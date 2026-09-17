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Far Cry 6 za stovku a jedna hra úplně zdarma! Ubisoft slaví kulatiny obřím výprodejem

Marek Bartík
Marek Bartík 17. 9. 18:00
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Far Cry 6
  • Ubisoft spustil velký výprodej při příležitosti svých 40. narozenin
  • Díky kuponu „UBI40“ pořídíte za historicky nejnižší cenu třeba Prince of Persia: The Lost Crown či Far Cry 6
  • Slevová akce platí na téměř kompletní katalog francouzského vydavatele a potrvá až do 13. října

Společnost Ubisoft spustila ve svém digitálním obchodě velký narozeninový výprodej. A že je co oslavovat – od založení francouzské firmy letos uplynulo kulatých 40 let. Pokud navíc při placení zadáte kód UBI40, získáte na celou objednávku ještě dodatečnou 20% slevu. Hlavním lákadlem je však dárek v podobě akční hry For Honor, jejíž standardní edici si můžete přidat do virtuální knihovničky úplně zdarma.

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Historicky nejnižší ceny

Po započtení slevy z kuponu se cena vybraných her dostává na historické minimum. Týká se to i dvou posledních přírůstků do ikonické série Prince of Persia. Řeč je o povedených plošinovkách The Lost Crown z roku 2024 a The Rogue Prince of Persia z roku 2025. První jmenovaná patří k oceňovaným zástupcům žánru metroidvania, zatímco druhá přináší prvky znovuhratelnosti, které jsou vlastní žánru roguelite. Každou z těchto dvou her pořídíte shodně za 7,20 eur (cca 175 korun). Za zmínku ale rozhodně stojí také střílečka Far Cry 6, která aktuálně vychází pouze na 4,80 eur, v přepočtu zhruba 115 korun.

 

Přehled nejzajímavějších slev

(po uplatnění kuponu „UBI40“)

  • Far Cry 6 – 4,80 eur (cca 115 korun)
  • Assassin’s Creed Rogue – 3,20 eur (cca 78 korun)
  • Immortals Fenyx Rising – 3,20 eur (cca 78 korun)
  • Steep – 1,20 eur (cca 29 korun)
  • Prince of Persia The Lost Crown – 7,20 eur (cca 175 korun)
  • The Rogue Prince of Persia –  7,20 eur (cca 175 korun)
  • Tom Clancy’s The Division 2 – 2,40 eur (cca 58 korun)
  • Watch Dogs 2 – 2 eura (cca 49 korun)
Slevový kód UBI40 se sice nevztahuje na nedávno vydaný remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced. I tak si ale hru můžete vůbec poprvé pořídit s 10% slevou.


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Nákup si navíc můžete důkladně promyslet – výprodej potrvá až do 13. října 2026. Kromě výše zmíněných titulů je ve slevě i řada starších kousků. Za několik desítek korun si tak můžete doplnit virtuální knihovničku o dřívější díly ze sérií jako Far Cry, Assassin’s Creed, Anno nebo Prince of Persia. Závěrem dodejme, že k aktivaci zakoupených her budete potřebovat účet v aplikaci Ubisoft Connect.

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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