hodin 59 minut, u Applu 4 hodiny 57 minut
- REM spánek u Garminu 44 minut, u Applu 1 hodina 57 minut
Dle grafů v aplkaci je zřejmé, že časový záznam hlubokého spánku u obou zařízení relativně odpovídá, nicméně větší rozpor nastal u REM spánku, který Apple ve větší míře vyhodnotil v čase těsně před probuzením, přičemž Garmin tuto část spánku rozpoznal spíše jako lehký spánek. Z toho pramení asi největší rozdíl v naměřených datech.
Místo přesných dat raději sledujte trendy
Nicméně u většiny zařízení podobného typu je lepší nebrat výsledky nijak dogmaticky a spíše sledovat rozdíly v čase a trendy, které v delším časovém horizontu přicházejí. Díky tomu můžete rozpoznat změny ve vašich spánkových návycích, ale podobně mohou posloužit i sportovní metriky nebo jakákoliv jiná data.
Jak je vidět ze screenshotů, aplikace umí česky a orientace v ní je velmi jednoduchá. Spánkový měřič nabízí rozhodně menší množství funkcí než sportovní hodinky, takže dat v aplikaci opravdu není příliš mnoho.
Výdrž na baterii
Zrovna výdrž na baterii je jeden z dalších důvodu pro koupi monitoru spánku. Pokud vlastníte hodinky značky Garmin, asi tohle tolik neřešíte, ale majitelé Apple Watch rozhodně ocení, že přes noc mohou své hodinky nabíjet a místo nich použít zařízení od Garminu. To totiž vydrží celý týden na jedno nabití a není tak potřeba ob den hledat nabíječku. Zapojení speciálního konektoru je trošku nešikovné, minimálně oproti klasickému USB-C chce trochu cviku, na druhou stranu při frekvenci jednou týdně se to nejeví jako velký problém. Nabíjení zabere necelé dvě hodiny.
Závěrečné hodnocení
Garmin Index Sleep Monitor je rozhodně zajímavá alternativa k chytrým hodinkám nebo prstenům. Poslouží vám sice pouze v noci pro měření spánkových dat, díky velmi lehkému „náramku“ jej ale na paži téměř neucítíte a také díky týdenní výdrž není potřeba řešit každodenní nabíjení. Pokud už vlastníte hodinky Garmin a jste zvyklí na doprovodnou aplikaci, Index Sleep Monitor pro vás bude příjemným rozšířením tohoto systému, data totiž zobrazuje stejný software.
S cenou 4 190 Kč se nejedná o nejlevnější zařízení, nicméně množství dat a vychytaný design cenu ospravedlňuje. Navíc už nyní se dá novinka pořídit v různých slevových akcích klidně za 3 770 Kč. Pokud jsou právě spánková data něco, co vás zajímá a rádi byste je měřili i bez hodinek na zápěstí nebo chytrého prstenu, Garmin Index Sleep Monitor nabízí alternativu. Zpracování a pohodlí při nošení je přitom na velmi dobré úrovni, stejně jako přesnost měřených dat.
Garmin Sleep Index Monitor
Design a zpracování8.5/10
Funkce a výbava7.3/10
Pohodlí nošení9.5/10
Výdrž baterie9.8/10
Mobilní aplikace8.8/10
Klady
- pohodlná a lehká konstrukce
- funkce budíku
- přesnost naměřených dat
- týdenní výdrž na baterii
Zápory
- jde o jednoúčelové zařízení
- vyšší cena
- budík deaktivuje měření