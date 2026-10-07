Na Siri AI si uživatelé v Evropě počkají nekonečně dlouho. Applu to paradoxně může hrát do karet

- Apple zatím nejspíš nemá v plánu přinést novou Siri AI do Evropské unie
- Podle některých informací firma využívá absenci pokročilé Siri jako nástroj tlaku na Evropskou komisi
- Východisko je v nedohlednu, očekávejte čekání minimálně do jara příštího roku
Zákazníkům v Evropě jednoznačně uniká, jaký pokrok učinila společnost Apple ve vývoji své vlastní umělé inteligence Apple Intelligence s nedávným uvedením Siri AI. Jde o dlouho slibovanou chytřejší hlasovou asistentku, která využívá jazykové modely Googlu a vlastní AI Applu v kombinaci s osobními informacemi o uživateli bezpečně uloženými přímo na zařízení. Už déle než rok vyhlíží Evropané příchod inteligentních funkcí i na jejich iPhony. Dočkají se v příštích měsících?
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Apple a Evropská unie stále bez dohody
Spor Applu s Evropskou komisí se táhne už delší dobu. Konkrétně jde o přetahovanou o dostupnost některých funkcí už od roku 2024, kdy byl kvůli evropské regulaci odložen příchod Apple Intelligence do EU. Situace se opakuje také u nové generace Siri AI. Apple letos v červnu oznámil, že Siri AI nebude při vydání iOS 27 a iPadOS 27 v zemích Evropské unie dostupná. Firma přitom jako důvod přímo označila evropský zákon o digitálních trzích (DMA).
Jádrem sporu je požadavek na interoperabilitu. Apple má podle evropských pravidel umožnit konkurenčním AI asistentům přístup ke stejným systémovým funkcím, jaké využívá jeho vlastní Siri. V praxi by tak například ChatGPT, Gemini nebo Claude mohly získat hlubší přístup k funkcím iPhonu. To je ale přesně místo, kde se pohledy obou stran rozcházejí.
Apple tvrdí, že požadavky Evropské komise mohou ohrozit bezpečnost a soukromí uživatelů. Moderní AI asistent totiž není jen obyčejná aplikace. Pokud má fungovat jako skutečný osobní agent, potřebuje přístup ke zprávám, souborům, aplikacím, ale třeba i informacím o zdraví uživatele nebo dalším citlivým datům.
Společnost proto navrhla vlastní řešení nazvané Trusted System Agent, které mělo konkurenčním asistentům umožnit potřebný přístup a zároveň zachovat bezpečnostní omezení. Podle Applu však Evropská komise jeho návrhy odmítla. Brusel naopak tvrdí, že zákon Applu v uvedení Siri AI nic nezakazuje. Podle Evropské komise je rozhodnutí funkci evropským zákazníkům nenabídnout čistě na straně Applu.
Gurman: Čekání bude pokračovat
Situace se dostala dokonce až na nejvyšší úroveň. Někdejší šéf Applu Tim Cook zkraje léta jednal s místopředsedkyní Evropské komise Hennou Virkkunen o možnostech, jak Siri AI evropským zákazníkům zpřístupnit. Obě strany tehdy schůzku označily za konstruktivní, žádný konkrétní termín ani řešení však oznámeno nebylo. Pro evropské uživatele se tak v praxi nic nezměnilo.
A podle informací insidera Marka Gurmana to ani v blízké budoucnosti nemá být výrazně lepší. Podle známého novináře není absence Siri AI v EU pouze důsledkem toho, že by se společnosti a evropským regulátorům nedařilo najít technické řešení. Gurman tvrdí, že Apple současnou situaci aktivně využívá k vyvíjení tlaku na Evropskou komisi.
Siri AI
• Apple Intelligence erreichte die EU damals erst 5 Monate später
• Eine solche Verzögerung soll noch das absolut beste Szenario sein
• Es wäre durchaus möglich, dass es dieses Mal erheblich länger dauert… pic.twitter.com/ojVjaA9foY
— Der Jürgen (@metacom79) October 5, 2026
„Nečekejte, že se umělá inteligence Siri v Evropské unii objeví v dohledné době. Společnost Apple využívá skutečnost, že v této oblasti není umělá inteligence Siri v systému iOS k dispozici, k vyvíjení tlaku na Evropskou komisi, a doufá, že frustrovaní zákazníci se postaví proti regulačnímu přístupu EU. Samotná umělá inteligence Siri není natolik přesvědčivá, aby vyvolala takovou vlnu nevole, ale toto zpoždění evropské uživatele zjevně frustruje – soudě podle neustálého přívalu zpráv, které dostávám ohledně nedostatečné podpory,“ uvedl Gurman.
Logika má být poměrně jednoduchá. Pokud evropští zákazníci uvidí, že jejich iPhony postrádají jednu z nejvýraznějších novinek nové generace systému, mohou začít být nespokojení. A jejich frustrace by se následně mohla přenést na evropské regulátory. Je přitom důležité zdůraznit, že jde o Gurmanovu interpretaci strategie Applu, nikoli o oficiálně potvrzený záměr společnosti.
Pět měsíců? To by byl ještě dobrý výsledek
Zajímavé je rovněž Gurmanovo srovnání s Apple Intelligence. První AI funkce Applu se mimo Evropskou unii začaly objevovat už v říjnu 2024. Do EU se však dostaly až na konci března 2025 – a to pouze u počítačů Mac. Evropa tak čekala přibližně o 5 měsíců déle než zbytek světa. Pokud by se podobný scénář zopakoval také u Siri AI, mohli bychom se evropské dostupnosti dočkat několik měsíců po jejím uvedení v ostatních regionech.
Gurman však upozorňuje, že pětiměsíční zpoždění by tentokrát představovalo absolutně nejlepší možný scénář: „Podobné zpoždění u Siri AI bych tentokrát považoval za absolutně nejlepší možný scénář – a nepřekvapilo by mě, kdyby evropští uživatelé čekali podstatně déle.“
Jinými slovy, rozhodně není jisté, že bude situace kolem Siri AI stejně rychle vyřešena jako v případě první vlny Apple Intelligence. Apple se přitom do Evropy s novými AI funkcemi evidentně nechce vracet do stejné situace jako před dvěma lety. Tehdy Tim Cook ujišťoval, že společnost chce Apple Intelligence zpřístupnit všem zákazníkům a s evropskými regulátory intenzivně jedná.
Povedlo se to jen napůl. Apple Intelligence sice v Evropě dostupná je, a konečně i na iPhonech a iPadech. Chybí ale podpora češtiny, polštiny, samozřejmě i slovenštiny a dalších jazyků. Chytré funkce si tak užijí pouze uživatelé, kteří hovoří jedním z podporovaných jazyků, všechny přístroje v ekosystému však musí mít nastavené do tohoto jazyka. Pokud tedy pro práci využíváte hlavně češtinu, Apple Intelligence si stále moc nevychutnáte.