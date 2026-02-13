TOPlist

Plán na GTA 6 začíná v ložnici! V téhle zemi stačí porodit v den vydání a hru dostanete zdarma

Marek Bartík
Marek Bartík 13. 2. 17:41
0
Gta 6 Baby
  • V Norsku odstatrovala neotřelá reklamní kampaň, v rámci níž lze získat GTA 6 úplně zdarma
  • Stačí k tomu jen maličkost – zájemcům se musí narodit dítě přímo v den vydání hry
  • Jak se norský obchodník Komplett vypořádá s případným odkladem hry, zůstává v tuto chvíli záhadou

Prakticky celá Evropa se v posledních letech potýká s nízkou porodností. Proti negativnímu trendu se rozhodl originálním způsobem postavit významný norský obchodník se spotřební elektronikou Komplett, který v zemi spustil bizarní reklamní kampaň v návaznosti na listopadové vydání GTA 6. Kopii zřejmě nejočekávanější hry všech dob daruje každému, komu se přesně v den vydání narodí dítě.

Norská reklama na GTA 6 zdarma
Takto vypadá reklamní kampaň norského prodejce Komplett.no, který nabízí kopii GTA 6 každému, komu se v den vydání hry narodí dítě

Kampaň začíná více než devět měsíců před vydáním hry, které aktuálně připadá na 19. listopadu. Zájemci se stále ještě mohou zapojit. S následnou mateřskou nebo otcovskou dovolenou by se ostatně na hraní rozsáhlého titulu s otevřeným světem našel i nějaký ten volný čas. Čistě z ekonomického pohledu se však takový krok rozhodně nevyplatí. I kdyby totiž nové GTA stálo 100 eur (tedy více než 2 400 korun, pozn. red.), pořízení potomka bude bezpochyby nákladnější.

 

Zobrazit příspěvek na Instagramu

 

Příspěvek sdílený Komplett.no (@komplettno)

Není na co čekat!

Na neotřelou kampaň jako jeden z prvních upozornil uživatel Redditu s přezdívkou Lujah, který v Oslu narazil na několik plakátů. Že se nejedná o vtip, potvrzuje i video na instagramovém účtu obchodu. Nikde jinde však prodejce zatím nabídku neinzeruje, takže podrobné podmínky bohužel nemáme k dispozici. Je však pravděpodobné, že se jí mohou zúčastnit pouze zákazníci Komplett.no v Norsku.



GTA 6, Jason Duval



Nepřehlédněte

Angličan zavraždil svou přítelkyni. Sakra, přijdu o GTA 6, posteskl si u výslechu

Stejně tak není jasné, jak by prodejce zaregoval v případě, že by hru potkal v pořadí už třetí odklad. Alespoň prozatím však stále platí, že Grand Theft Auto 6 se 19. listopadu objeví na konzolích PS5 a Xbox Series X/S, zatímco očekávaná verze pro PC pravděpodobně dorazí později. Šéf společnosti Take-Two nedávno prozradil, že marketing naplno odstartuje v průběhu léta.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra
Samsung sráží ceny o tisíce. Galaxy Watch Ultra vychází levněji o 5 500 Kč
PR článek
PR článek PR článek 17:55
PID Lítačka, ilustrační
Aplikace PID Lítačka 2.0 odhaluje novinky. Tmavý režim, lepší vyhledávání a něco pro elektromobily
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:30
0
Whatsapp v Rusku končí
WhatsApp v Rusku končí. Podle Kremlu platforma nesplňuje zákonné normy
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
1
Člověk pracující na notebooku se systémem Windows
Trvalo to pět let. Windows 11 se konečně naučí to, co uměly všechny předchozí verze
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 13:30
5

Kapitoly článku