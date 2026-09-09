TOPlist

Žádné čekání na další sezóny: objevte s námi 8 nejlepších minisérií na Netflixu

Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš 9. 9. 9:00
1
Dvojice sleduje na televizoru dramatickou šachovou scénu
  • Vybrali jsme osm seriálů, které si vystačí s jedinou řadou, a přesto nabídnou pořádný příběh s jasným závěrem
  • Žádné desítky hodin ani čekání na pokračování, většinu zvládnete za pár večerů
  • Nechybí romance, chytré krimi, mrazivé drama ani pořádně krvavý horor

Seriál nemusí mít pět sezon a desítky dílů, aby vás vtáhl. Někdy je zkrátka příjemnější pustit si příběh, který se během pár večerů rozběhne, pořádně zamotá a také skončí. Nemusíte si na něj nechávat volný celý měsíc ani čekat roky na pokračování.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Jeden den vás nechá stárnout s Emmou a Dexterem, Ripley promění slunnou Itálii v černobílé dějiště zločinu a Dámský gambit udělá napínavou podívanou i ze šachové partie. Všech osm má jedinou řadu a v každém se hlavní příběh uzavře. Začneme u rodiny, která za své bohatství platí krvavě vysokou cenu.

Kapitoly
Pád domu Usherů
Jeden den
Ripley
Neortodoxní
Sobík
Služka
Adolescent
Dámský gambit
Co pustit jako první?

Pád domu Usherů

Pád domu Usherů začíná tím, že dědicové bohaté farmaceutické rodiny jeden po druhém umírají. Mike Flanagan z povídek, básní a známých motivů Edgara Allana Poea skládá v osmi epizodách současnou rodinnou ságu plnou gotiky, černého humoru a velmi krvavých úmrtí.

Postavy seriálu Pád domu Usherů v moderním interiéru
Pád domu Usherů spojuje rodinnou ságu s gotickou odplatou a černým humorem

Nejvíc baví, s jakou chutí seriál odhaluje hříchy nesmírně bohaté rodiny a nechává minulost vybírat daň. Pozornější diváci mohou navíc lovit celou řadu Poeových odkazů: jméno tajemné Verny je například přesmyčkou anglického slova raven. Pokud chcete horor, který vás nechá hádat podobu dalšího neštěstí a zároveň uzavře všechny rodinné účty, Pád domu Usherů přesně to nabízí. Jen počítejte s explicitním násilím.

IMDb: 7,9/10
ČSFD: 75 %

Jeden den

Jeden den začíná setkáním Emmy a Dextera po univerzitním večírku v roce 1988. Potom je seriál navštíví vždy 15. července, o rok starší, s novými vztahy, radostmi i průšvihy. Román Davida Nichollse tvůrci rozdělili do 14 krátkých epizod, z nichž každá trvá přibližně 20 až 40 minut.

Emma Morleyová a Dexter Mayhew se líbají ve scéně ze seriálu Jeden den
Emma a Dexter se v seriálu potkávají vždy 15. července, pokaždé o rok starší

Mezi jednotlivými setkáními zůstávají celé měsíce, a právě proto budete chtít rychle zjistit, co se v životech Emmy a Dextera změnilo. Romantiku doplňuje přátelství, kariéra, promarněné načasování i chvíle, kdy si dva blízcí lidé znovu nedokážou říct to podstatné. Čtrnáct dílů zní jako velký závazek, celkem však seriál zabere asi šest a půl hodiny a krátké kapitoly se výborně dávkují.

IMDb: 8,0/10
ČSFD: 80 %

Ripley

V seriálu Ripley Tom Ripley v podání Andrewa Scotta lže tak přesvědčivě, že mu lidé dlouho nemají důvod nevěřit. S každým podvodem si však musí pamatovat víc verzí vlastního příběhu a po každém zločinu uklízet další důkazy. Napětí tu vzniká i z docela obyčejných úkonů, které se v Tomově podání mohou kdykoli zvrtnout.

Dakota Fanningová, Johnny Flynn a Andrew Scott sedí u stolu ve scéně ze seriálu Ripley
Černobílý Ripley proměňuje slunnou Itálii v chladné dějiště podvodů a zločinu

Osmidílná adaptace prvního románu Patricie Highsmithové nikam nespěchá. Tvůrce Steven Zaillian zvolil černobílou paletu, která zvýrazňuje stíny, kámen i Tomovu posedlost krásou. Natáčelo se v roce 2021 během pandemie, takže italská města zůstala téměř bez turistů a snáz mohla působit jako v roce 1960. Pokud máte rádi pomalé krimi, v němž může později změnit význam každý pohled a předmět, Ripley vám sedne. K žehlení nebo projíždění telefonu se ovšem příliš nehodí.

IMDb: 8,1/10
ČSFD: 85 %

Neortodoxní

Neortodoxní má čtyři epizody, přibližně tři a půl hodiny a útěk, který převrátí celý život. Esty vyrůstala v ultraortodoxní židovské komunitě v Brooklynu a z domluveného manželství uteče do Berlína. Minulost za ní přijede dřív, než si stačí ujasnit, co pro ni nově získaná svoboda vlastně znamená.

Shira Haasová jako Esty v propagačním vizuálu seriálu Neortodoxní
Esty po útěku z brooklynské komunity hledá v Berlíně vlastní podobu svobody

Neortodoxní vychází z memoáru Deborah Feldmanové. Nejvíc vás vtáhnou detaily dvou světů: toho, který Esty opouští, i toho, který teprve objevuje. Natáčení pro Shiru Haas začalo zostra: hned první den si kvůli jedné z klíčových scén skutečně oholila hlavu a záběr musel vyjít na jediný pokus. Haas dokáže Estyin strach, zvědavost a vzdor přenést téměř beze slov. Krátká stopáž drží pozornost u hlavní hrdinky a během jednoho delšího večera vás dovede až k uzavřenému konci.

IMDb: 8,0/10
ČSFD: 82 %

Sobík

Sobík začíná jedním čajem zdarma a vztahem, který komikovi Donnymu začne ničit práci, soukromí i schopnost rozeznat soucit od sebezáchovy. Zpočátku to může vypadat jako černá komedie o nebezpečné obdivovatelce. Vyprávění se však během sedmi dílů obrátí také k Donnyho traumatu, studu a touze po uznání.

Richard Gadd jako Donny Dunn mluví s Marthou v baru v seriálu Sobík
Richard Gadd hraje komika Donnyho, jehož soucit postupně přeroste v nebezpečný vztah

Richard Gadd převedl pro Netflix své divadelní monodrama do sedmidílného seriálu a Donnyho si sám zahrál. Z původně komorního projektu se stal globální hit: osm týdnů se držel v žebříčku Netflixu mezi deseti nejsledovanějšími anglicky mluvenými seriály a získal šest cen Emmy. Sobík umí být vtipný, děsivý i mrazivě nepříjemný, někdy během několika minut. Celou řadu zvládnete za necelé čtyři hodiny, její prudké změny tónu vám však zůstanou v hlavě mnohem déle.

IMDb: 7,7/10
ČSFD: 77 %

Služka

V seriálu Služka Alex odchází s malou dcerou od násilnického partnera a začne uklízet cizí domy. Z hlídání, dopravy do práce, podmínek sociální podpory nebo kauce dokáže seriál vytvořit napětí srovnatelné s thrillerem. Každý malý úspěch totiž může vyvolat nový problém, který si Alex nemůže dovolit ignorovat.

Margaret Qualleyová a Andie MacDowellová ve scéně u auta ze seriálu Služka
Alex při cestě z násilného vztahu bojuje nejen o práci, ale i o bezpečí své dcery

Seriál vznikl podle memoáru Stephanie Landové a Margaret Qualleyová dává hlavní hrdince křehkost, vzdor i humor. Služka je z celé osmičky nejdelší a zabere téměř devět hodin. Alex však budete držet palce i při zdánlivě obyčejné cestě do práce. Pokud hledáte lidské drama, které bolí a současně neztrácí naději, pusťte si ho.

IMDb: 8,3/10
ČSFD: 82 %

Adolescent

Policie zatkne třináctiletého Jamieho pro podezření z vraždy spolužačky. Čtyřdílný Adolescent se pak ptá, co taková událost udělá s rodinou, školou, vyšetřovateli i samotným chlapcem. Každou epizodu tvůrci natočili jako jeden nepřerušovaný záběr, takže si od výslechu, hlučné školní chodby ani rodinného ticha neodpočinete střihem.

Owen Cooper jako Jamie v seriálu Adolescent
Každá epizoda Adolescenta vznikla jako jediný nepřerušovaný záběr

Seriál vás nechá nahlédnout do prostředí, v němž dospívající chlapci mluví o ženách, slabosti a vlastní hodnotě, snadnou odpověď však nenabídne. Všechny čtyři zhruba hodinové epizody můžete zvládnout za jediný den a v hlavě vám nejspíš zůstanou ještě dlouho po titulcích.

Netflix ho stále uvádí jako Limited Series. Spolutvůrce Stephen Graham ovšem nevyloučil jeho návrat s jiným příběhem za několik let. Čtyři epizody však Jamieho příběh uzavřou, takže na jeho pokračování čekat nemusíte.

IMDb: 8,1/10
ČSFD: 78 %

Dámský gambit

Šachová pravidla znát nemusíte. Dámský gambit vám během několika tahů ukáže, kdy má Beth Harmonová nad soupeřem převahu, kdy riskuje a kdy se její mimořádný talent začíná obracet proti ní. Na šachovnici nachází řád a kontrolu, mimo ni se vyrovnává se samotou, dospíváním a závislostí.

Anya Taylor-Joyová jako Beth Harmonová hraje šachy v seriálu Dámský gambit
Beth Harmonová nachází na šachovnici kontrolu, kterou mimo ni dlouho postrádá

Anya Taylor-Joyová hraje Beth jako odtažitou hvězdu i mladou ženu, která dlouho považuje pomoc druhých za slabost. Při šachových scénách jí pomohla taneční průprava: tahy pro jednotlivé partie se učila pouhých pět minut před natáčením a pamatovala si je jako choreografii pro prsty. Sedm epizod střídá turnaje s osobními pády a návraty, takže Bethin příběh působí sevřeně i mimo šachovnici.

Po šesti a půl hodinách dostanete uzavřený příběh, zapamatovatelnou hrdinku a závěr, který nic neodkládá na další sezonu. Právě proto jde o nejjistější doporučení z celé osmičky. A možná ve vás probudí i chuť oprášit šachovnici.

IMDb: 8,5/10
ČSFD: 90 %

Co pustit jako první?

Pokud chcete co nejkratší večerní podívanou, sáhněte po Neortodoxní nebo Adolescentovi. Na romantický víkend se hodí Jeden den, milovníci pomalejších krimi mohou začít u Ripleyho a fanoušci hororu u Pádu domu Usherů. Nejjistější volbou pro většinu diváků zůstává Dámský gambit, protože je svižný, srozumitelný i bez znalosti šachu a svůj příběh uzavře bez příslibu další řady.

ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze (1)
2. zdroj Zdroj článku
Autor článku Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš

Další dnešní články

Akční kamera Dreame Leaptic Cube
Akční kamery mají nového vyzyvatele! Dreame Leaptic Cube nabídne trojici magnetických modulů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0
Test rakety společnosti Isar Aerospace
Evropa srovnává krok s USA, na oběžnou dráhu vyslala první komerční raketu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 20:00
0
Logická hra Portal
Od práce k zábavě: GPT-6 Astra zvládla autonomně dohrát kultovní hru Portal
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 19:00
0
Druhá generace malého elektromobilu Dacia Spring
Výroba elektromobilu Dacia Spring se přesouvá do Evropy, cenou se má držet pod půl milionu
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 18:00
1

Kapitoly článku