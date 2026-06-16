Surface Pro 12 a Laptop 8 přichází: Snapdragon X2, nové barvy a výrazně vyšší ceny

- Microsoft představil spotřebitelské varianty počítačů Surface Pro 12 a Laptop 8
- Jedinou výraznou novinkou je nasazení nových procesorů od Qualcommu
- Ceny oproti minulé generaci nepříjemně narostly
Microsoft minulý měsíc představil počítače Surface Pro 12 a Surface Laptop 8 pro firemní zákazníky, nyní přichází řada na spotřebitelské varianty. Zatímco počítače do firem redmondští vybavují procesory od Intelu, do těch spotřebitelských nasazují ARMové procesory od Qualcommu, v tomto případě z rodiny Snapdragon X2. Potěší i nové barevné varianty, naopak velkým zklamáním jsou výrazně vyšší ceny.
Surface Laptop 8: nová barva a jemnější displej
Letošní Surface Laptop je po stránce designu prakticky stejný jako jeho dva roky starý předchůdce – stále se jedná o notebook běžné konstrukce s hliníkovým tělem, jedinou designovou novinkou je zelená varianta Jade (pouze u menšího modelu). Letošní model přichází ve dvou úhlopříčkách displeje – 13,8 a 15 palců. Obrazovka menšího displeje je stejná jako u minulé generace, 15″ model dostal výrazně vyšší rozlišení displeje, které navyšuje jemnost na 262 ppi. V obou případech se jedná o kalibrované dotykové LCD panely, na OLED si bohužel musíme nechat zajít chuť.
Portová výbava zůstala zachovaná, což znamená, že nás Microsoft ani letos neochudil o podlouhlý magnetický nabíjecí port Surface Connect. Mimo něj jsou pak oba počítače vybavené dvěma USB-C (USB 4), jedním USB-A a 3,5mm konektorem na sluchátka, 15″ model navíc obsahuje čtečku microSD karet. Oba počítače dostaly do výbavy nový touchpad s vylepšenou haptikou.
Hlavní novinkou letošních Surfaců jsou nové procesory z rodiny Qualcomm Snapdragon X2, v nabídce budou slabší 10jádrová varianta Snapdragon X2 Plus a výkonnější 12jádrový model Snapdragon X2 Elite. Počítač může být nakonfigurován s až 64 GB RAM a 2TB úložištěm. Nový efektivnější čipset také přináší vyšší výdrž na baterii, která má dosahovat až 16, respektive 14 hodin aktivního prohlížení webu.
Surface Pro 12: s klávesnicí zdarma
I Surface Pro 12 vypadá stejně jako jeho předchůdce, pouze jsme přišli o modrou barevnou variantu Sapphire, namísto toho jsme se ale dočkali klávesnicového krytu v barvě Dune. Nový Surface Pro bude opět nabízen s 13″ displejem, k dispozici bude buď LCD nebo OLED. Nezměnila se ani portová výbava, tablet je stále vybaven dvěma USB-C.
Surface Pro 12 dostal pod kapotu nové procesory z rodiny Snapdragon X2, v maximální konfiguraci lze mít 64 GB RAM a 1TB úložiště (vyměnitelné). Výdrž tabletu narostla na 15,5 hodin.
Ceny a dostupnost
Nové počítače od Microsoftu byly představeny zatím pouze v USA, kde se prodávají od dnešního dne. Ceny oproti minulé generaci bohužel výrazně narostly, základní konfigurace jsou v USA o 500 dolarů vyšší:
- Surface Pro 12 s procesorem Snapdragon X2 Plus, 16 GB RAM a 256GB úložištěm přijde na 1 499 dolarů (asi 38 tisíc korun s DPH)
- 13,8″ Surface Laptop 8 s procesorem Snapdragon X2 Plus, 16 GB RAM a 256GB úložištěm přijde na 1 599 dolarů (asi 40 tisíc korun s DPH)
- 15″ Surface Laptop 8 s procesorem Snapdragon X2 Plus, 16 GB RAM a 512GB úložištěm přijde na 1 699 dolarů (asi 42 tisíc korun s DPH)
Aby Microsoft alespoň částečně kompenzoval navýšení ceny, přidává v předprodeji k tabletu Surface Pro klávesnicový kryt, k notebooku Surface Laptop pak přihazuje myš Surface Arc Mouse a 50% slevu na balík Microsoft Complete. Na oznámení českých cen a bonusí si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.