Neoficiální port GTA 5 míří na Android, některá zařízení ale mají smůlu

- Vývojář s přezdívkou mojso chystá spuštění portu GTA 5 pro mobilní zařízení
- Na svém kontě už má port stejnojmenného titulu na oblíbenou konzoli Nintendo Swtich
- Hardwarové nároky jsou příznivé, některé čipsety ale bohužel nejsou podporované
Výkon moderních chytrých telefonů v mnoha případech bere dech, nicméně v praxi jej jen tak nevyužijete. Teoreticky se na možnosti hardwaru můžete dostat při hraní her, avšak mobilní tituly až na výjimky příliš náročné nejsou a hardcore hráče jen tak něčím nezaujmou. Výkonný hardware ale otevírá možnosti pro porty titulů z jiných platforem skrze emulátory, které mohou využít plný potenciál vašeho zařízení. Vývojář s přezdívkou mojso už má na svém kontě zajímavý zářez – portoval GTA 5 na konzoli Nintendo Switch. Nyní se k podobnému kousku chystá také u chytrých telefonů, alespoň podle svého Discordu.
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Port GTA 5 spustíte na nejvýkonnějších zařízeních, najdou se ale výjimky
Vývojář rovněž zveřejnil minimální systémové požadavky port GTA 5 na Androidu a nutno podotknout, že na všem si ho rozhodně nezahrajete. Konkrétně budete potřebovat smartphone disponující čipsetem Snapdragon 865 nebo lepším, 8 GB RAM, 65 GB úložného prostoru a Android 13 nebo novější. Vývojář uvádí, že starší procesory Snapdragon hru sice spustí, ale nemůže zaručit plynulý a bezproblémový chod. Ačkoli se může zdát, že požadavky jsou poměrně přísné, nutno podotknout, že GTA 5 rozhodně není nenáročná hopsačka, ale hra s živým a otevřeným světem, tudíž v tomto kontextu se jedná o velmi příznivé nároky.
Povzbudivé zprávy se týkají i majitelů telefonů Galaxy s procesory Exynos, protože podle vývojáře mojso budou zařízení s grafickými procesory Samsung Xclipse podporována již v prvních verzích portu GTA 5. Do této skupiny patří i model Samsung Galaxy A55 5G s procesorem Exynos 1480, což je rozhodně velmi pozitivní zpráva. Dále autor uvádí, že zařízení s grafickými procesory Mali budou podporována v budoucnu, avšak už neuvedl konkrétní termín.
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Bohužel špatné zprávy čekají všechny majitele novějších telefonů Pixel, neboť vývojář uvádí, že čipsety Tensor s grafickými procesory PowerVR „nikdy nebudou podporovány“. To znamená, že pokud vlastníte zařízení řady Pixel 10 nebo Pixel 11, máte smůlu. Vývojář rovněž zmínil, že čipy Helio od MediaTeku taktéž nebudou podporovány. Pokud tedy vlastníte Pixel, nebo některý z levnějších smartphonů s čipsety od MediaTeku, na hraní GTA 5 na cestách můžete v dohledné době zapomenout.