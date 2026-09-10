Apple A20 Pro z nových iPhonů se objevil v benchmarku: konkurence nebude mít klidné spaní

- Apple představil očekávanou řadu iPhone 18, včetně skládačky iPhone Duo
- Jednou z hlavních novinek v rámci těchto modelů je nový čip Apple A20 Pro
- Ten se nyní ukázal v benchmarku Geekbench a odhalil své schopnosti v celé kráse
Procesory od Applu, které pohání iPhony, patří odjakživa k těm nejvýkonnějším, a stejná očekávání panovala také při představení nové generace s označením A20 Pro. Ten pohání vlajkové modely iPhone 18 Pro (Max) i skládací iPhone Duo, první telefon s ohebným displejem od Applu. První výsledky v syntetických testech odhalují, jak na tom nejnovější mobilní procesor z dílen kalifornského giganta v oblasti výkonu je.
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Apple A20 Pro vypadá velmi slibně
Nový čip A20 Pro je postaven na 2nm litografii a jedná se o první procesor v rámci řady A-series, který tento pokročilý výrobní proces používá. V mobilním segmentu nicméně první není, zde Applu tento post vyfoukl Samsung se svým procesorem Exynos 2700, který pohání model Galaxy S26. Zpět ale k čipu A20 Pro, který je postaven okolo architektury se 6 výpočetními a 7 grafickými jádry.
Dle Applu je výpočetní část o 20 % výkonnější než u předchozí generace, grafická pak až o 40 % a procesor je celkově výrazně efektivnější. Navýšen byl i výkon neurální jednotky, která je nově duální, obsahuje 32 jader a procesor se může pochlubit také o 50 % vyšší propustností pamětí. Jak se všechny tyto změny a nové prvky promítly do celkového výkonu procesoru?
První testy jsou venku
Apple A20 Pro se ukázal v prvním syntetickém testu, konkrétně v benchmarku Geekbench 6 a dosáhl zde velmi zajímavých výsledků. V jednovláknových aplikacích dosáhl procesor na 4 719 bodů a ve vícevláknových na 12 677 bodů. Když to porovnáme s konkurenčním Snapdragonem 8 Elite Gen 5 for Galaxy z modelu Galaxy S26 Ultra, je vítěz jasný.
Samsung ve stejném testu „udělal“ 3 753, respektive 11 259 bodů, což jsou výrazně horší výsledky. Možná si řeknete, že přímým konkurentem čipu A20 Pro bude až novější Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ano, to je samozřejmě pravda, ale ani on nevypadá, že by čipovou sadu od Applu porazil. První testy přinesly skóre 3 582 bodů v jednovláknových a 12 247 ve vícevláknových aplikacích.
Nutno ale dodat, že skóre Snapdragonu pochází z verze Geekbench 7, která boduje trochu jinak a je pravděpodobné, že ve starším provedení by bylo bodů o něco více. V benchmarku Geekbench 6 se ale již objevil i nový procesor Dimensity 9600 od MediaTeku, který vykázal opravdu špičkové výsledky – 4 139 bodů v jednovláknových a 13 285 ve vícevláknových aplikacích.
Výkonný a chladný
Vypadá to, že všechny tři vlajkové procesory nabídnou opravdu brutální výkon, kterého bude víc, než kolik potřebuje většina uživatelů včetně těch nejnáročnějších. Apple A20 Pro by mohl hodně těžit z přepracovaného chladicího systému nových iPhonů 18, který je postaven okolo odpařovací komory s trojnásobnou plochou a za zmínku stojí i paměť umístěná ve společném pouzdře s čipem. Tím se dostává mimo hlavní tepelnou cestu a není odpadním teplem tak zatěžována.