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iPhone 18 Pro je v předprodeji. Víme, jak ho získat o 1 500 Kč výhodněji nebo za pár stovek měsíčně

PR článek
PR článek 12. 9. 15:32
Smartphone iPhone 18 Pro
  • Předobjednávky iPhonů 18 Pro a 18 Pro Max odstartovaly
  • Hned od začátku je můžete pořídit o 1 500 Kč výhodněji
  • iPhone 18 Pro si také můžete pronajmout už za 799 Kč měsíčně

Nový iPhone 18 Pro a 18 Pro Max si už můžete předobjednat. Nejvýhodněji novinky pořídíte u Mobil Pohotovosti, kde na nich hned při startu dokonce ušetříte 1 500 Kč díky bonusu k výkupu, nebo můžete využít možnost si iPhone 18 Pro pronajmout jen za 799 Kč měsíčně.

Nové iPhony 18 Pro pořídíte nejvýhodněji, pokud při jejich nákupu (nebo i následně po něm) u Mobil Pohotovosti prodáte své stávající zařízení. Pokud na výkup přinesete svůj starší telefon, tablet, chytré hodinky nebo třeba herní konzoli, získáte navíc bonus 1 500 Kč. Ten si jednoduše můžete odečíst od ceny nového iPhonu. iPhone 18 Pro vás tak vyjde už na 33 490 Kč (běžně 34 990 Kč) a větší iPhone 18 Pro Max na 36 490 Kč (běžně 37 990 Kč).

U Mobil Pohotovosti můžete iPhone 18 Pro a 18 Pro Max pořídit také na splátky bez jakéhokoli navýšení, a to už od 1 749 Kč x 20 měsíců.

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iPhone 18 Pro jen za 799 Kč

Mobil Pohotovost ale přichází ještě s jednou specialitou – nové iPhony si můžete hned při startu předobjednávek také pronajmout. Pronájem se sjednává na 2 roky, díky čemuž vás telefon vyjde jen na část jeho běžné ceny.

Měsíční ceny pronájmu nových iPhonů:

Pronájem je přímo ideální pro ty, kteří rádi pravidelně upgradují na nový iPhone. A také pro ty, kteří chtějí zaplatit za iPhone jen to, co během dvou let ztratí na hodnotě a nechtějí složitě řešit jeho následný prodej. Přesně tak totiž funguje služba Cashtec Upgrade od Mobil Pohotovosti, skrze kterou si můžete telefon pronajmout za nejnižší cenu na trhu. Zařízení je po celou dobu pronájmu chráněné zárukou a v případě záruční opravy dokonce získáte náhradní iPhone zdarma. Pronájem navíc sjednáte kompletně online.

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Autor článku PR článek
PR článek
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