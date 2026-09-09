Žádné čekání na další sezóny: objevte s námi 8 nejlepších minisérií na Netflixu

- Vybrali jsme osm seriálů, které si vystačí s jedinou řadou, a přesto nabídnou pořádný příběh s jasným závěrem
- Žádné desítky hodin ani čekání na pokračování, většinu zvládnete za pár večerů
- Nechybí romance, chytré krimi, mrazivé drama ani pořádně krvavý horor
Seriál nemusí mít pět sezon a desítky dílů, aby vás vtáhl. Někdy je zkrátka příjemnější pustit si příběh, který se během pár večerů rozběhne, pořádně zamotá a také skončí. Nemusíte si na něj nechávat volný celý měsíc ani čekat roky na pokračování.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Jeden den vás nechá stárnout s Emmou a Dexterem, Ripley promění slunnou Itálii v černobílé dějiště zločinu a Dámský gambit udělá napínavou podívanou i ze šachové partie. Všech osm má jedinou řadu a v každém se hlavní příběh uzavře. Začneme u rodiny, která za své bohatství platí krvavě vysokou cenu.
Pád domu Usherů
Pád domu Usherů začíná tím, že dědicové bohaté farmaceutické rodiny jeden po druhém umírají. Mike Flanagan z povídek, básní a známých motivů Edgara Allana Poea skládá v osmi epizodách současnou rodinnou ságu plnou gotiky, černého humoru a velmi krvavých úmrtí.
Nejvíc baví, s jakou chutí seriál odhaluje hříchy nesmírně bohaté rodiny a nechává minulost vybírat daň. Pozornější diváci mohou navíc lovit celou řadu Poeových odkazů: jméno tajemné Verny je například přesmyčkou anglického slova raven. Pokud chcete horor, který vás nechá hádat podobu dalšího neštěstí a zároveň uzavře všechny rodinné účty, Pád domu Usherů přesně to nabízí. Jen počítejte s explicitním násilím.
Jeden den
Jeden den začíná setkáním Emmy a Dextera po univerzitním večírku v roce 1988. Potom je seriál navštíví vždy 15. července, o rok starší, s novými vztahy, radostmi i průšvihy. Román Davida Nichollse tvůrci rozdělili do 14 krátkých epizod, z nichž každá trvá přibližně 20 až 40 minut.
Mezi jednotlivými setkáními zůstávají celé měsíce, a právě proto budete chtít rychle zjistit, co se v životech Emmy a Dextera změnilo. Romantiku doplňuje přátelství, kariéra, promarněné načasování i chvíle, kdy si dva blízcí lidé znovu nedokážou říct to podstatné. Čtrnáct dílů zní jako velký závazek, celkem však seriál zabere asi šest a půl hodiny a krátké kapitoly se výborně dávkují.
Ripley
V seriálu Ripley Tom Ripley v podání Andrewa Scotta lže tak přesvědčivě, že mu lidé dlouho nemají důvod nevěřit. S každým podvodem si však musí pamatovat víc verzí vlastního příběhu a po každém zločinu uklízet další důkazy. Napětí tu vzniká i z docela obyčejných úkonů, které se v Tomově podání mohou kdykoli zvrtnout.
Osmidílná adaptace prvního románu Patricie Highsmithové nikam nespěchá. Tvůrce Steven Zaillian zvolil černobílou paletu, která zvýrazňuje stíny, kámen i Tomovu posedlost krásou. Natáčelo se v roce 2021 během pandemie, takže italská města zůstala téměř bez turistů a snáz mohla působit jako v roce 1960. Pokud máte rádi pomalé krimi, v němž může později změnit význam každý pohled a předmět, Ripley vám sedne. K žehlení nebo projíždění telefonu se ovšem příliš nehodí.
Neortodoxní
Neortodoxní má čtyři epizody, přibližně tři a půl hodiny a útěk, který převrátí celý život. Esty vyrůstala v ultraortodoxní židovské komunitě v Brooklynu a z domluveného manželství uteče do Berlína. Minulost za ní přijede dřív, než si stačí ujasnit, co pro ni nově získaná svoboda vlastně znamená.
Neortodoxní vychází z memoáru Deborah Feldmanové. Nejvíc vás vtáhnou detaily dvou světů: toho, který Esty opouští, i toho, který teprve objevuje. Natáčení pro Shiru Haas začalo zostra: hned první den si kvůli jedné z klíčových scén skutečně oholila hlavu a záběr musel vyjít na jediný pokus. Haas dokáže Estyin strach, zvědavost a vzdor přenést téměř beze slov. Krátká stopáž drží pozornost u hlavní hrdinky a během jednoho delšího večera vás dovede až k uzavřenému konci.
Sobík
Sobík začíná jedním čajem zdarma a vztahem, který komikovi Donnymu začne ničit práci, soukromí i schopnost rozeznat soucit od sebezáchovy. Zpočátku to může vypadat jako černá komedie o nebezpečné obdivovatelce. Vyprávění se však během sedmi dílů obrátí také k Donnyho traumatu, studu a touze po uznání.
Richard Gadd převedl pro Netflix své divadelní monodrama do sedmidílného seriálu a Donnyho si sám zahrál. Z původně komorního projektu se stal globální hit: osm týdnů se držel v žebříčku Netflixu mezi deseti nejsledovanějšími anglicky mluvenými seriály a získal šest cen Emmy. Sobík umí být vtipný, děsivý i mrazivě nepříjemný, někdy během několika minut. Celou řadu zvládnete za necelé čtyři hodiny, její prudké změny tónu vám však zůstanou v hlavě mnohem déle.
Služka
V seriálu Služka Alex odchází s malou dcerou od násilnického partnera a začne uklízet cizí domy. Z hlídání, dopravy do práce, podmínek sociální podpory nebo kauce dokáže seriál vytvořit napětí srovnatelné s thrillerem. Každý malý úspěch totiž může vyvolat nový problém, který si Alex nemůže dovolit ignorovat.
Seriál vznikl podle memoáru Stephanie Landové a Margaret Qualleyová dává hlavní hrdince křehkost, vzdor i humor. Služka je z celé osmičky nejdelší a zabere téměř devět hodin. Alex však budete držet palce i při zdánlivě obyčejné cestě do práce. Pokud hledáte lidské drama, které bolí a současně neztrácí naději, pusťte si ho.
Adolescent
Policie zatkne třináctiletého Jamieho pro podezření z vraždy spolužačky. Čtyřdílný Adolescent se pak ptá, co taková událost udělá s rodinou, školou, vyšetřovateli i samotným chlapcem. Každou epizodu tvůrci natočili jako jeden nepřerušovaný záběr, takže si od výslechu, hlučné školní chodby ani rodinného ticha neodpočinete střihem.
Seriál vás nechá nahlédnout do prostředí, v němž dospívající chlapci mluví o ženách, slabosti a vlastní hodnotě, snadnou odpověď však nenabídne. Všechny čtyři zhruba hodinové epizody můžete zvládnout za jediný den a v hlavě vám nejspíš zůstanou ještě dlouho po titulcích.
Netflix ho stále uvádí jako Limited Series. Spolutvůrce Stephen Graham ovšem nevyloučil jeho návrat s jiným příběhem za několik let. Čtyři epizody však Jamieho příběh uzavřou, takže na jeho pokračování čekat nemusíte.
Dámský gambit
Šachová pravidla znát nemusíte. Dámský gambit vám během několika tahů ukáže, kdy má Beth Harmonová nad soupeřem převahu, kdy riskuje a kdy se její mimořádný talent začíná obracet proti ní. Na šachovnici nachází řád a kontrolu, mimo ni se vyrovnává se samotou, dospíváním a závislostí.
Anya Taylor-Joyová hraje Beth jako odtažitou hvězdu i mladou ženu, která dlouho považuje pomoc druhých za slabost. Při šachových scénách jí pomohla taneční průprava: tahy pro jednotlivé partie se učila pouhých pět minut před natáčením a pamatovala si je jako choreografii pro prsty. Sedm epizod střídá turnaje s osobními pády a návraty, takže Bethin příběh působí sevřeně i mimo šachovnici.
Po šesti a půl hodinách dostanete uzavřený příběh, zapamatovatelnou hrdinku a závěr, který nic neodkládá na další sezonu. Právě proto jde o nejjistější doporučení z celé osmičky. A možná ve vás probudí i chuť oprášit šachovnici.
Co pustit jako první?
Pokud chcete co nejkratší večerní podívanou, sáhněte po Neortodoxní nebo Adolescentovi. Na romantický víkend se hodí Jeden den, milovníci pomalejších krimi mohou začít u Ripleyho a fanoušci hororu u Pádu domu Usherů. Nejjistější volbou pro většinu diváků zůstává Dámský gambit, protože je svižný, srozumitelný i bez znalosti šachu a svůj příběh uzavře bez příslibu další řady.