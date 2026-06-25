Dva roky s Copilot+ PC: revoluce nevyšla, ale notebooky jsou lepší než dřív

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- Microsoft před dvěma lety představil Copilot+ PC jako novou třídu počítačů s lokální AI
- Největší tahák jménem Recall musel po kritice projít přepracováním a do Evropy dorazil až s velkým odstupem
- Nejpřesvědčivější nakonec nejsou AI ukázky, ale výdrž, tichý chod a rychlá odezva
- Copilot+ PC dnes není nový začátek Windows, ale nápad, pro který Microsoft pořád hledá použitelnou podobu
Když Microsoft v květnu 2024 ukázal Copilot+ PC, znělo to, jako by se Windows měly změnit víc než při běžné obměně hardwaru. Notebook neměl jen rychleji otevírat aplikace a déle fungovat mimo zásuvku. Windows měly zpětně najít věci, které jste už měli na obrazovce, hledat podle významu, překládat řeč v reálném čase a část AI spouštět přímo v zařízení.
Byla to lákavá představa: počítač s vlastní pamětí, vlastním AI čipem a Windows, které nečekají, až všechno dopočítá cloud. Po dvou letech je ale jasné, že z Copilot+ PC nevznikl jeden velký skok. Microsoft narazil na soukromí, kompatibilitu i obyčejné návyky uživatelů a dnes o celé věci mluví opatrněji.
Už při startu jsme psali o ambici změnit počítače s Windows. Dnes je podstatnější, co z ní zůstalo: jestli AI počítač změnil Windows, nebo jestli hlavně pomohl vyrobit lepší prémiové notebooky.
Nálepka měla oddělit budoucnost od starých PC
Copilot+ PC nebyla obyčejná marketingová značka nalepená na libovolný notebook. Microsoft nastavil technickou hranici: neurální jednotka s výkonem alespoň 40 TOPS, 16 GB RAM, 256GB SSD a Windows 11 ve verzi 24H2 nebo novější. Část AI úloh měla běžet přímo v počítači, ne jen přes procesor nebo cloud.
První vlna stála hlavně na Snapdragonech X Elite a X Plus. Windows on Arm měl za sebou roky pokusů, které často vypadaly lépe na papíře než v každodenním používání. Tentokrát výrobci slibovali něco hmatatelnějšího: výdrž podobnou MacBookům, tichý chod, rychlé probouzení a dost výkonu pro běžnou práci.
Jenže Microsoft nepropagoval lepší notebook, ale AI počítač. V ukázkách proto vedle výdrže stály funkce jako Cocreator v Malování, Restyle Image ve Fotkách, Windows Studio Effects, živé titulky s překladem a hlavně Recall. Právě Recall měl být jednoduchou odpovědí na otázku, proč by měl člověk novou kategorii PC vůbec chtít.
Recall ukázal, kde končí hezké demo
Myšlenka Recallu se dala vysvětlit jednou větou: Windows si průběžně ukládají snímky obrazovky a později v nich najdete to, co si pamatujete jen mlhavě. Tabulku z prezentace, web s produktem nebo kus dokumentu, který jste neuložili pod rozumným názvem. Na papíře to byl přesně ten typ funkce, kvůli kterému lokální AI v počítači začíná dávat smysl.
Současně šlo o funkci, u které nestačí jen slíbit, že data zůstanou v počítači. Snímek obrazovky není nevinná technická drobnost. Na obrazovce se střídají pracovní dokumenty, bankovnictví, osobní zprávy, zdravotní portály, hesla, fotografie a občas i obsah, který by člověk nerad vysvětloval komukoli dalšímu. Věta „zpracuje se to lokálně“ proto nestačila.
Microsoft ještě před uvedením prvních Copilot+ PC změnil plán. Recall měl být výslovně zapínaný uživatelem, vyžadovat Windows Hello a dostat další ochrany. Potom jej firma odložila do Windows Insider programu. První notebooky tak přišly na trh bez funkce, která měla celý koncept nejlépe prodat.
Když se Recall později vrátil, byl podstatně opatrnější. Microsoft dnes popisuje volitelné zapnutí, lokální ukládání, šifrování snímků, filtrování aplikací a webů, mazání historie i odemykání přes Windows Hello. V Evropském hospodářském prostoru se Recall začal objevovat až s preview aktualizací KB5062660 z 22. července 2025.
Technicky je to lepší produkt než původní představa z keynote. Jenže Recall už nepůsobí jako samozřejmá odpověď na budoucnost Windows. Připomíná spíš, že AI hluboko v systému není jen otázka výkonu. Stejně důležité jsou hranice: co má počítač sledovat, kdo tomu rozumí a kdy už se pomocník mění v další věc, kterou je nutné hlídat.
Notebooky dozrály rychleji než jejich AI
Paradox Copilot+ PC je v tom, že první vlna často přesvědčila i bez největší AI funkce. Uživatelé neobjevili nový pracovní návyk v generování obrázků v Malování. Mnohem víc si všimli, že Windows na Snapdragonech mohou být tišší, úspornější a méně závislé na nabíječce.
I my jsme psali o Asusu Vivobook S 15, kde byly AI funkce ještě nehotové, zatímco samotný notebook dával smysl výdrží, displejem a tím, že Windows on Arm přestávaly být experiment pro odvážné. U Surface Laptopu 7. generace se nám líbila rychlá odezva, kvalitní konstrukce a dlouhá práce mimo zásuvku.
V běžném používání tak AI často zastínily obyčejnější věci: pracovní den bez nabíječky, méně hluku, rychlé probuzení a videohovor bez pocitu, že notebooku dochází dech. Přesně takových změn si lidé cení.
ARM přesto není univerzální odpověď. Běžné aplikace fungují mnohem lépe než dřív a emulace přes Prism pomohla. Pořád ale můžete narazit na firemní nástroje, starší ovladače, VPN klienty, hry nebo příslušenství, které s Windows on Arm nikdo pořádně netestoval. Filozofie procesoru jde v tu chvíli stranou; rozhoduje, jestli vám poběží firemní VPN nebo starší tiskárna.
Jakmile přišel Intel a AMD, vše se zkomplikovalo
Copilot+ PC zpočátku znamenalo hlavně notebook se Snapdragonem. To už neplatí. Microsoft postupně otevřel kategorii také čipům AMD Ryzen AI 300 a Intel Core Ultra 200V, které splňují požadavky na NPU a přitom zůstávají ve světě x86. Pro firmy a opatrnější uživatele je to dobrá zpráva: Snapdragon láká výdrží a tichem, Intel a AMD snižují riziko problémů s konkrétním programem, ovladačem nebo periferií.
Jen se tím hůř vysvětluje, čím má být Copilot+ PC jiné. Když stejnou nálepku nese ARM notebook, klasický x86 notebook i pracovní stroj od různých výrobců, mění se spíš v další hardwarovou normu, kterou budou nové notebooky postupně splňovat.
Podobně vyznívají i tržní odhady, i když je potřeba rozlišovat pojmy. Gartner v srpnu 2025 odhadoval, že AI PC budou na konci roku 2025 tvořit 31 % světového trhu PC a v roce 2026 se dostanou zhruba na 55 %. Tato čísla neměří čistě Copilot+ PC, ale širší kategorii počítačů s AI hardwarem. Trend je přesto zřejmý: z prémiové novinky se rychle stává běžná výbava dražších notebooků.
Microsoft začal ubírat tam, kde AI překážela
Na vývoji Windows je zajímavé, že Microsoft po první vlně tlaku nezačal jen přidávat další tlačítka Copilotu. V roce 2026 naopak některá místa uklidil. V březnu ve Windows Insider blogu napsal, že omezí zbytečné vstupy Copilotu v aplikacích jako Výstřižky, Fotky, Widgety a Poznámkový blok. V květnu pak potvrdil, že ve Výstřižcích a Fotkách odstranil tlačítko „Ask Copilot“ a v Poznámkovém bloku nahradil obecnou ikonu jasnějším označením Writing Tools.
Je to malý detail, ale pro příběh Copilot+ PC důležitý. Microsoft tím sám ustupuje od představy, že AI má být vidět všude. Některé funkce jsou užitečné právě tehdy, když se netváří jako velká novinka: vyhledávání, které lépe rozumí dotazu, titulky u videa nebo hovoru, efekty kamery a nástroj v Poznámkovém bloku, který se jmenuje podle toho, co dělá, ne podle značky Copilot.
Podobně se mění i samotný rámec lokální AI ve Windows. Microsoft v dokumentaci k Windows AI API popisuje, že část modelů a funkcí se postupně otevírá i mimo Copilot+ PC. Jinými slovy: některé AI funkce ve Windows časem nemusí být vázané jen na notebook s touto nálepkou.
Nakonec rozhodují obyčejné věci
Copilot+ PC tedy není propadák. Microsoft pomohl zvednout laťku prémiových notebooků s Windows, donutil výrobce brát NPU vážně a ukázal, že Windows on Arm mohou po letech fungovat jako normální pracovní počítač.
Představa, že lokální AI okamžitě změní způsob práce s Windows, se ale nepotvrdila. Recall dorazil později a opatrněji. Některé funkce zůstaly jazykově, regionálně nebo hardwarově omezené. Část Copilot tlačítek Microsoft zase uklidil, protože překážela víc, než pomáhala. A nejlepší důvod, proč si první Copilot+ notebooky oblíbit, často nebyl Copilot, ale výdrž.
Copilot+ PC dává smysl ve chvíli, kdy obstojí i bez velkých AI ukázek. Když je to tichý, rychlý notebook s dlouhou výdrží, přidané funkce mohou být příjemný bonus. Když má hlavní lákadlo stát na víře, že Windows za rok zvládnou něco výrazně nového, je lepší počkat, až se z ukázek stanou každodenní návyky.
Možná je to skromnější výsledek, než Microsoft chtěl v roce 2024 prodat. Pro Windows ale může být důležitější. Velké AI ukázky stárnou rychle, dobrý notebook může sloužit dlouho.