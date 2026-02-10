TOPlist

Čipy pod 2 nanometry v Evropě? V Belgii vznikla superlaboratoř, jenže za zlomek peněz které ročně utrácí TSMC

Adam Homola
Adam Homola 10. 2. 15:00
Základní deska s čipy
  • EU slavnostně spustila pilotní linku NanoIC v belgickém Leuvenu, která má díky investici 700 milionů eur urychlit vývoj nejpokročilejších polovodičových technologií
  • Zařízení umožní firmám, startupům i výzkumným institucím testovat čipové technologie bez nutnosti budovat vlastní nákladné továrny
  • NanoIC je součástí širšího programu za 2,5 miliardy eur, jehož cílem je snížit závislost Evropy na dodavatelských řetězcích z Asie a USA

Evropská unie slavnostně spustila pilotní polovodičovou linku NanoIC, podpořenou investicí ve výši 700 milionů eur z Evropského aktu o čipech. Zařízení sídlí ve výzkumném centru imec v belgickém Leuvenu a měl by to být jeden z prvních hmatatelných výsledků evropské strategie pro posílení polovodičové soběstačnosti.

Zatím pilot

NanoIC funguje jako otevřená pilotní linka, což znamená, že přístup k ní mají nejen velké technologické firmy, ale i startupy, malé a střední podniky a výzkumné organizace. Nabízí práci s čipovými technologiemi přesahujícími hranici dvou nanometrů, včetně prototypování pokročilých systémů na čipu (SoC) a přístupu k nástrojům, které propojují laboratorní výzkum s průmyslovým nasazením.

Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Evropské komise, vedení imec a průmysloví partneři včetně společnosti ASML. Investice do NanoIC je součástí širšího programu „Čipy pro Evropu“ s celkovým rozpočtem 2,5 miliardy eur, financovaného z unijních, národních i soukromých zdrojů.

Tento stroj osazuje základní desku nejrůznějšími čipy
Tento stroj osazuje základní desku nejrůznějšími čipy

6G taky

Technologie vyvíjené v NanoIC mají sloužit klíčovým odvětvím, od umělé inteligence přes komunikační sítě 6G až po autonomní systémy a zdravotnické technologie. Právě v těchto oblastech je výkon a energetická účinnost čipů rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti.

Jedním z hlavních cílů iniciativy je snížit bariéry vstupu pro menší firmy, které si nemohou dovolit vlastní výrobní kapacity. NanoIC jim umožní prototypovat a testovat své návrhy bez miliardových nákladů spojených s komerční výrobou.

Rozvoj čipů v EU

Pilotní linka je jedním z několika projektů v rámci aktu o čipech. Další se zaměřují například na pokročilé pouzdření čipů, materiály s širokým pásmem nebo fotonické integrované obvody. Celý program tak ve výsledku odráží rostoucí snahu EU snížit svou závislost na asijských a amerických dodavatelských řetězcích a vybudovat odolnější domácí polovodičový průmysl. To je sice na papíře hezké, a jistě, jde o pilot, nicméně roční investice TSMC se pohybují v násobně vyšších částkách.

Teoreticky může otevřená nátura přístupu k zařízením typu NanoIC urychlit přenos výzkumných poznatků směrem do komerčně využitelných produktů. Pokud by se to podařilo, mohlo by to přispět k rozvoji odborné základny v oblasti čipových technologií napříč celou Evropou. Jestli bude ale pro evropské firmy jednodušší si čipy prostě vyřešit u stávajících dodavatelů se vším všudy, jako to dělaly doposud, nebo budou samy experimentovat s NanoIC, uvidíme až časem.

