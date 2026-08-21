Konec prázdnin se blíží! Tyto novinky z Netflixu vám ho dokáží zpříjemnit

- Konec prázdnin klepe na dveře a Netflix přináší další novinky
- V portofliu se objeví třeba zajímavý sportovní dokument či pokračování oblíbené komedie
Máme tady pátek a to znamená i náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější filmy, dokumenty a seriály, které se v následujících sedmi dnech objeví na streamovací platformě Netflix. Nyní můžeme doporučit třeba další ze série sportovních dokumentů, které jdou opravdu do hloubky, s názvem Neslýchané: Svědectví Vince Younga, druhou řadu oblíbeného komediálního seriálu Leanne nebo třetí řadu populárního dramatu jménem Beauty in Black.
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Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například dokumentární snímek zabývající se sérií nehod známé letecké společnosti s názvem Volný pád: Zúčtování s Boeingem, už pátou řadu oblíbeného akčního seriálu Outer Banks nebo japonský seriál věnující se intimním tématům na motivy populární mangy S&X.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Neslýchané: Svědectví Vince Younga (Untold: The Testimony of Vince Young)
- Datum premiéry: 25. 8. 2026
- Režie: John Henion
Rychlý vzestup mezi hvězdy univerzitního fotbalu, bouřlivá léta v NFL a nakonec strmý pád. Vince Young ve strhujícím dokumentu bez obalu rekapituluje svoji kariéru. Dokumentární snímek Neslýchané: Svědectví Vince Younga je dalším z řady poutavých sportovních příběhů, které vás seznámí možná s neznámou kapitolou amerického sportu a zároveň vás donutí přemýšlet, jak snadno může člověk ze samotného vrcholu spadnout až na úplné dno.
Poté, co předvedl jeden z nejlepších výkonů v historii Rose Bowlu, se legenda Texas Longhorns Vince Young stal novou velkou nadějí NFL – a po určitou dobu jí skutečně byl. Jeho kariéra, poznamenaná zraněními, konflikty a náhlou ztrátou, však vypráví mnohem složitější příběh, než jaký kdy ukázaly sestřihy nejlepších momentů.
O Netflixu
Netflix je v současné době celosvětově nejúspěšnější streamovací platforma a klíčový průkopník moderního digitálního zábavního průmyslu. Původně byla založena už v roce 1997 jako zásilková služba s DVD, avšak v roce 2007 způsobila revoluci spuštěním vlastní streamovací služby, která zásadně změnila způsob, jakým lidé začali konzumovat videoobsah, a stála za zrodem fenoménu tzv. binge-watching (sledování celých sérií seriálů najednou). Od roku 2013 pod značkou Netflix Originals masivně investuje do vlastní produkce filmů a seriálů po celém světě. Dnes služba působí ve více než 190 zemích a s více než 325 miliony platících uživatelů (údaj k červnu 2026) si stabilně drží pozici globálního lídra na trhu Video-on-Demand (VOD).
Z technologického hlediska je Netflix vnímán jako streamovací gigant udávající trendy v oblasti cloudové infrastruktury, distribuce dat a umělé inteligence. Jako jedna z prvních velkých korporací kompletně migrovala svou infrastrukturu na cloud (AWS) a pro doručování obrovského objemu dat vyvinula vlastní globální síť pro distribuci obsahu Open Connect. Srdcem platformy jsou vysoce pokročilé personalizační algoritmy založené na strojovém učení, které uživatelům na míru doporučují obsah a optimalizují kvalitu videostreamu v reálném čase podle rychlosti internetového připojení. V posledních letech společnost navíc úspěšně diverzifikuje své portfolio integrací mobilních her přímo do předplatného a zaváděním levnějších tarifů s podporou reklamy.