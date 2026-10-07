Máte rádi basketbalovou NBA? S předplatným Disney+ si přenosy užijete bez příplatku

- Fanoušci basketbalu mají důvod k radosti
- Na streamovací platformu míří přenosy zámořské NBA
- Za sledování navíc nemusíte připlácet ani korunu navíc
Basketbal patří mezi velmi populární sporty nejen ve světě, ale také u nás. Absolutní špičkou je poté americká soutěž National Basketball Association, zkráceně NBA, ve které se prezentují ty největší hvězdy tohoto sportu, mezi nimiž se objevila i pětice Čechů – aktuálně je v NBA jen Vít Krejčí, který hraje za Portland Trail Blazers. Sledování zámořské soutěže není vždy jednoduché, ostatně na české televizní kanály se dostane jen zlomek zápasů a předplatné oficiální streamovací služby se může pořádně prodražit. Naštěstí máme pro všechny fanoušky NBA a basketbalu obecně dobrou zprávu.
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Nejlepší basketbal míří na Disney+
Disney+ a ESPN zpřístupní zákazníkům v České republice od letošní sezóny přímé přenosy z Národní basketbalové asociace. V rámci svého stávajícího předplatného Disney+ budou moci fanoušci sledovat vybrané zápasy základní části sezony, stejně jako vybrané zápasy play-off NBA, finále konferencí a finále NBA prostřednictvím ESPN na Disney+, specializované nabídky, která přináší živé sportovní přenosy, studiové pořady, původní tvorbu a další obsah. O produkci a vysílání se postará ESPN, která zajistí špičkové živé přenosy s anglickým komentářem a odbornými analýzami po celou sezonu NBA.
Nová dohoda navazuje na dlouholeté mezinárodní partnerství ESPN s NBA a představuje již 25. sezonu v řadě, během níž ESPN zápasy NBA vysílá. Zákazníci Disney+ získají přístup k vybraným utkáním základní části sezony, včetně zápasu Golden State Warriors proti Los Angeles Lakers 22. října, a také k nejatraktivnějším středečním, sobotním a nedělním duelům sezony. Disney+ navíc nabídne až 24 zápasů play-off NBA v každé sezoně, včetně všech utkání jedné série finále konference.
Fanoušci budou moci sledovat také všechna utkání finále NBA v sezonách 2026/27, 2028/29, 2030/31, 2032/33 a 2034/35. Součástí nabídky budou rovněž další události, včetně draftu NBA, NBA All-Star Celebrity Game a vybraných zápasů NBA Summer League. Zařazení NBA do nabídky navazuje na nedávné spuštění ESPN na Disney+, které do vybraných evropských trhů přineslo přední americké sportovní soutěže včetně NHL. Součástí širší nabídky jsou také univerzitní soutěže, například mužský a ženský basketbalový turnaj NCAA známý jako March Madness nebo College Football Playoff. Streamovací platforma Disney+ je dostupná od 179 Kč měsíčně.