Jediné kýchnutí může stát miliony dolarů. Český odborník odhaluje náročnou výrobu tranzistorů

- Nejvyspělejší čipy vznikají ve strojích, které uvnitř vytvářejí plazma teplejší než povrch Slunce
- Laser trefuje kapky roztaveného cínu a i zrnko prachu může pokazit drahý výsledek
- Optika od ZEISS je tak hladká, že běžná představa o „rovném povrchu“ přestává stačit
- Výkon mobilů, grafik i AI akcelerátorů stojí na výrobním procesu, který nejde snadno zkopírovat
Když kupujete nový smartphone, nejspíš řešíte fotoaparát, výdrž, displej a cenu. Jen málokdo si u toho představí kapku roztaveného cínu letící rychlostí auta na dálnici, laserový zásah, plazma teplejší než povrch Slunce a zrcadla, na kterých by i nepatrná nerovnost pokazila výsledek.
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Právě tuhle neviditelnou část technologického světa dobře popisuje český populizátor vědy Ondřej Hospodka z kanálu a podcastu Ohnisko. Výrobu čipů a stroje nizozemské společnosti ASML vysvětluje tak, aby bylo vidět hlavně to nejzajímavější: za nenápadným čipem v mobilu stojí výrobní proces, který místy připomíná laboratorní sci-fi.
Malé Slunce uvnitř stroje
Nejzajímavější detail výroby nejpokročilejších čipů zahrnuje cín. Stroje ASML používají EUV litografii, tedy způsob, jak pomocí extrémně krátkého ultrafialového záření přenést vzor budoucí vrstvy čipu na křemíkovou desku. Jenže takové světlo nejde jednoduše rozsvítit jako lampu. Stroj si ho musí vyrobit uvnitř.
Podle ASML se do vakuové komory vystřelují mikroskopické kapky roztaveného cínu o průměru kolem 25 mikrometrů. Letí rychlostí asi 70 metrů za sekundu, tedy zhruba 250 km/h. Laser je netrefí jednou, ale ve dvou krocích. První pulz kapku zploští, druhý ji odpaří do plazmatu. Právě z něj vznikne extrémní ultrafialové záření potřebné pro výrobu nejjemnějších částí čipu.
Při tomto procesu se používá laser s výkonem v desítkách kilowattů a vzniklé plazma má teplotu ve stovkách tisíc stupňů. Povrch Slunce má přibližně 5 500 °C, takže přirovnání k malému Slunci není jen efektní nadsázka. Uvnitř stroje nevzniká hvězda, ale teplotně se ten krátký záblesk dostává mnohonásobně výš.
Vyrobit takto EUV záření jednou by byl pozoruhodný experiment. Ve stroji se ale celý děj musí opakovat jako součást tovární výroby. ASML uvádí, že se proces opakuje až 50 000× za sekundu. Stroj tedy nepředvádí efektní pokus, ale neustále vyrábí použitelné světlo z rychle letících kapek cínu.
Vodík chrání citlivá zrcadla
Odpařování cínu má ale vedlejší efekt. Plazma vytvoří potřebné záření, jenže zároveň vznikají zbytky cínu a nabité částice, které se mohou dostat k citlivým částem systému. Pro EUV optiku je to vážný problém: zrcadla musí zůstat mimořádně čistá, jinak stroj přichází o světlo i přesnost.
Jedním z řešení je proud vodíku v části EUV zdroje. Vodík pomáhá zpomalovat zbytky cínu a snižuje riziko, že se usadí na citlivé optice. Zároveň se podílí na chemickém čištění cínu, který se na některých místech zachytí. Není to tedy kouzelný štít kolem celého stroje, spíš další přesně navržená vrstva ochrany, bez které by podobně citlivý systém dlouho nevydržel.
Zrcadla hladší, než si umíme představit
EUV záření má zvláštní vlastnost: pohlcuje ho vzduch i běžné sklo. Proto ho nejde vést klasickými čočkami jako ve fotoaparátu. Paprsek musí putovat ve vakuu a místo čoček se používají zrcadla.
Optiku pro EUV systémy ASML vyrábí ZEISS. Zrcadla tvoří mnoho extrémně tenkých vrstev molybdenu a křemíku, které společně odrážejí světlo o vlnové délce 13,5 nanometru. I tak každé zrcadlo část záření pohltí, takže ztráty světla se řeší od prvního odrazu.
ZEISS používá dobré přirovnání: kdyby se takové zrcadlo zvětšilo na velikost Německa, největší nerovnost by měla zhruba desetinu milimetru. Ohnisko pracuje s podobným obrazem ve větším měřítku: zvětšete zrcadlo na velikost Evropy a největší „kopec“ bude mít jen pár milimetrů. Pointa je stejná: přesnost se tu blíží atomárnímu měřítku. Na takovou přesnost už běžné slovo „hladké“ přestává stačit.
Ve výrobě čipů vadí i lidský dech
Čipy vznikají v čistých výrobních prostorách, kde se přísně hlídá množství částic ve vzduchu. Nejde o přehnanou opatrnost. Když vyrábíte struktury v řádu nanometrů, i neviditelná částečka prachu je najednou velký objekt.
standard ISO 1, kde může být v metru krychlovém vzduchu jen minimum extrémně malých částic a žádné větší. Člověk je v takovém prostředí problém už tím, že dýchá, potí se a z oblečení nebo vlasů uvolňuje mikroskopické nečistoty.
Proto se rozpracované křemíkové desky, kterým se říká wafery, nepřenášejí jen tak vzduchem. Cestují ve speciálních uzavřených boxech FOUP, typicky po 25 kusech. Boxy se v továrně přesouvají automatizovaně, často nad hlavami lidí, a jednotlivým strojům je předávají robotické systémy.
Když elektron projde zdí
Výroba čipů naráží i na hranice, které už nejsou jen mechanické. Tranzistor si můžete zjednodušeně představit jako velmi rychlý vypínač. Jenže když jsou jeho části tenké jen několik atomů, elektrony se nechovají jako malé kuličky, které vždy zastaví pevná stěna.
V tak malém měřítku se projevuje kvantové tunelování. Elektron má určitou šanci projít přes překážku, přes kterou by se podle běžné školní představy o materiálech dostat neměl. Pro výrobce čipů je to problém: tranzistor má spolehlivě rozlišovat zapnuto a vypnuto, ne propouštět proud tam, kde už měl být zastavený.
Neznamená to, že se čipy přestanou zlepšovat. Znamená to, že další pokrok je dražší a složitější. Nestačí jen zmenšit starý návrh. Výrobci musí měnit tvary tranzistorů, materiály, optiku, výrobní postupy i návrh celého čipu.
Výkon v mobilu začíná u fyziky
ASML se často označuje za jednu z nejdůležitějších technologických firem, kterou běžný člověk nezná. U komerčních EUV litografických strojů pro nejpokročilejší polovodiče má mimořádné postavení. Sama ve své výroční zprávě uvádí, že je jediným výrobcem EUV litografických systémů na světě.
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Tohle postavení nevzniklo jedním nápadem. ASML stojí na vrcholu řetězce, do kterého patří optika ZEISS, laserové technologie TRUMPF, výrobci čipů jako TSMC, Samsung a Intel i roky ladění mezi dodavateli materiálů, masek a strojů. EUV není jedna chytrá součástka. Je to soubor technických výzev, které musí fungovat zároveň.
Až příště někdo představí nový smartphone s výkonnějším čipem, lepší AI nebo rychlejším zpracováním fotek, stojí za to na chvíli zapomenout na marketingový název procesoru. Skutečný příběh začal mnohem dřív: u kapky cínu, vodíku, vakua, zrcadel a elektronů, které se v měřítku několika atomů začínají chovat úplně jinak, než by čekal zdravý rozum.
Pokud vás podobná témata baví, podívejte se na skvělý kanál Ohnisko na YouTube. Populizátor vědy Ondřej Hospodka se tam srozumitelně věnuje velkým tématům fyziky, vědy a techniky, která běžně zůstávají schovaná za jednoduchými názvy produktů a technologií.