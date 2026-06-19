Intel bude vyrábět čipy pro Apple, prozradil Donald Trump

- Apple možná bude opět využívat čipy od Intelu
- Podle Donalda Trumpa se obě firmy dohodly na spolupráci
- Intel se bude zřejmě starat pouze o výrobu, o návrhy se i nadále bude starat sám Apple
Americký prezident Donald Trump oznámil něco, o čem se již delší dobu šuškalo – čipy do zařízení Apple by měla v budoucnu vyrábět společnost Intel. Podle jeho posledního příspěvku na síti The Truth se jedná o výsledek snahy přesunout výrobu strategických komponent do USA. Trump se rovněž pochlubil, že díky velké investici americké administrativy do společnosti Intel připlulo do národního rozpočtu víc než půl bilionu dolarů.
Čipy pro Apple bude vyrábět Intel
Apple má se společností Intel dlouhodobou zkušenost, v posledních letech ale vzájemný vztah značně pokulhával. Intel jednak ztratil Apple v dodávkách procesorů pro počítače Mac, a také selhal ve vývoji 5G modemu pro budoucí iPhony. Už se zdálo, že partnerství obou firem nenávratně skončilo, avšak poté do hry vstoupil Donald Trump.
Americký prezident se netají tím, že by chtěl, aby vývoj a výroba iPhonů a dalších produktů Apple probíhala kompletně v Americe. Dodavatelské řetězce jsou v současnosti nastavené tak, že je zcela nemožné tento cíl splnit. Počítají se ale i dílčí úspěchy, a jedním z nich je výroba čipů.
Čipy do jablečných zařízení si Apple navrhuje sám, avšak o jejich výrobu se stará tchajwanská společnost TSMC, která disponuje těmi nejmodernějšími výrobními procesy. Tato spolupráce zdá se funguje bezchybně, ovšem může ji kdykoliv narušit geopolitické napětí mezi Tchajwanem a Čínou.
Ve snaze podpořit domácí polovodičovou produkci americká vláda Intel masivně podporuje, aby zvýšil svoji konkurenceschopnost. V roce 2024 ministerstvo obchodu USA koupilo v Intelu 10% podíl, což americkou firmu přimělo postavit nové továrny a rozvíjet pokročilé technologie. Úspěch se záhy dostavil – o služby Intelu se zajímá společnost Nvidia i Elon Musk, který plánuje v Texasu vybudovat obří polovodičovou továrnu Terrafab.
Posledním zájemcem má být Apple, který podle amerického prezidenta rovněž bude továrny Intelu využívat. Trump zmiňuje, že Apple bude s Intelem spolupracovat na návrhu a výrobě svých čipů, předpokládáme však, že stěžení bude pouze samotná výroba – návrh si asi bude firma z Cupertina i nadále řešit vlastní cestou.
V tuto chvíli není jasné, jak velkou část produkce by Apple mohl do Intelu přenést, předpokládáme však, že začne u méně výkonných čipů pro levnější zařízení. Pokud ale Intel dokáže držet krok s konkurencí a pokud se spolupráce obou firem osvědčí, může Intel získat i větší kus koláče. V konečném důsledku si může oddychnout i společnost TSMC, neboť její výrobní linky jedou s boomem umělé inteligence naplno.