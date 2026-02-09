Angličan zavraždil svou přítelkyni. Sakra, přijdu o GTA 6, posteskl si u výslechu

- Muž z Velké Británie byl odsouzen k 16 letům ve vězení za vraždu své expřítelkyně
- Při svém zadržení si posteskl, že přijde o nejnovější GTA 6
- Reálně ale nejspíš přijde i o další díl, rozestup mezi posledními díly je totiž 13 let
Angličan Robert Richens vloni v květnu napadl a zavraždil svou bývalou přítelkyni. O vraždách běžně neinformujeme, tato se ale půl roku po vyšetřování stala předmětem diskuze na sociálních sítích, a to zejména kvůli uniklým záběrům z policejních kamer při zadržení 35letého vraha. Mezi řečí s vyšetřovatelem si totiž posteskl, že „přijde o GTA 6“.
Britský vrah smutní kvůli GTA 6
K trestnému činu mělo dojít 30. května 2025, kdy 35letý občan Velké británie Robert Richens zavolal sám na policii, aby se přiznal k tomu, že „omylem zavraždil“ svou bývalou přítelkyni, 40letou Rachael Vaughan. K činu se následně přiznal i u soudu 12. prosince 2025, ten jej uznal vinným a vyměřil mu trest 16 let odnětí svobody nepodmíněně.
A man who murder his ex partner says to officers I am going to miss GTA 6.
Robert Richens 35 was sentenced for a minimum of 16 years for murdering his ex partner Rachael Vaughan 40 in Oxford. pic.twitter.com/N8gY3vyAS9
— London & UK Street News (@CrimeLdn) February 7, 2026
„Kolem 6:26 ráno Richens zavolal z domova policii a oznámil, že zabil ženu. Policisté dorazili na místo činu a společně se záchrannou službou zahájili pokusy o záchranu života, ale bohužel byla oběť – 40letá Rachael Vaughan z Abingdonu – na místě činu prohlášena za mrtvou,“ stojí v policejním spisu Thames Valley Police.
„Přijdu o GTAčko“
Zkraje února letošního roku pak začalo po sociálních sítích kolovat video, kde zjevně zlomený Richens čeká v doprovodu kriminalistů na policejní stanici. Těžko ale říct, zda více lituje zmařeného lidského života, nebo vlastního uvěznění, mezi řečí totiž policistovi řekne: „Teď přijdu o GTAčko.“ Na otázku policisty, o jakém GTA mluví, potvrdí, že o očekávané videohře Grand Theft Auto 6. „Na to máš spoustu času,“ odpoví suše jeden z přítomných mužů zákona.
A man in the UK was arrested for murder, and his only concern was that he’d miss GTA VI as he’d likely get life in prison.
The police officer replies “You’ve got ages for that” 💀 pic.twitter.com/by2KVdbLkn
— ben (@videotechuk_) February 8, 2026
Faktem je, že kvůli 16letému trestu Robert Richens přijde nejen o GTA 6, které má podle nejnovějších informací Rockstar Games vyjít na podzim letošního roku, ale nejspíš i o další pokračování, tedy pokud Rockstar dodrží své obvyklé tempo. Předchozí díl Grand Theft Auto 5 vyšel v roce 2013, tedy před 13 lety. Jak informuje server Insider Gaming, vězni v britských nápravných zařízeních mají k dispozici herní konzole, ale pouze starší modely bez přístupu k internetu, například PlayStation 2.