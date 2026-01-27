TOPlist

Sběratelé pláčou, Rockstar jim s GTA 6 uštědřil nečekanou ránu pod pás

Marek Bartík
Marek Bartík 27. 1. 20:38
2
Snímek z druhého traileru na GTA 6
  • Tohle by byla velká rána pro sběratele a obecně vyznavače fyzických kopií videoher
  • Podle důvěryhodných zdrojů polského magazínu PPE.pl nebude GTA 6 k dostaní v klasické krabicové verzi
  • Studio Rockstar tím chce údajně předejít dalším nežádoucím informačním únikům

Pokud patříte do skupiny hráčů, kteří nedočkavě vyhlížejí vydání GTA 6 a zároveň nedají dopustit na fyzické kopie her, pak vás patrně příliš nepotěší zpráva, o kterou se s polským herním magazínem PPE.pl podělil tamní poměrně důvěryhodný insider s přezdívkou Graczdari. Dost možná nejočekávanější hra všech dob podle něj nebude k dispozici v krabicové verzi – minimálně zpočátku. Důvodem má být obava Rockstaru z informačních úniků, které titul sužovaly už před oficiálním oznámením. Podle magazínu navíc není jasné, zda se krabicovka objeví v řádu týdnů po vydání, nebo třeba až v roce 2027.

Rockstar a úniky

Studio Rockstar, resp. vydavatelství Take-Two sice zatím absenci fyzických kopií oficiálně nepotvrdily, byť by se z jejich strany jednalo o poměrně logický krok. V souvislosti s GTA 6 se vývojáři potýkali s řadou úniků. Už v roce 2022 se na internetu objevilo velké množství záběrů z rozpracované verze hry a s neplánovaným předstihem se po sítích začal šířit i první trailer, kvůli čemuž jej tvůrci nakonec museli zveřejnit předčasně.

A právě podobným incidentům se chce společnost v budoucnu vyhnout. Fyzické kopie pro ni v současnosti zřejmě představují vážné riziko. Z minulosti ostatně známe celou řadu případů, kdy obchodníci prodávali hru ještě před oficiálním uvedením na trh nebo krabičku se hrou někdo ukradl například ze skladu.

Rána pro sběratele?

Případná absence fyzické edice by jistě příliš nepotěšila sběratele, kteří by si hru museli pořídit dvakrát, pokud by se chtěli pustit do hraní hned po vydání. Rozhodnutí by představovalo velkou výzvu i pro hráče s pomalým internetovým připojením. GTA 6 může s ohledem na pokročilou grafiku a rozsáhlý herní svět atakovat třeba i 200 GB, což pro hráče s omezeným přístupem k internetu představuje poměrně výraznou bariéru.



Snímek z druhého traileru na GTA 6



Nepřehlédněte

Hrozí další odklad GTA 6? Ve hře pořád chybí část obsahu, tvrdí známý novinář

Nikoho tak nejspíš nepřekvapí, že mezi fanoušky se zpráva polského magazínu s přílišným pochopením nesetkala. Na sociálních sítích „obviňují“ Rockstar z tzv. „triple dipu“. Má se jednat o taktiku zaměřenou na maximalizaci zisků, která vychází z předpokladu, že si někteří hráči nejprve zakoupí digitální konzolovou verzi, poté fyzickou kopii v krabičce a nakonec ještě vylepšenou verzi pro PC. Někteří uživatelé jsou o poznání shovívavější a chápou, že se studio snaží udržet hru do poslední chvíle pod pokličkou.

Vstoupit do diskuze (2)
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Tesla Model Y Performance
Test Tesla Model Y Performance: rychle a zběsile s rodinným SUV
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 19:00
1
Harman/Kardon má novou řadu legendárních reproduktorů, s tímto kódem ušetříte tisíce
Harman/Kardon má novou řadu legendárních reproduktorů. S tímto kódem ušetříte tisíce
PR článek
PR článek PR článek 18:15
Chytré hodinky Garmin Venu X1
Garmin propálil chystané příslušenství, potěší odpůrce chytrých hodinek
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 18:00
1
Motorola Edge 60 Fusion v ruce redaktora
Tuhle novinku Motorola neuhlídala: stylová Edge 70 Fusion nabídne 7 000mAh baterii
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 16:30
4

Kapitoly článku