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HP se vysmívá paměťové krizi: nová paměťová stanice ZBook Ultra G3a má 192 GB RAM

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 9. 19:00
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HP ZBook Ultra G3a
  • Značka HP představila nový notebook ZBook Ultra G3a
  • Jde o pracovní stanici určenou pro ty nejnáročnější uživatele
  • Vrcholná konfigurace může nabídnout až absurdních 192 GB RAM

V technologickém světě zuří paměťová krize, což znamená, že elektronika zdražuje a většina telefonů i počítačů se musí ohledně paměťových čipů lehce uskromnit. Levné a dostupné konfigurace mizí, protože se nevyplatí a s menší operační pamětí se musí spokojit i dražší přístroje. To ale neplatí pro nový notebook ZBook Ultra G3a od HP, který se v tomto směru nedrží ani trochu zkrátka.

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HP ZBook Ultra G3a se představuje

Tato pracovní stanice patří mezi nejzajímavější laptopy současnosti, a to nejenom díky své štědré paměťové výbavě. Jedná se o jeden z prvních notebooků, které jsou postaveny okolo procesoru Ryzen AI Max+ PRO 495. Ten spadá do nové generace APU řady Halo (v tomto případě Gordon Halo) od AMD, která se může pochlubit opravdu vysokými výkony a cílením na profesionální segment.

HP ZBook Ultra G3a
Pracovní stanice HP ZBook Ultra G3a

Toto nové APU je asi o 5 % výkonnější než původní verze Ryzen AI Max+ 395 z řady Strix Halo a nabízí 16 plnohodnotných jader v kombinaci s integrovanou grafikou AMD Radeon. Model Radeon 8065S je vybaven 40 výpočetními jednotkami (CU) postavenými na architektuře RDNA 3.5 a může se výkonnostně rovnat například dedikované grafice RTX 4070 od Nvidia.

Štědrá paměťová výbava

V době paměťové krize se většina výrobců snaží v této oblasti držet spíše zkrátka, ale pro HP a novinku ZBook Ultra G3a to evidentně neplatí. Vrcholná konfigurace může nabídnout až 192 GB RAM (LPDDR5X-8533) a úložiště o velikosti 8 TB (PCIe-5×4 2280 NVMe). Notebook je přímo uzpůsobený pro lokální provoz rozsáhlých a náročných jazykových modelů (LLM).

HP ZBook Ultra G3a
ZBook Ultra G3a je postaven okolo procesoru Ryzen AI Max+ PRO 495

Integrovaná grafická část procesoru má přístup k až 160 GB RAM, což je pro bezproblémový běh velkých AI platforem nezbytné a neméně impresivní je i zbytek konfigurace. Například 16palcový OLED displej má rozlišení 2,8K, obnovovací frekvenci 120 Hz a jas až 500 nitů. Klávesnice je navržena tak, aby ji bylo možné snadno vyměnit, zcela bez nutnosti odstávky.

Chlazení obstarává systém se dvěma ventilátory v kombinaci s mědí vyztuženými rozvaděči tepla a díky němu je notebook schopnen udržet vysoký výkon při velké zátěži (až 100 W TDP). Z další výbavy stojí za zmínku možnost 5G připojení nebo štědrá nabídka portů, jejichž kompletní výčet si můžete prohlédnout níže. Šasi je i přes tyto prvky tenké jen 17,9 mm a laptop váží pouhých 1,9 kg.



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Konektorová výbava notebooku HP ZBook Ultra G3a

  • 1× HDMI 2.1
  • 2× Thunderbolt 4 Type-C (Power Delivery a DisplayPort 2.1)
  • 1× USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery a DisplayPort 2.1)
  • 1× USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • 1× Nano SIM slot,
  • 1× micro SD slot
  • 1× 3,5mm audio jack
HP ZBook Ultra G3a
Konektorová výbava novinky HP ZBook Ultra G3a je opravdu štědrá

Cena a dostupnost

Pracovní stanice HP ZBook Ultra G3a by se měla dostat do prodeje v průběhu příštího měsíce a v oblasti operačního systému nabídne Windows 11 nebo Ubuntu 26.04 LTS. Cena zůstává prozatím neznámá, ale je jisté, že bude astronomická a nebylo by s podivem, kdyby se vrcholná konfigurace s pamětí 192 GB RAM přehoupla přes hranici 200 tisíc korun.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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