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Takové ceny tu letos ještě nebyly. Samsung, Xiaomi a Motorola padají na minimum

PR článek
PR článek 18. 9. 18:39
Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra

Nejlepší ceny v roce, ale jen na čtyři dny. Mobil Pohotovost spustila extrémní slevy na vybrané telefony Samsung, Xiaomi, Motorola a další. Ulovit je ale můžete pouze od pátku 18. do pondělí 21. září.

Samsungy za letošní minimum

Výrazně zlevnily Galaxy S26 a špičkový Galaxy S26 Ultra, u kterého ušetříte přes 12 tisíc korun. Do akce se ale zapojily i dosud nejlepší hodinky Samsungu Galaxy Watch Ultra 2 a recenzemi chválená sluchátka Galaxy Buds4 Pro. Vybrané produkty pořídíte za následující ceny, které u telefonů už zahrnují slevu i výkupní bonus:

Xiaomi 17T Pro za cenu, kterou nechcete propásnout

Mimořádně lákavá je i dvojice Xiaomi 17T a 17T Pro. Oba telefony nabídnou 12 GB operační paměti a 256GB úložiště, přičemž za vyšší model Pro připlatíte pouhých devět stovek. Právě u něj přitom oproti původní ceně ušetříte 8 600 Kč po započtení slevy a výkupního bonusu, koupíte je tak za nejlepší ceny v roce.

Chytrý telefon Xiaomi 17t Pro

Motorola s pořádnou výbavou i slevou

Za pozornost stojí také Motorola Signature, která láká na velkorysých 16 GB operační paměti a 512GB úložiště. Po započtení výkupního bonusu ji pořídíte za 17 990 Kč (původně 24 990 Kč). Výrazně zlevnila i Motorola Edge 70 Pro, která vás vyjde už na 10 490 Kč (původně 14 990 Kč). A pokud hledáte co nejdostupnější telefon, Motorola Moto G77 s 256GB úložištěm nyní stojí pouhých 6 959 Kč (původně 8 690 Kč), a to i bez výkupu starého telefonu.

Telefon Motorola Edge 70 Pro

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Autor článku PR článek
PR článek
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