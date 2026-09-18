Apple Watch dohání konkurenci. Kvůli téhle funkci si ale musíte koupit nové hodinky

- Apple s letošními Watch Series 12 a Ultra 4 představil novou funkci Připravenost
- Nová Připravenost spojí spánek, aktivitu a zdravotní údaje do skóre, které se mění během dne
- Majitelé loňských Series 11 a Ultra 3 mají smůlu, Apple funkci vyhradil letošním modelům
- Lepší senzory jsou vítané, takhle přísné dělení zákazníků už podstatně méně
Apple Watch mají motivaci k pohybu postavenou na jednoduchém principu. Pohled na nedokončený kroužek aktivity hned ukáže, kolik ještě zbývá do denního cíle. Jenže někdy by se víc hodilo slyšet, že pro dnešek už bylo námahy dost. Přitom už vyhodnocují kvalitu vašeho spánku a sbírají údaje o tepu i předchozích trénincích. Člověk by čekal, že z toho dokážou sestavit i srozumitelnou radu, kdy si odpočinout.
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Přesně to má přinést nová systémová aplikace Připravenost, anglicky Readiness. Dobrá zpráva ovšem končí ve chvíli, kdy se podíváte na seznam podporovaných modelů. Dostávají ji pouze Series 12 a Ultra 4, které vstupují do prodeje 18. září. Loňské Series 11 a Ultra 3 mají smůlu, ani watchOS 27 je nezachrání. Sotva rok staré hodinky mohou dál pilně sbírat údaje. Jejich majitelé ale nové doporučení od Applu nedostanou.
Ranní skóre, které se večer může změnit
Samotná Připravenost přitom vypadá jako funkce, kterou budou chtít používat i lidé bez sportovních ambicí. Apple ji představil spolu s novými hodinkami. Pracuje se stupnicí od nuly do deseti a čtyřmi doporučeními od odpočinku po větší nasazení. Místo ranního procházení několika grafů dostanete přehlednou odpověď, jakou zátěž byste podle hodinek mohli zvládnout.
Do výpočtu vstupuje nedávná aktivita včetně náročnosti tréninků, spánkové skóre a zdravotní ukazatele. Vedle tepu sem patří například dechová frekvence, teplota zápěstí nebo HRV, tedy proměnlivost intervalů mezi jednotlivými údery srdce. Hodinky porovnávají zdravotní údaje s vašimi obvyklými hodnotami. Stejné naměřené číslo proto nemusí mít pro dva lidi stejný význam.
Výsledek se navíc průběžně přepočítává. Po náročném cvičení může klesnout, po zdřímnutí se může znovu změnit a během dne do něj promlouvá také srdeční tep. Ranní dobré hodnocení tedy nemusí platit ještě před večerním během.
Můžete se také podívat, co skóre ovlivnilo. Samotná šestka mnoho nevysvětlí, souvislost s horším spánkem nebo odchylkou od obvyklého tepu už ano.
Bez spaní s hodinkami to ovšem nepůjde. Pro první skóre Apple požaduje alespoň sedm nocí měření a potřebuje i záznam spánku z poslední noci. Kdo hodinky nechává celou noc na nabíječce, bude je muset začít dobíjet jindy.
Konkurence to už umí. Apple si vybírá, komu to dopřeje
Apple tu navíc nepřichází s převratným objevem. Garmin už na podporovaných hodinkách nabízí Training Readiness, které spojuje spánek, stav HRV, nedávnou zátěž, dobu regenerace a historii stresu. Také se aktualizuje během dne. Ani průběžné přepočítávání tedy není něco, čím by Apple ostatním ukázal budoucnost chytrých hodinek.
Pro zákazníky Applu je přesto lákavé mít podobný přehled přímo v systému a neřešit další službu. Apple s Připraveností dohání zavedenou funkci konkurence, ale část vlastních zákazníků přitom rovnou tlačí k nákupu nového zařízení. Zvlášť u hodinek, které byly ještě nedávno aktuální generací, je to dost studená sprcha.
Lepší senzory ano. Důvod odepsat loňský model?
Series 12 a Ultra 4 dostaly přepracovanou soustavu optických a elektrických snímačů srdeční činnosti, větší a úspornější zelené LED i nové zpracování signálu. Pro Připravenost je podstatné hlavně to, jak často dokážou získávat údaje: tep měří na pozadí každých pět sekund po celý den. Apple uvádí 60krát častější měření než u Series 11.
HRV se podle výrobce měří až 24krát častěji než u Series 11. Přibyla také metrika HRV při regeneraci, zaměřená na každodenní zátěž a zotavení. V aplikaci Životní funkce se díky častějšímu snímání objevuje denní pohled, takže hodinky mohou zachytit změnu už během dne, bez čekání na další noční měření.
Když mají hodinky reagovat na průběh dne, častější měření jim dává víc příležitostí zachytit změny. Jenže mezi „na nových hodinkách to může fungovat lépe“ a „loňské nedostanou ani jednodušší verzi“ je pořád dost velký rozdíl.
Spánkové skóre šlo i na pětileté hodinky
Apple přitom sám ukázal, že umí být ke starším hodinkám podstatně štědřejší. Když loni představil spánkové skóre, dostaly ho také tehdy pět let staré Series 6. Tréninková zátěž a aplikace Životní funkce jsou tu dokonce od watchOS 11 z roku 2024. Loňské modely tedy už mají část údajů, ze kterých nová Připravenost vychází, i když jim chybí letošní častější měření a nové možnosti snímačů.
Odhad regenerace už navíc nabízejí aplikace pro starší Apple Watch. Aplikace Athlytic počítá své ranní skóre Recovery porovnáním HRV a klidového tepu s vašimi dlouhodobými hodnotami. Athlytic ale používá vlastní algoritmus, takže nejde o totéž co Připravenost od Applu.
Loňským modelům by slušela alespoň jednodušší verze s větším důrazem na noční měření. Apple by ji musel přizpůsobit jejich možnostem, nemusela by ale nabízet všechno, co umějí nové hodinky.
Kvůli samotné Připravenosti bych loňské hodinky neměnil. Skóre může pomoct s rozhodováním o další námaze, pořád ale zůstává odhadem. Apple sám upozorňuje, že nezohledňuje všechny zdravotní okolnosti, například některá onemocnění či léky, a nemá samo určovat, jestli je bezpečné cvičit.
Apple letos konečně nabízí srozumitelnější radu, kdy ubrat. S tlakem na výměnu hodinek by ovšem mohl trochu ubrat také.