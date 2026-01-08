TOPlist

Hrozí další odklad GTA 6? Ve hře pořád chybí část obsahu, tvrdí známý novinář

Marek Bartík 8. 1. 7:45
Čeká nás další odklad GTA 6? Podle známého novináře a knižního autora Jasona Schreiera nelze s jistotou říci, zda se vývojářům podaří dodržet oficiálně oznámené datum vydání, které aktuálně připadá na 16. listopadu 2026. Studio Rockstar Games přitom zřejmě nejočekávanější hru všech dob už dvakrát odložilo. „Šestka“ měla původně dorazit na trh už v loňském roce, než ji tvůrci odložili na letošní květen – ani jeden z termínů však hra s určitostí nestihne. A nejistota nepřestává panovat ani kolem listopadového data.

 Obsah hry ještě není kompletní, tvrdí Schreier

„Naposledy jsem slyšel, že obsah hry stále není kompletní,“ řekl Schreier v herním podcastu Button Mash. „To znamená, že tvůrci stále dokončovali různé věci, finalizovali úrovně a mise a přemýšleli nad obsahem, který by ještě do hry mohli implementovat,“ upřesnil Schreier. Až poté se vývojáři budou moci pustit do optimalizace či hledání bugů.

Hlavně nic nepodcenit…

„V tuto chvíli je opravdu těžké cokoliv předpovídat a nemyslím si, že by vám někdo z Rockstaru mohl se stoprocentní jistotou říct, že to do listopadu stihnou,“ doplnil známý novinář píšící pro Bloomberg. Zároveň ale dodal, že současné datum vydání se mu zdá přece jen reálnější než oba předchozí termíny, které vzhledem ke stavu projektu nikdy nebylo možné dodržet. Pokud by však hrozilo, že hra dorazí na trh ve špatném technickém stavu, tvůrci ji podle Schreiera raději znovu odloží – v Rockstar Games si zkrátka zakládají na perfekcionismu.



Druhý trailer na GTA 6 z Lega



V souvislosti s GTA 6 se Schreier krátce zmínil také o důležitosti jednotlivých platforem. Vzhledem k tomu, že hra v první fázi nevyjde na PC (verze pro počítače zatím vůbec není oficiálně oznámená, pozn. red.), se nejdůležitější platformou automaticky stává PlayStation. Společnost Sony s ohledem na nové GTA dost možná upravila celý svůj vydavatelský plán na letošní rok, neboť očekává, že podstatná část hráčů si společně se hrou rovnou zakoupí i konzoli PS5.

