Podzimní překvapení? Microsoft chystá na začátek října keynote o budoucnosti počítačů

- Microsoft po více než dvou letech uspořádá tiskovou konferenci
- Řeč bude o počítačích Surface, čipu Nvidia RTX Spark a o systému Windows
- Žádného nového hardwaru se zřejmě nedočkáme
Není to tak dávno, co Microsoft uváděl nové počítače Surface prostřednictvím tiskových konferencí, na kterých podobně jako Apple postupně demonstroval schopnosti nových zařízení a novinky v operačním systému. Postupem času ale Microsoft od tohoto formátu upustil – jednak nabídku počítačů ořezal na dva základní modely (Surface Laptop a Pro) a nové modely uvádí pouze prostřednictvím tiskových zpráv.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Je tedy poměrně velkým překvapením, že redmondští nyní vypustili do éteru pozvánku na nadcházející konferenci, která se uskuteční za tři týdny v San Franciscu a bude se týkat počítačů a systému Windows.
Microsoft za měsíc ukáže budoucnost počítačů
Poslední prezentaci nových počítačů Microsoft uspořádal před více než dvěma roky, kdy světu představil rodinu počítačů Copilot+ PC. Jejich nástupci se ale žádného podobného představení nedočkali, přitom minimálně letos zde prostor nepochybně byl – na konci jara redmondští nezávisle na sobě odhalili nové počítače hned ve třech různých termínech:
- Surface Laptop 8, Surface Laptop 13“ a Surface Pro 12 pro firmy
- Surface Laptop Ultra s procesorem RTX Spark
- Surface Laptop 8 a Surface Pro 12 pro běžné spotřebitele
Za pár týdnů Microsoft uvolní novou verzi systému Windows 11 (26H2), která přinese několik významných vylepšení, avšak na obzoru není žádné nové zařízení, na kterém by Microsoft změny v operačním systému odprezentoval.
Redakce serveru Windows Central si dokonce před nedávnem povzdechla nad tím, že dříve byly počítače Surface výkladní skříní systému Windows, ale dnes se zdá, že spolu hardwarová a softwarová divize vůbec nekomunikují. Možná se dočkáme změny v nadcházející keynote, avšak v jejím případě žádný zbrusu nový hardware neočekáváme.
Umělá inteligence ve světě PC
Připravovaná událost má podtitul „jak lokální AI ovlivní další kapitolu PC“ a točit by se měla okolo operačního systému Windows, počítačů Surface, čipu NVidia RTX Spark a širšího ekosystému počítačů s Windows. Mezi řečníky jsou uvedeni:
- generální ředitel Microsoftu Satya Nadella
- generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang
- výkonný viceprezident Microsoftu pro Windows a zařízení Pavan Davaluri
Předpokládáme, že Microsoft na této události odhalí kompletní specifikaci notebooku Surface Laptop Ultra (včetně oznámení dostupnosti) a představí spoustu scénářů, jak jeho výpočetní výkon (zejména v oblasti agentní AI) využít v systému Windows 11 a jeho aplikacích.
Událost se odehraje 7. října v San Franciscu, start je naplánován na 19:00 našeho času.