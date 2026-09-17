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Samsung končí se zálohami fotek na OneDrive. Už má připravenou náhradu

Jakub Karásek
Jakub Karásek 17. 9. 16:30
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Chytrý telefon Samsung Galaxy S26 Ultra
  • Samsung na konci měsíce zařízne synchronizaci fotografií na OneDrive
  • Zdá se, že nově bude nabízet zálohování na cloudové úložiště od Googlu
  • Kdo chce pokračovat v zálohování na OneDrive, musí si stáhnout stejnojmennou aplikaci

Už za dva týdny Samsung odstraní ze svojí mobilní aplikace Galerie oblíbenou funkci – synchronizaci fotografií a videí s cloudovým úložištěm Microsoft OneDrive. Tento způsob zálohy se stal velmi oblíbeným především u předplatitelů služby Microsoft 365, kteří mají na OneDrive prostor o kapacitě 1 TB. Dosud se spekulovalo o tom, že Samsung bude chtít zálohující uživatele přetáhnout na vlastní cloud, zjevně je ale v přípravě i jiné řešení.

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Galerie od Samsungu nabídne zálohu na Google Disk

Integrace záloh fotografií a videí na OneDrive se stala součástí aplikace Galerie v roce 2020, letos na jaře ale Samsung oznámil, že tuto funkci z Galerie odstraní – stane se tak v poslední den tohoto měsíce. Nejprve se zdálo, že Samsung bude proaktivně nabízet zálohu na vlastní cloud, podle nejnovějších zjištění má ale připravené propojení s cloudem od Googlu.

Uživatel Sandeep Adap si v obchodě Galaxy Store všimnul nové aplikace Gallery Cloud Sync, která by měla zastoupit současné řešení Gallery OneDrive Sync. Nová služba nabídne synchronizaci fotografií, videí a vzpomínek z Galerie s úložištěm Google Cloud. Nebude se přitom jednat o prostou zálohu, ale oboustrannou synchronizaci – fotografie smazané v Galerii zmizí i z Google Cloudu a naopak. Standardně bude nastavena záloha složky Camera Roll (Z Fotoaparátu), avšak uživatel si bude moci vybrat k synchronizaci i další složky.

Zálohy do cloudu Google budou pochopitelně omezené jeho kapacitou – Google nabízí zdarma pouze 5 GB (15 GB po pověření telefonního čísla), za větší prostor je nutné si připlatit. K vybraným telefonům dává Samsung zkušební verzi služby Google AI Pro zdarma, jejíž součástí je i velkorysý prostor na Google cloudu s kapacitou 5 TB, bezplatné období ale trvá pouze 6 měsíců.

Otázkou je, zda má vůbec synchronizace Galerie s cloudem Google nějaký smysl. Pokud si předplácíte cloudové úložiště od Googlu, je výhodnější používat aplikaci Fotky Google, která má širší možnosti správy fotografií a jejich editace (včetně zapojení umělé inteligence). Integraci do Galerie tak využije pouze hrstka uživatelů, jimž z nějakého důvodu aplikace Fotky Google nevyhovuje.

Pokud jste byli spokojeni se zálohou fotografií a videí na OneDrive, nemusíte panikařit – synchronizaci je i nadále možné řešit prostřednictvím mobilní aplikace OneDrive.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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