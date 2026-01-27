Sběratelé pláčou, Rockstar jim s GTA 6 uštědřil nečekanou ránu pod pás

- Tohle by byla velká rána pro sběratele a obecně vyznavače fyzických kopií videoher
- Podle důvěryhodných zdrojů polského magazínu PPE.pl nebude GTA 6 k dostaní v klasické krabicové verzi
- Studio Rockstar tím chce údajně předejít dalším nežádoucím informačním únikům
Pokud patříte do skupiny hráčů, kteří nedočkavě vyhlížejí vydání GTA 6 a zároveň nedají dopustit na fyzické kopie her, pak vás patrně příliš nepotěší zpráva, o kterou se s polským herním magazínem PPE.pl podělil tamní poměrně důvěryhodný insider s přezdívkou Graczdari. Dost možná nejočekávanější hra všech dob podle něj nebude k dispozici v krabicové verzi – minimálně zpočátku. Důvodem má být obava Rockstaru z informačních úniků, které titul sužovaly už před oficiálním oznámením. Podle magazínu navíc není jasné, zda se krabicovka objeví v řádu týdnů po vydání, nebo třeba až v roce 2027.
Rockstar a úniky
Studio Rockstar, resp. vydavatelství Take-Two sice zatím absenci fyzických kopií oficiálně nepotvrdily, byť by se z jejich strany jednalo o poměrně logický krok. V souvislosti s GTA 6 se vývojáři potýkali s řadou úniků. Už v roce 2022 se na internetu objevilo velké množství záběrů z rozpracované verze hry a s neplánovaným předstihem se po sítích začal šířit i první trailer, kvůli čemuž jej tvůrci nakonec museli zveřejnit předčasně.
Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe
— Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023
A právě podobným incidentům se chce společnost v budoucnu vyhnout. Fyzické kopie pro ni v současnosti zřejmě představují vážné riziko. Z minulosti ostatně známe celou řadu případů, kdy obchodníci prodávali hru ještě před oficiálním uvedením na trh nebo krabičku se hrou někdo ukradl například ze skladu.
Rána pro sběratele?
Případná absence fyzické edice by jistě příliš nepotěšila sběratele, kteří by si hru museli pořídit dvakrát, pokud by se chtěli pustit do hraní hned po vydání. Rozhodnutí by představovalo velkou výzvu i pro hráče s pomalým internetovým připojením. GTA 6 může s ohledem na pokročilou grafiku a rozsáhlý herní svět atakovat třeba i 200 GB, což pro hráče s omezeným přístupem k internetu představuje poměrně výraznou bariéru.
Nikoho tak nejspíš nepřekvapí, že mezi fanoušky se zpráva polského magazínu s přílišným pochopením nesetkala. Na sociálních sítích „obviňují“ Rockstar z tzv. „triple dipu“. Má se jednat o taktiku zaměřenou na maximalizaci zisků, která vychází z předpokladu, že si někteří hráči nejprve zakoupí digitální konzolovou verzi, poté fyzickou kopii v krabičce a nakonec ještě vylepšenou verzi pro PC. Někteří uživatelé jsou o poznání shovívavější a chápou, že se studio snaží udržet hru do poslední chvíle pod pokličkou.