Na osmitisícovku Manáslu bez kyslíku a s Vivo X300 Pro: Výstup Michala Kalhotky pomáhá dětem v nouzi

- Michal Kalhotka míří na 8 163 metrů vysokou Manáslu, vrcholový výstup chce zvládnout samostatně a bez přídavného kyslíku
- Jeho cesta je spojená se sbírkou pro Domov pro dětský život v Příložanech, cílem je získat 80 163 Kč
- Expedici dokumentuje smartphonem Vivo X300 Pro, její průběh můžete sledovat na sociálních sítích
Výstup na osmitisícovku je sám o sobě extrémně náročná záležitost. Michal Kalhotka se ale rozhodl, že jeho letošní cesta na nepálskou Manáslu nebude jen osobní horolezeckou výzvou. Každý metr směrem k 8 163 metrů vysokému vrcholu symbolicky spojuje s pomocí dětem, které se ocitly v těžké životní situaci. A protože jde zároveň o cestu, ze které chce přinášet fotografie a videa, v jeho výbavě nechybí ani smartphone Vivo X300 Pro (recenze).
8 163 metrů a ještě jeden důležitý cíl
Michal Kalhotka pochází z Třebíče a dnes žije v Náměšti nad Oslavou. Manáslu je jeho první osmitisícovkou a zároveň dosud nejnáročnější horskou výzvou. Osmá nejvyšší hora světa měří 8 163 metrů a vrcholový výstup chce absolvovat úplně sám a bez použití přídavného kyslíku. Do základního tábora přitom cestuje v rámci expedice se zkušeným horolezcem Janem Trávníčkem a jeho týmem.
K vysokým horám se Michal propracovával postupně přes Tatry, Alpy a Andy. Za sebou už má například argentinskou Aconcaguu, kterou rovněž zdolal bez přídavného kyslíku. Příprava na Manáslu zahrnovala běh, chůzi se zátěží i spaní v hypoxickém stanu simulujícím prostředí ve vyšší nadmořské výšce.
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Tentokrát ale výsledek expedice nebude měřit jen dosaženou nadmořskou výškou. Michal svůj výstup propojil s neziskovou organizací Na počátku a jejím Domovem pro dětský život v Příložanech. Symbolika je jednoduchá: 8 163 metrů Manáslu se proměnilo v cílových 80 163 Kč pro děti, které potřebují bezpečné zázemí.
Fotky a videa vznikají na Vivo X300 Pro
Z technologického pohledu je zajímavá také výbava, kterou si Michal bere s sebou. Pro focení a natáčení během cesty používá smartphone Vivo X300 Pro. Místo samostatného fotoaparátu tak může velkou část obrazového materiálu pořizovat zařízením, které se vejde do kapsy a zároveň mu slouží ke komunikaci.
Vivo X300 Pro je ostatně na fotografování výrazně zaměřený model. Telefon má 200Mpx teleobjektiv Zeiss APO, 50Mpx hlavní fotoaparát se stabilizací a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. U videa podporuje mimo jiné záznam ve 4K při 120 snímcích za sekundu.
Právě použití telefonu v podmínkách himálajské expedice může být zajímavější než běžné fotografování ve městě nebo na dovolené. Nízké teploty, proměnlivé světlo, velké výškové rozdíly a nutnost hlídat každý kus výbavy vytvoří prostředí, kde se praktické vlastnosti mobilního fotoaparátu ukážou poměrně rychle.
Michal chce prostřednictvím fotografií a videí ukazovat průběh celé cesty. Jeho postup a další materiály z expedice můžete sledovat na jeho Instagramu a Threads.
Peníze pomohou dětem, které potřebují okamžité bezpečí
Domov pro dětský život v Příložanech funguje jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přicházejí sem děti v situacích, kdy zůstaly bez potřebné péče nebo pro ně jejich současné domácí prostředí není bezpečné. Zařízení je připravené přijmout je ve dne i v noci.
Pomoc přitom neznamená jen střechu nad hlavou. Děti potřebují oblečení, možnost chodit do školy, k lékaři nebo na kroužky a především bezpečné prostředí s dospělými, na které se mohou spolehnout. Vybrané peníze mají pomoci s fungováním a dalším rozvojem Domova pro dětský život i s běžnými potřebami dětí během jejich pobytu.
Organizace Na počátku se lidem v krizových životních situacích věnuje více než 30 let. Vedle dětí pomáhá také těhotným ženám a maminkám s dětmi.
Každý metr se počítá, stejně jako každá koruna
Sbírka na serveru Darujme.cz odstartovala 1. září 2026. Jejím cílem je získat zmíněných 80 163 Kč. V době psaní článku se podařilo vybrat 41 298 Kč a zapojilo se více než 40 dárců. Podpora přitom není podmíněná žádnou pevně stanovenou sumou.
Přispět lze libovolnou částkou a peníze směřují prostřednictvím projektu organizace Na počátku na pomoc dětem v Domově pro dětský život v Příložanech. Pokud vás tedy Michalova cesta na Manáslu zaujme, můžete ji nejen sledovat na Instagramu či Threads, ale zároveň jeho výstupu dát ještě další smysl podporou sbírky.