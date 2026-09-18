Takové ceny tu letos ještě nebyly. Samsung, Xiaomi a Motorola padají na minimum

Nejlepší ceny v roce, ale jen na čtyři dny. Mobil Pohotovost spustila extrémní slevy na vybrané telefony Samsung, Xiaomi, Motorola a další. Ulovit je ale můžete pouze od pátku 18. do pondělí 21. září.
Samsungy za letošní minimum
Výrazně zlevnily Galaxy S26 a špičkový Galaxy S26 Ultra, u kterého ušetříte přes 12 tisíc korun. Do akce se ale zapojily i dosud nejlepší hodinky Samsungu Galaxy Watch Ultra 2 a recenzemi chválená sluchátka Galaxy Buds4 Pro. Vybrané produkty pořídíte za následující ceny, které u telefonů už zahrnují slevu i výkupní bonus:
- Samsung Galaxy S26 za 15 690 Kč (původně 23 990 Kč)
- Samsung Galaxy S26 Ultra za 23 550 Kč (původně 35 690 Kč)
- Samsung Galaxy Watch Ultra 2 od 12 715 Kč (původně 18 490 Kč)
- Samsung Galaxy Buds4 Pro za 4 950 Kč (původně 6 190 Kč)
Xiaomi 17T Pro za cenu, kterou nechcete propásnout
Mimořádně lákavá je i dvojice Xiaomi 17T a 17T Pro. Oba telefony nabídnou 12 GB operační paměti a 256GB úložiště, přičemž za vyšší model Pro připlatíte pouhých devět stovek. Právě u něj přitom oproti původní ceně ušetříte 8 600 Kč po započtení slevy a výkupního bonusu, koupíte je tak za nejlepší ceny v roce.
- Xiaomi 17T za 10 990 Kč (původně 16 490 Kč)
- Xiaomi 17T Pro za 11 890 Kč (původně 20 490 Kč)
Motorola s pořádnou výbavou i slevou
Za pozornost stojí také Motorola Signature, která láká na velkorysých 16 GB operační paměti a 512GB úložiště. Po započtení výkupního bonusu ji pořídíte za 17 990 Kč (původně 24 990 Kč). Výrazně zlevnila i Motorola Edge 70 Pro, která vás vyjde už na 10 490 Kč (původně 14 990 Kč). A pokud hledáte co nejdostupnější telefon, Motorola Moto G77 s 256GB úložištěm nyní stojí pouhých 6 959 Kč (původně 8 690 Kč), a to i bez výkupu starého telefonu.