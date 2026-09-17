Far Cry 6 za stovku a jedna hra úplně zdarma! Ubisoft slaví kulatiny obřím výprodejem

- Ubisoft spustil velký výprodej při příležitosti svých 40. narozenin
- Díky kuponu „UBI40“ pořídíte za historicky nejnižší cenu třeba Prince of Persia: The Lost Crown či Far Cry 6
- Slevová akce platí na téměř kompletní katalog francouzského vydavatele a potrvá až do 13. října
Společnost Ubisoft spustila ve svém digitálním obchodě velký narozeninový výprodej. A že je co oslavovat – od založení francouzské firmy letos uplynulo kulatých 40 let. Pokud navíc při placení zadáte kód UBI40, získáte na celou objednávku ještě dodatečnou 20% slevu. Hlavním lákadlem je však dárek v podobě akční hry For Honor, jejíž standardní edici si můžete přidat do virtuální knihovničky úplně zdarma.
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Historicky nejnižší ceny
Po započtení slevy z kuponu se cena vybraných her dostává na historické minimum. Týká se to i dvou posledních přírůstků do ikonické série Prince of Persia. Řeč je o povedených plošinovkách The Lost Crown z roku 2024 a The Rogue Prince of Persia z roku 2025. První jmenovaná patří k oceňovaným zástupcům žánru metroidvania, zatímco druhá přináší prvky znovuhratelnosti, které jsou vlastní žánru roguelite. Každou z těchto dvou her pořídíte shodně za 7,20 eur (cca 175 korun). Za zmínku ale rozhodně stojí také střílečka Far Cry 6, která aktuálně vychází pouze na 4,80 eur, v přepočtu zhruba 115 korun.
Přehled nejzajímavějších slev
(po uplatnění kuponu „UBI40“)
- Far Cry 6 – 4,80 eur (cca 115 korun)
- Assassin’s Creed Rogue – 3,20 eur (cca 78 korun)
- Immortals Fenyx Rising – 3,20 eur (cca 78 korun)
- Steep – 1,20 eur (cca 29 korun)
- Prince of Persia The Lost Crown – 7,20 eur (cca 175 korun)
- The Rogue Prince of Persia – 7,20 eur (cca 175 korun)
- Tom Clancy’s The Division 2 – 2,40 eur (cca 58 korun)
- Watch Dogs 2 – 2 eura (cca 49 korun)
Nákup si navíc můžete důkladně promyslet – výprodej potrvá až do 13. října 2026. Kromě výše zmíněných titulů je ve slevě i řada starších kousků. Za několik desítek korun si tak můžete doplnit virtuální knihovničku o dřívější díly ze sérií jako Far Cry, Assassin’s Creed, Anno nebo Prince of Persia. Závěrem dodejme, že k aktivaci zakoupených her budete potřebovat účet v aplikaci Ubisoft Connect.