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Whoop bez předplatného? Vývojář přišel s aplikací, která zpřístupní data bez placení

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 4. 6. 6:30
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Náramek Whoop
  • Whoop je velmi oblíbený fitness náramek bez displeje, který funguje na bázi předplatného
  • Samotné zařízení dostanete zdarma, ale pro jeho používání musíte platit tarif
  • Nyní se ale objevuje nový open source program, který umožňuje se z předplatného vyvázat

Fitness náramek Whoop představoval v segmentu fitness náramků malou revoluci a přišel se zcela novým přístupem. Nemá displej, takže nijak neruší spoustou všemožných notifikací a dělá jen to, co umí nejlépe – sbírá data o uživateli, který ho nosí. Tento náramek byl od počátku navrhován tak, že funguje pouze s předplatným a bez alespoň základního tarifu se neobejdete. Na scéně se ale nyní objevil projekt Goose, který chce tyto zaběhlé pořádky změnit.

Předplatné, předplatné a zase předplatné

Ať se nám to líbí, nebo ne, žijeme v době předplatných a tarifů. Každý si platí nějakou streamovací službu, herní předplatné, prémiový přístup k některým webům a podobně. Předplatná jsou velmi rozšířené i ve světě technologií a platí to hlavně u nositelné elektroniky, jako jsou například chytré prsteny. Typickým příkladem je Oura Ring.

Whoop 5 a Whoop MG s měřením EKG
Whoop 5 a Whoop MG s měřením EKG

Ten bez předplatného funguje jen velmi omezeně, a pokud chcete využívat jeho plný potenciál, bez tarifu se neobejdete. Nedávno se ale na trhu objevila aplikace Cracked Oura, která umožňuje uživatelům používat tyto prsteny bez nutnosti platit a nyní se pod náporem obdobné platformy nachází i fitness náramek Whoop.

Whoop oproštěn od předplatného

Zatímco Oura Ring funguje bez předplatného s omezením, Whoop bez tarifu ani nepořídíte a funguje to tak, že náramek dostanete zdarma a platíte za přístup k datům. Základní tarif vychází ročně na 199 eur, tedy zhruba 4 800 korun. Nový open source projekt nazvaný Goose ale umožní uživatelům přistoupit k datům i v případě, kdy předplatné přestanou platit.

Platforma Goose umí obejít předplatné u náramku Whoop
Platforma Goose umí obejít předplatné u náramku Whoop

Za touto platformou stojí vývojář Bennett, který ale uvádí, že se jedná o rychle sestavenou pre-alfa verzi, která zatím neumí zcela nahradit předplatné. Disponuje nicméně plnou podporou vestavěných senzorů a je schopna stáhnout a zobrazit důležitá data z náramku v podobě informací o spánku, okysličení krve, tepu, teplotě i pohybu uživatele.



Náramek Whoop



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Vstoupí do hry samotný Whoop?

Goose ještě musí ujít pořádný kus cesty a prozatím je ve stavu jakési demonstrace toho, že obejít předplatné u Whoopu je možné. Dá se očekávat vydání aplikace pro Android (aktuálně je ve hře jen iOS) a rozšíření podpory, protože v současném stavu funguje jen s novým modelem Whoop 5. Samozřejmě je ale otázkou, jak se k celé situaci postaví Whoop.

Přehled nových tarifů Whoop 5
Přehled nových tarifů Whoop 5

Uživatelé by možnost obejít poměrně drahé předplatné samozřejmě uvítali, ale v podstatě by se jednalo o krádež. Whoop má nastavená pravidla spočívající v předplatném a jejich porušení by se dalo srovnat s pirátstvím v podobě stahování filmů a her. Je tedy docela dobře možné, že se bude firma proti tomuto projektu snažit zasáhnout právní cestou.

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Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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