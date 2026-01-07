HP na CES přivezlo počítač zabudovaný do klávesnice. A není vůbec špatný

- HP EliteBoard G1a je kompletní počítač zabudovaný do klasické klávesnice
- Pohání jej procesory AMD Ryzen AI 300, které splňují požadavky Copilot+ PC
- V klávesnici najdeme i akumulátor, který počítač udrží v provozu 3,5 hodiny
Společnost HP na veletrhu CES ukázala několik počítačů, tím pravděpodobně nejzajímavějším je EliteBoard G1a. Jedná se o stolní PC, které si ale klidně můžete vzít s sebou na dovolenou – celý počítač je totiž zabudovaný do tenké a lehké klávesnice.
HP EliteBoard G1a: počítač v klávesnici
Koncept počítače v klávesnici není ničím novým, v 80. letech minulého století byl poměrně rozšířený – vzpomeňme například na legendární počítače Commodore, Atari, Amiga nebo Sinclair. V nedávné minulosti tento form faktor oživila společnost Raspberry, HP je ale vůbec prvním výrobcem v historii, který do klávesnice umístil počítač běžící na systému Windows.
HP EliteBoard G1a na první pohled vypadá jako obyčejná klávesnice s numerickým blokem – svými rozměry 118 × 58 × 17 mm nijak nevybočuje z normálu a ani hmotnost 676–726 gramů nepůsobí nijak zvlášť přehnaně, oblíbená klávesnice Logitech MX Keys S například váží téměř o 100 gramů víc. Klávesnicový počítač od HP potěší zvýšenou odolností vůči vodě – díky speciální membráně vydrží náhodné polití.
Rozmístění kláves a jejich nízký zdvih připomíná spíše notebookové klávesnice a notebookové jsou i samotné vnitřnosti počítače. Naštěstí se jedná o vcelku standardní komponenty, které dokonce dovolují výměnu či upgrade – operační paměť je zde ve formě standardního SODIMM DDR5 modulu, úložiště pak tvoří klasický NVMe disk do patice M.2.
Spadá do kategorie Copilot+ PC
Počítač pohání procesory AMD Ryzen AI 300 Pro s grafikou AMD Radeon 860M a výkonnou neurální jednotkou s výkonem 50 TOPS – počítač tak spadá do kategorie Copilot+ PC s exkluzivními AI funkcemi přímo od Microsoftu. V nejvyšší konfiguraci může mít počítač 64 GB RAM a až 2TB úložiště.
HP EliteBoard G1a disponuje vlastní bezdrátovou konektivitou (Wi-Fi 6E/7 a Bluetooth 5.3/6.0), na jeho těle pak ještě najdeme dvě nebo tři USB-C porty (podle varianty). K plnohodnotnému používání se tak hodí monitor s USB-C vstupem a funkcí rozbočovače portů pro další periferie. Klávesnice „utáhne“ až čtyři monitory se 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 60 Hz. Přes USB-C se klávesnice zároveň nabíjí – může totiž obsahovat až 32Wh baterii, která zařízení udrží při životě až 3,5 hodiny. Počítač je dále vybaven stereo reproduktory a dvěma mikrofony, volitelně lze přidat i čtečku otisků prstů.
Cena a dostupnost
HP EliteBoard G1a půjde do prodeje v březnu letošního roku, cenu bohužel výrobce zatím neoznámil.