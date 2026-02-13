Plán na GTA 6 začíná v ložnici! V téhle zemi stačí porodit v den vydání a hru dostanete zdarma

- V Norsku odstatrovala neotřelá reklamní kampaň, v rámci níž lze získat GTA 6 úplně zdarma
- Stačí k tomu jen maličkost – zájemcům se musí narodit dítě přímo v den vydání hry
- Jak se norský obchodník Komplett vypořádá s případným odkladem hry, zůstává v tuto chvíli záhadou
Prakticky celá Evropa se v posledních letech potýká s nízkou porodností. Proti negativnímu trendu se rozhodl originálním způsobem postavit významný norský obchodník se spotřební elektronikou Komplett, který v zemi spustil bizarní reklamní kampaň v návaznosti na listopadové vydání GTA 6. Kopii zřejmě nejočekávanější hry všech dob daruje každému, komu se přesně v den vydání narodí dítě.
Kampaň začíná více než devět měsíců před vydáním hry, které aktuálně připadá na 19. listopadu. Zájemci se stále ještě mohou zapojit. S následnou mateřskou nebo otcovskou dovolenou by se ostatně na hraní rozsáhlého titulu s otevřeným světem našel i nějaký ten volný čas. Čistě z ekonomického pohledu se však takový krok rozhodně nevyplatí. I kdyby totiž nové GTA stálo 100 eur (tedy více než 2 400 korun, pozn. red.), pořízení potomka bude bezpochyby nákladnější.
Zobrazit příspěvek na Instagramu
Není na co čekat!
Na neotřelou kampaň jako jeden z prvních upozornil uživatel Redditu s přezdívkou Lujah, který v Oslu narazil na několik plakátů. Že se nejedná o vtip, potvrzuje i video na instagramovém účtu obchodu. Nikde jinde však prodejce zatím nabídku neinzeruje, takže podrobné podmínky bohužel nemáme k dispozici. Je však pravděpodobné, že se jí mohou zúčastnit pouze zákazníci Komplett.no v Norsku.
Stejně tak není jasné, jak by prodejce zaregoval v případě, že by hru potkal v pořadí už třetí odklad. Alespoň prozatím však stále platí, že Grand Theft Auto 6 se 19. listopadu objeví na konzolích PS5 a Xbox Series X/S, zatímco očekávaná verze pro PC pravděpodobně dorazí později. Šéf společnosti Take-Two nedávno prozradil, že marketing naplno odstartuje v průběhu léta.