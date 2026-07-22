Garmin Cirqa má šanci na úspěch: fitness náramek bez displeje i bez předplatného

- Garmin představil nový chytrý fitness náramek Cirqa
- Ten je dle nejnovějších trendů zcela bez displeje
- Má šanci prosadit se po boku silné konkurence?
Segment chytrých fitness náramků prochází v poslední době výraznou transformací a do módy se dostávají modely bez displeje. Jejich průkopníkem je Whoop a tyto náramky jsou uzpůsobeny tomu, aby sbíraly užitečná data a nerozptylovaly své uživatele notifikacemi a podobnými prvky. Nyní se mezi výrobce s fitness náramky bez displeje přidává jeden z největších hráčů v branži – americký Garmin.
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Garmin Cirqa se představuje
Garmin se v tomto případě opravdu nesnažil vymyslet kolo a jeho nový fitness náramek Cirqa je navržen dle standardních zvyklostí. Nemá tedy displej, ale co na rozdíl od konkurence má, je mechanické tlačítko na pravém boku šasi sloužící ke spouštění sledování aktivity. Ve spodní části konstrukce se nachází nezbytný optický snímač pro měření zdravotních dat.
Design náramku je velmi minimalistický, což vychází z jeho podstaty, a odolnost vůči vodě je samozřejmostí. Náramek disponuje standardní voděodolností 5 ATM, takže s ním můžete bez obav plavat, a samotný modul potěší i příjemnou hmotností pouhých 14,8 gramu. Kompletní hmotnost s řemínkem se pohybuje od 20,7 gramu po 21,2 gramu v závislosti na jeho velikosti.
Kompletní přehled o zdraví a kondici na ruce
Garmin Cirqa funguje obdobně jako ostatní náramky tohoto typu. Je navržen tak, aby po celý den sbíral data, která si později v aplikaci zobrazíte a vyhodnotíte. Slouží k monitorování zdravotních funkcí 24/7 a umí měřit srdeční tep, okysličení krve (SpO₂) během dne i ve spánku, sleduje úroveň stresu a pochopitelně neschází ani pokročilé monitorování spánku.
Dále umí sledovat menstruační cyklus i těhotenství, měřit teplotu pokožky a obsahuje také poradce pro meditace a dechová cvičení. Mimo to sleduje celkovou regeneraci organismu a nabízí funkci Body Battery, pomocí které sleduje energii těla uživatele a nabízí rady, jak dosáhnout co nejlepší regenerace. Vše samozřejmě v aplikaci Garmin Connect.
Sportem ke zdraví
Náramek Cirqa ale není jen o sledování zdravotních metrik, ale také o sportování – umí monitorovat více než 80 sportovních aktivit, které navíc automaticky rozpozná. Pokud ale budete chtít například zmapovat trasu vašeho běhu či jízdy na kole, budete si s sebou muset vzít telefon, protože GPS modul ve výbavě náramku schází a pro lokalizační funkce je třeba použít GPS z telefonu.
Samozřejmostí jsou i různé tréninkové funkce, díky kterým zjistíte, kdy byste měli přidat a kdy se naopak více věnovat regeneraci. Uvidíte, jak se tělo přizpůsobuje tréninkové zátěži a zjistíte, jestli trénujete efektivně. Propojení s telefonem obstarává Bluetooth a lithium-iontová baterie by měla zaručit výdrž až 10 dnů, což je v tomto segmentu standard.
Bez předplatného, ale s omezením
Náramky bez displeje bývají často vázány na měsíční předplatné – například konkurenční Whoop bez něj nefunguje vůbec. Garmin na to jde jinak a i v bezplatné verzi získáte přístup ke všem naměřeným datům. Za pokročilé funkce, jako jsou různé grafy, tréninkové plány nebo nutriční sledování, si ale budete muset zřídit předplatné Garmin Connect+.
V Česku předplatné vychází na 219 Kč měsíčně, případně na 2 190 Kč ročně (což odpovídá 182 Kč měsíčně). Náramek Cirqa vstoupí do prodeje 24. července 2026 a jeho tuzemská cena byla stanovena na 4 990 Kč. Nylonové náramky jsou ve velikostech S-M a L-XL, a to ve čtyřech barvách (černá, modrá, šedá a fialová).