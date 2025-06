Xbox do kapsy: Asus představil dva výkonné handheldy s Windows 11

Asus na události Xbox Games Showcase ukázal dvě kapesní herní konzole

Běží na nich systém Windows 11 s výrazně upravenou aplikací Xbox

Do prodeje půjdou před letošními Vánoci, cena se rozhodně nebude držet při zemi

V noci na dnešek se uskutečnila herní událost Xbox Games Showcase, na které byla představená nejen spousta her, ale také nový herní hardware. Namísto „televizních“ konzolí Xbox jsme se dočkali dvou handheldů z rodiny Xbox Ally, které slibují ten nejlepší zážitek z konzolového hraní v mobilní podobě.

Windows 11 s optimalizací pro kapesní konzole

Než se vrhneme na představení samotných konzolí, podíváme se krátce na jejich software. V podstatě se jedná o kapesní počítače se systémem Windows 11, v němž hraje prim aplikace Xbox. Ta byla výrazně modifikovaná tak, aby byla lépe použitelná na kapesních konzolích – uživatelské rozhraní bylo upraveno, novinkou je agregovaná knihovna, ve které jsou vidět nejen hry získané obchodu Microsoftu, ale rovněž ze Steamu, Epic Games Store a dalších herních obchodů. Kromě toho nechybí přístup ke hrám ze služeb Xbox Play Anywhere a Game Pass.

Microsoft také u aplikace Xbox provedl důkladnou optimalizaci – aplikace umí nově běžet v celoobrazovkovém režimu, ve kterém je deaktivována spousta tradičních prvků z Windows – plocha, panel úloh a hromada aktivit na obvykle běžících na pozadí. Díky tomu je aplikaci Xbox vyhrazeno více systémových prostředků, což se pak pozitivně projevuje v herním výkonu – podle Microsoftu se takto dokáže uspořit až 2 GB RAM, v pohotovostním režimu pak mají kapesní konzole spotřebovávat o dvě třetiny méně energie. Celoobrazovkový režim samozřejmě půjde zcela vypnout, poté se konzole budou chovat jako klasické počítače s Windows.

Prostředí aplikace Xbox má poskytovat podobný zážitek jaký známe z „plnotučných“ konzolí Xbox – Microsoft se snažit minimalizovat využívání klávesnice, myši či dotykové obrazovky, hráči by si měli vystačit s herními kloboučky a tlačítky, a to včetně interakce se zamykací obrazovkou. I v celoobrazovkovém režimu hráči nebudou ochuzeni o možnost plynule přepínat mezi dalšími aplikacemi, a to díky hernímu panelu Xbox – i bez přítomnosti plochy tak půjde spustit například prohlížeč Chrome.

Xbox Ally: výkonné konzole do kapsy

O tom, že Asus chystá společně s Microsoftem nové kapesní konzole, jsme věděli již z dřívějška – vývoj probíhal pod interním označením Kennan. Z této iniciativy se nakonec zrodily dvě konzole – základní Xbox Ally a výkonnější Xbox Ally X. Obě konzole jsou tvarově zcela totožné, od sebe je rozeznáte podle barvy – základní model je bílý, výkonnější černý.

Společným jmenovatelem obou modelů je 7″ obrazovka s Full HD rozlišením, maximálním jasem 500 nitů a zvýšenou obnovovací frekvencí 120 Hz. V obou případech se rovněž můžete těšit na prémiový zvuk vycházející z duálních reproduktorů Smart Amp s podporou technologie Dolby Atmos. Společná je i bezdrátová konektivita zahrnující podporu Wi-Fi 6E (2×2) a Bluetooth 5.4.

Základní Xbox Ally pohání procesor AMD Ryzen Z2 A a grafická karta AMD Radeon založená na architektuře RDNA 3 – toto kombo by mělo stačit na plynulé hraní v rozlišení 720p. Konzole bude nabízena v paměťové variantě 16/512 GB – operační paměť je typu LPDDR5X-6400, úložiště pak tvoří rychlé SSD do patice M.2 2280. Interní paměť bude možné v případě potřeby rozšířit paměťovou kartou.

Konektorovou výbavu zajišťuje 3,5mm port na sluchátka a dvojice USB-C pracujících ve standardu USB 3.2 Gen 2. Prostřednictvím USB se nabíjí akumulátor s kapacitou 60 Wh – i s ním konzole váží 670 gramů.

Výkonnější Xbox Ally X pohání procesor AMD Ryzen AI Z2 Extreme ve spolupráci s grafickou kartou AMD Radeon RDNA 3 podporující technologii AI Boost – díky využití umělé inteligence se dá počítat například s generováním „mezisnímků“ nebo s AI upscallingem. V případě této konzole by neměl být problém hrát náročné AAA tituly ve Full HD rozlišení. Konzole dostala do výbavy 24 GB RAM typu LPDDR5X-8000, úložiště pak dosahuje kapacity 1 TB s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou.

Konektorová výbava je stejná jako v případě základního modelu, pouze jedno ze dvou USB-C využívá modernějšího standardu Thunderbolt 4. Navýšena byla i kapacita akumulátoru, a to na 80 Wh. Kvůli tomu je Xbox Ally X o něco těžší, váží 715 gramů.

Cena a dostupnost

Asus slibuje, že nové konzole dodá na trh před letošními Vánoci. Cenu zatím neznáme, předpokládá se, že výkonnější varianta Xbox Ally X překročí hranici tisíce dolarů (více než 26 tisíc korun s DPH).

