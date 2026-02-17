TOPlist

Takto nevypadaly ani hry na PS2! Fanoušek osekal GTA 5 ze 120 na 2,5 GB, rozdíl je obrovský

Marek Bartík
17. 2. 18:00
0
GTA 5 low mod
  • Herní nadšenci předělali GTA 5 k nepoznání – velikost hry smrskli ze 120 na 2,5 GB
  • Brutální kompresi padly za oběť všechny mise, řada zvukových či grafických efektů i některé části mapy
  • I přesto lze hru spustit, projít se po Los Santos nebo si zastřílet – velkou zábavu však nečekejte

Autoři herních modifikací zpravidla chtějí původní verzi hry nějakým způsobem rozšířit nebo vylepšit, například přidáním nového obsahu nebo zvýšením úrovně grafických detailů. Fanoušek Grand Theft Auto 5 se však vydal zcela opačným směrem. Stále ještě poslední díl oblíbené gangsterské série podrobil nekompromisní kompresi dat, při které se mu podařilo původní velikost hry 120 GB zmenšit na neuvěřitelných 2,5 GB.

Prosluněné město Los Santos a jeho svérázní obyvatelé jsou téměř k nepoznání – hra je plná vizuálních artefaktů, textury s nízkým rozlišením připomínají spíše barevné šmouhy a počet FPS se propadl hluboce pod hranici únosnosti. I přesto ale hra nadále funguje.

GTA 5, jak ho neznáte

Aby se autoři modifikace dostali na velikost, ke které se v současnosti běžně nepřibližují ani menší nezávislé tituly, museli GTA 5 opravdu důsledně osekat. Ze hry od Rockstaru tak zmizelo velké množství obsahu včetně misí, důležitých zvukových efektů, částí mapy a pochopitelně detailů v prostředí. Z původní verze hry zůstala pouze jakási kostra, zbavená prakticky všech aspektů, které utvářely charakteristickou filmovou atmosféru a narativní hloubku či uvěřitelné prostředí.



Gta 6 Baby



Nepřehlédněte

Plán na GTA 6 začíná v ložnici! V téhle zemi stačí porodit v den vydání a hru dostanete zdarma

Navzdory brutální kompresi lze hru úspěšně spustit a se skřípěním zubů se dokonce volně pohybovat po zbylých částech mapy, střílet ze zbraní (včetně RPG) nebo používat cheaty. Počet snímků za vteřinu se však nepřehoupne přes deset, řízení vozidel je nevyzpytatelné, pohyb postav zpomalený a za každým rohem se nějaký objekt propadá do textury. Z technického hlediska jde o působivý experiment, který ukazuje, že i tak komplexní hra jako GTA 5 může fungovat jen se zlomkem původních dat. K jakémukoliv vážněji míněnému hraní bychom však takto „vykuchanou“ verzi rozhodně nedoporučili.

Kapitoly článku