Nový iPhone 18 Pro, nebo levnější 17 Pro? Rozdíl v ceně může rozhodnout

- Odhodláváte se k nákupu nového iPhonu?
- Čerstvě představený iPhone 18 Pro nemusí být pro všechny úplně tou nejlepší volbou
- Loňský iPhone 17 Pro nabídne prakticky stejné množství muziky, ale za výrazně příjemnější cenu
Apple v tomto týdnu představil novou generaci prémiových iPhonů, která na jedné straně přináší několik zajímavých vylepšení, na druhé straně ale zákazník musí sáhnout hlouběji do kapsy. Zájemce o nový iPhone tak stojí před dilematem, zda má cenu investovat do nejnovějšího modelu, anebo pár tisícovek ušetřit a pořídit si „výprodejový“ loňský model.
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Design a konstrukce: změnila se pouze barva
Pokud si vybíráte telefon podle designu, je jedno, po které generaci sáhnete – Apple letos do konstrukce iPhonu nijak nezasáhl a znovu použil stejný hliníkový unibody rám s vloženými skleněnými zády. Letošní iPhony jsou o pár gramů těžší, rozměry jsou na milimetr stejné – dokonce by měla být zajištěna zpětná kompatibilita krytů (byť ji Apple oficiálně nepotvrzuje a na svých stránkách prodává obaly pro obě generace iPhonů zvlášť).
Pokud kryty nepoužíváte a je pro vás rozhodující samotný vzhled telefonu, bude jedinou položkou v rozhodovacím procesu barevné provedení. U letošních iPhonů více koresponduje barva hliníkového rámečku se zadním sklem, naopak se z nabídky vytratila ikonická oranžová verze.
Stejný displej s menším ostrůvkem
Mezigeneračně se nezměnil ani displej – Apple opět u letošních iPhonů Pro nasadil Super Retina XDR obrazovky se stejným rozlišením, stejnou obnovovací frekvencí, stejným minimálním i maximálním jasem a podporou technologie True Tone.
Přestože na papíře jsou parametry displejů obou generací totožné, Apple u letošního modelu provedl poměrně významnou technologickou změnu – schoval část TrueDepth kamery přímo pod displej, díky čemuž si mohl dovolit zúžit oválný otvor Dynamic Island. Ten u letošních iPhonů umí zobrazovat až tři widgety najednou, ale rozhodně to není takový upgrade, kvůli kterému byste běželi kupovat nový iPhone.
Výkon a výdrž: tady je to zajímavější
Navenek jsou tedy letošní iPhony Pro takřka stejné jako ty loňské, pojďme se tedy podívat dovnitř, kde mají iPhone 18 Pro a 18 Pro Max v rukávu zajímavé zbraně. Apple letošní novinky osadil čipem Apple A20 Pro, který převážně díky modernějšímu výrobnímu procesu přináší lepší efektivitu, tedy vyšší výkon a nižší spotřebu.
Podle prvních benchmarků je nárůst ve výkonu zjevný, avšak ani při náročných činnostech nebo ve hrách nebudete mít s loňským iPhonem 17 Pro problémy. Jeho čipset Apple A19 Pro poskytuje ohromné množství výkonu, se kterým si vystačíte na několik let dopředu. Jenom při opravdu velmi náročných úlohách možná budete bojovat s větším zahříváním a škrcením výkonu – u letošních iPhonů se Apple důkladněji věnoval chlazení a udržitelnému výkonu.
Pravděpodobně největší výkonnostní skok podstoupily letošní iPhony v oblasti umělé inteligence (díky dvojitému Neural Engine s celkem 32 jádry), avšak v EU máme spoustu funkcí z balíku Apple Intelligence stejně zapovězené.
Spíše než výkon oceníte u nových iPhonů delší výdrž na jedno nabití. Kapacitou baterií se Apple standardně nechlubí, avšak vzhledem k nárustu hmotnosti očekáváme mezigenerační nárůst, zejména u iPhonu 18 Pro Max. V kombinaci s úspornějším čipsetem má iPhone 18 Pro nabídnout při sledování videa o hodinu delší výdrž než loňský model, u iPhonu 18 Pro Max narostl čas sledování o čtyři hodiny. Letošní iPhony rovněž podporují rychlejší nabíjení.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150 × 71,9 × 8,8 mm, hmotnost: 211 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 4288 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 150,0 × 71,9 × 8,75 mm, hmotnost: 204 g, zvýšená odolnost: IP68
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 3988 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Fotoaparáty: využijete variabilní clonu?
iPhony patří dlouhodobě k nejlépe fotícím smartphonům na trhu a není pochyb, že letošní generace posune schopnosti kamer ještě o krůček dál. Hlavní novinkou letošních modelů je variabilní clona u hlavního fotoaparátu, která umožňuje fyzickou regulaci světla procházejícího na snímač, díky čemuž lze lépe regulovat světlost scény a hloubku ostrosti.
Zatímco loňské iPhony mají clonu fixní, u těch letošních ji bude možné regulovat ve čtyřech krocích (f/1.48, f/1.8, f/2.8 a f/4.0), přičemž při běžném focení na automatiku se o regulaci postará sám systém. Nejste-li nadšený fotograf, který si parametry fotoaparátu nastavuje manuálně, patrně pocítíte výhody této funkce pouze okrajově.
Spíš než variabilní clonu využijí majitelé letošních iPhonů nové fotografické funkce jako je chytré sledování zaostření, efekty filmařského režimu, anebo možnost natáčet časosběrné video ve 4K rozlišení. Nevylučujeme ale, že některé z těchto novinek dostane v rámci aktualizace iOS i iPhone 17 Pro (Max).
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Má tedy cenu připlácet si za nový iPhone 18 Pro?
Pokud u vás právě nyní nastal čas ke koupi nového iPhonu, pravděpodobně můžete s klidem sáhnout po loňském iPhonu 17 Pro a ušetříte nemalé peníze – zatímco iPhone 18 Pro přijde minimálně na 34 990 korun, loňský model seženete v obchodech třetích stran i o pět tisíc korun levněji. U modelu Max je pak rozdíl ještě větší (37 990 Kč).
Takový příplatek lze opodstatnit pouze v případě, že si vnitřně obhájíte potřebu mírně vyššího výkonu, delší výdrže, anebo variabilní clony u hlavního fotoaparátu. Pokud pro vás tyto položky nejsou nijak stěžejní, můžete si beze strachu objednat o generaci starší model. Nabídne stejný uživatelský zážitek a za ušetřené peníze si můžete dopřát nějaké doplňky – třeba kryt na telefon a sluchátka AirPods 5.