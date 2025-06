Trailer na GTA 6 z Lego kostiček? Šestnáctiletý fanoušek jej předělal k nepoznání

Nadaný animátor Preston Mutanga předělal druhý trailer na GTA 6 do podoby Lega

Při tvorbě využíval hlavně skutečné kulisy z kostiček a ruční animaci

Mutanga má na kontě řadu podobných předělávek, známá je především jeho verze traileru na Spider-Mana

Na druhou ukázku ze hry Grand Theft Auto 6 čekali fanoušci déle než rok. Vývojářské studio Rockstar Games nakonec novou upoutávku zveřejnilo na začátku května, jen několik dnů po oznámení odkladu hry na 26. května 2026. Trailer 2 ohromil nedočkavé hráče především pokročilým technickým zpracováním a nevídanou úrovní detailů, přičemž jen na oficiálním kanále Rockstaru na YouTube nasbíral téměř 120 milionů zhlédnutí.

Trailer zaujal i nadějného, teprve šestnáctiletého animátora Prestona Mutangu (na internetu vystupuje pod přezdívkou FG_Artist, pozn. red.), který se rozhodl, že inspirativní upoutávku přetvoří snímek po snímku do podoby kostiček Lega.

Skutečné kulisy a ruční animace

Při tvorbě jednotlivých scén využil Mutanga skutečné modely z kostek v kombinaci s umělou inteligencí, která mu pomáhala při tvorbě pozadí – vše s důrazem na detail. A nutno podotknout, že výsledek opravdu stojí za pozornost! Fanouškovská upoutávka totiž téměř dokonale kopíruje originál co do načasovaní i struktury. Mladý tvůrce si kreativně poradil i s několika „lechtivějšími“ scénami.

Umělec podle svých slov pracoval na traileru přibližně měsíc. V příspěvku na sociální síti X navíc prozradil, že nejvíce času mu nezabralo stavění kulis z kostek, jak by se možná mohlo na první pohled zdát, ale spíše proces renderování v rozlišení 4K.

Spider-Man z Lega

O předělávku traileru do podoby Lega se už dříve pokusil youtuber Max Justh. Pracoval však pouze s umělou inteligencí, což je na výsledku patrné. Dílo Mutangy je naopak výsledkem pečlivé ruční animace a fyzických modelů, což mu výrazně přidává na autentičnosti.

Mutanga je ve svých 16 letech již zkušeným animátorem. Do podoby Lega už dříve předělal několik trailerů, jeho nejznámějším projektem je patrně detailní předělávka upoutávky na animovaný film Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.