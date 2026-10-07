Samsung dnes v Česku začal prodávat své nejlepší tablety. V rámci cashbacku získate zpět až 10 000 Kč

- Galaxy Tab S12+ a S12 Ultra se v Česku prodávají od 7. října, součástí výbavy je pero S Pen
- Samsung nabízí cashback 6 000 nebo 10 000 Kč a po registraci také rok záruky navíc
- K tabletům přidává časově omezené předplatné Photoshopu, poznámkových aplikací i Google AI Pro
Samsung začal v Česku prodávat tablety Galaxy Tab S12+ a Galaxy Tab S12 Ultra. Vedle dotykového pera S Pen a funkcí Galaxy AI k nim nabízí řadu aplikací na úpravu fotografií, psaní poznámek nebo střih videa. Při výběru ale bude hrát podstatnou roli také zaváděcí akce. Základní Galaxy Tab S12+ stojí 31 999 Kč, po splnění podmínek cashbacku vyjde na 25 999 Kč. U modelu Ultra lze získat zpět 10 000 Kč. Kompletní nabídku všech variant tabletu najdete u Mobil Pohotovosti, případně v tabulce na konci článku.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Pero S Pen a nabíjení výkonem až 45 W
Oba tablety mají rozměrné displeje s přizpůsobováním okolnímu osvětlení a štíhlou konstrukci. Samsung slibuje vyšší výkon při souběžné práci ve více aplikacích i při náročnějších činnostech, například střihu videa.
Součástí výbavy je dotykové pero S Pen pro ručně psané poznámky, kreslení či anotování dokumentů. Kabelové nabíjení dosahuje výkonu až 45 W. Podle výrobce trvá doplnění baterie z nuly na 100 % přibližně 95 minut, skutečná doba ale závisí na podmínkách nabíjení. Odpovídající 45W adaptér se prodává samostatně.
Samsung u novinek slibuje až sedm generací aktualizací operačního systému a bezpečnostní aktualizace. Jejich dostupnost a termíny se mohou lišit podle modelu a země.
Photoshop na čtyři měsíce, poznámky až na rok
Softwarové bonusy Samsung oceňuje na více než 10 000 Kč. Jde přitom o souhrn zkušebních období a slev, jejichž skutečná hodnota závisí na dostupnosti jednotlivých nabídek a na tom, které služby uživatel využije.
Adobe Photoshop má rozhraní přizpůsobené tabletům a ovládání perem S Pen. Majitelé řady Galaxy Tab S12 získají čtyři měsíce prémiového mobilního předplatného včetně 100 generativních kreditů měsíčně. Tabletová verze bude od 7. října 2026 nejméně šest měsíců dostupná výhradně v Galaxy Store.
Pro poznámky je připravené půlroční bezplatné používání Notability a roční přístup k plné verzi Goodnotes. Notion nabízí měsíc tarifu Plus s Notion AI pro jednu nově vytvořenou pracovní plochu. U těchto nabídek je potřeba počítat s časovým omezením; další používání placených funkcí po skončení zkušebního období vyžaduje úhradu.
Tvůrci videa mohou využít 66% slevu na LumaFusion, která platí do 30. listopadu 2026, a měsíc Creator Pass zdarma. Clip Studio Paint přidává novým uživatelům šest měsíců bezplatného používání a následně 20% slevu na první předplatné.
Další nástroje zahrnují MyScript Math pro řešení ručně psaných rovnic včetně postupu a MyScript Notes pro zpracování poznámek do studijních materiálů či kvízů. Noteshelf 3 nabízí 30% slevu na předplatné Premium při nákupu v Galaxy Store. ArcSite, který převádí skici do technických výkresů, přidává novým uživatelům měsíc na vyzkoušení a 30% slevu při prvním nákupu. Některé aplikace je nutné nejprve stáhnout nebo jejich nákup dokončit v Galaxy Store.
K funkcím Galaxy AI se přidává také šestiměsíční zkušební předplatné Google AI Pro s rozšířeným přístupem k modelům Googlu. Nabídka je určená osobám starším 18 let. Pokud uživatel službu včas nezruší, po zkušebním období se podle uvedených podmínek začne účtovat 549,99 Kč měsíčně.
České ceny a podmínky cashbacku
Prodej odstartoval dnes, tedy 7. října 2026. Na výběr je šedá a stříbrná barva. Galaxy Tab S12 Ultra a Tab S12+ koupíte ode dneška u Mobil Pohotovosti s rekordním cashbackem až 10 000 Kč, s aplikacemi v hodnotě několika tisíc zdarma a včetně prodloužené záruky na 3 roky. Kompletní nabídku naleznete zde.
|Model
|Paměť
|Doporučená cena
|Cena s cashbackem
|Galaxy Tab S12+
|256 GB / 12 GB
|31 999 Kč
|25 999 Kč
|Galaxy Tab S12+
|512 GB / 12 GB
|36 899 Kč
|30 899 Kč
|Galaxy Tab S12+ 5G
|256 GB / 12 GB
|35 699 Kč
|29 699 Kč
|Galaxy Tab S12+ 5G
|512 GB / 12 GB
|40 599 Kč
|34 599 Kč
|Galaxy Tab S12 Ultra
|256 GB / 12 GB
|37 899 Kč
|27 899 Kč
|Galaxy Tab S12 Ultra
|512 GB / 12 GB
|42 799 Kč
|32 799 Kč
|Galaxy Tab S12 Ultra
|1 TB / 16 GB
|52 599 Kč
|42 599 Kč
|Galaxy Tab S12 Ultra 5G
|256 GB / 12 GB
|41 599 Kč
|31 599 Kč
|Galaxy Tab S12 Ultra 5G
|512 GB / 12 GB
|46 499 Kč
|36 499 Kč
|Galaxy Tab S12 Ultra 5G
|1 TB / 16 GB
|56 599 Kč
|46 599 Kč
Cashback činí 6 000 Kč u Galaxy Tab S12+ a 10 000 Kč u Galaxy Tab S12 Ultra. Vztahuje se na nákupy od 7. října do 31. prosince 2026 a jeho získání vyžaduje splnění podmínek a schválení registrace. Zařízení je nutné do 14 dnů od nákupu zaregistrovat v aplikaci Samsung Members v sekci Výhody. Částky v posledním sloupci tak představují výslednou cenu po vrácení peněz.
Stejná registrace umožňuje získat také rok záruky navíc ke standardním dvěma letům. Tento bonus se nevztahuje na firemní zákazníky. Akce platí pro nová, nerozbalená zařízení z české distribuce a do vyprodání zásob.
Dalším bonusem je až šest měsíců služby Lepší.TV s balíčkem HBO, která nabízí přes 165 televizních stanic. Nabídka je určená novým a bývalým zákazníkům služby a vyžaduje aktivaci voucheru ze Samsung Members nejpozději 31. prosince 2026.
Samostatně je k dispozici také program Samsung Care+ s krytím a opravami podle zvolených podmínek; u některých služeb se může účtovat spoluúčast.