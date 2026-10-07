Vivo OriginOS 7: podívejte se na seznam podporovaných telefonů a přehled novinek

- Vivo představilo novou verzi svého systému OriginOS, která běží na Androidu 17
- Jde o jeden z největších updatů v jeho historii, tedy alespoň dle slov výrobce
- Ještě v průběhu října se na něj mohou těšit první telefony značky
Nový systém OriginOS 7 od Viva je postaven na Androidu 17 a byl představen spolu s telefony V80 a X Fold 6, které na něm běží přímo z výroby. Jedná se o velkou aktualizaci přinášející nejenom vizuální změny, ale i nové funkce a zásahy do samotného fungování systému. Již brzy se ho dočkají první telefony a my pro vás máme kompletní seznam modelů, na které zamíří.
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OriginOS 7 se představuje
Asi vás nepřekvapí, že se Vivo v nové verzi systému OriginOS 7 zaměřilo na umělou inteligenci a jde o jednu z jeho klíčových částí. Vylepšení se dočkal asistent Jovi, který umí nejenom vyhledávat informace, ale i shrnovat obsah a provádět určité úkoly napříč propojenými zařízeními Vivo a počítačem. Jovi je k dispozici i mimo Čínu, ale češtinu nepodporuje.
Z dalších nových prvků stojí za zmínku nástroj Snap to Note, který dokáže převést ručně psaný text (poznámky na papíře nebo tabuli) do podoby dále upravitelných dokumentů. Nový AI Recorder umí rozpoznat jednotlivé mluvčí, vytvářet přepisy a také shrnutí záznamu, zatímco AI Search dokáže vyhledávat soubory a poznámky na základě popisů namísto přesných názvů souborů.
Telefony, které dostanou OriginOS 7
Vivo pošle svůj nový systém na více než dvacet svých telefonů a v první vlně se na něj samozřejmě mohou těšit předchozí vlajkové přístroje řady X300 a skládačka X Fold 5. Poté dojde na starší vlajkové řady X200 a X100 a opomenuty nezůstanou ani níže postavené telefony. Řada V-series se může na nový systém těšit v prosinci.
Říjen 2026
- Vivo X Fold 5
- Vivo X300 Ultra
- Vivo X300 Pro
- Vivo X300
- Vivo X300 FE
Listopad 2026
- Vivo X200 Pro
- Vivo X200
- Vivo X200 FE
- Vivo X200T
Prosinec 2026
- Vivo X Fold3 Pro
- Vivo X100 Pro
- Vivo X100
- Vivo V70 Elite
- Vivo V70
- Vivo V70 FE
- Vivo V60
- Vivo V60e
- Vivo V50
- Vivo V50e
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Plynulejší a s lepším multitaskingem
Vivo se u nového systému zaměřilo na jeho celkové odladění – měl by být plynulejší a díky nové funkci Origin Workbench nabídne lepší multitasking. Vylepšena byla i správa napájení a k rychlejší odezvě přispívají nové systémy Fluid Motion a Spring Animation, které zjemňují reakce rozhraní na dotyky a gesta.
Jde o jednu z největších aktualizací tohoto systému vůbec a jeho zavádění bude pokračovat i po konci roku 2026. V lednu 2027 dorazí OriginOS 7 na telefony v rámci modelových řad V40 a S2, několik přístrojů řady T a model Y51 Pro 5G. Závěrečná vlna je naplánována na konec února 2027, kdy se může těšit řada V30, model V40e, řada Y400 a modely Y31 Pro 5G a T4x 5G.