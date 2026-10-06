Trump přejmenoval umělou inteligenci na super inteligenci, domény .si zažívají boom a Musk chystá přejmenování SpaceXAI

- Příkaz platí jen pro federální úřady a SI v něm znamená totéž co AI
- Domény .si se registrují po tisících denně a část míří rovnou k odprodeji
- SpaceXSI by bylo třetí jméno divize za letošní rok, datum Musk neurčil
Americký prezident Donald Trump nařídil federálním úřadům, aby umělé inteligenci říkaly „Super Intelligence“ a psaly zkratku SI. Stejná dvě písmena tvoří koncovku slovinských domén .si a nových adres s ní přibývá po tisících denně. Do příběhu se zapojil i Elon Musk, který slíbil přejmenovat SpaceXAI na SpaceXSI.
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Nový název, stará definice
Exekutivní příkaz číslo 14434 z 29. září ukládá úřadům výkonné moci používat v oficiální korespondenci, na webech, ve zprávách i v dalších nelegislativních dokumentech termíny „Super Intelligence“ a SI, pokud to zákon dovoluje. Starší předpisy ani smlouvy přepisovat nemusejí. Trump změnu ohlásil už 22. září v projevu na Valném shromáždění OSN. Slovo „umělá“ podle něj budí dojem, že je technologie falešná.
Zatím jde hlavně o nový název, protože SI podle příkazu znamená totéž, co dosud americký zákon označuje jako umělou inteligenci. Trumpův poradce pro vědu a technologii má do 60 dnů předložit prezidentovi návrh legislativního znění, které federální definici SI teprve stanoví. Soukromé firmy a média se jím ovšem řídit nemusejí.
Rebrand bez termínu
Musk se přidal v neděli 4. října na síti X. Napsal, že žádná AI už nebude a SI je lepší, a dodal, že SpaceX je „super intelligence company“. Když se ho jeden z diskutujících zeptal, zda by se SpaceXAI nemohlo přejmenovat na SpaceXSI, odpověděl: „Ano, tu změnu provedeme.“
No more AI
SI
It’s better
— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026
Jenže termín ani podobu změny Musk neupřesnil, takže není jasné, jestli půjde o oficiální přejmenování firmy, nebo jen o nový branding. Web i účet na X v době prvních zpráv pořád nesly název SpaceXAI. Divize se přitom tak jmenuje teprve od 6. července, kdy se po únorovém převzetí společností SpaceX přejmenovala z původního xAI. SpaceXSI by pak bylo třetí jméno za letošní rok.
Domény .si berou útokem i spekulanti
Podle bezpečnostní firmy Netcraft ukazovalo počítadlo registru Register.si den po projevu v OSN 4 794 nových adres za 24 hodin, k 1. říjnu už 13 603. V září se jich zaregistrovalo zhruba třináctkrát víc než v srpnu. Živé počítadlo teď ukazuje 46 066 nových domén za poslední měsíc a přes 15 tisíc za posledních 24 hodin. Mluvčí registru Klara Herman podle TechCrunch opatrně dodala, že růst nelze přičíst jen Trumpovi.
Část zájemců počítá s rychlým výdělkem: zhruba polovina domén .si, které se těsně před projevem zaregistrovaly u Dynadotu, skončila v nabídce k odprodeji. Netcraft navíc našel 87 adres .com spojujících známé značky se slovem „superintelligence“, které se nabízejí po 20 tisících dolarech. S umělou inteligencí výslovně souvisí jen zhruba 3 % domén .si u Hostingeru. Šéf domén Hostingeru Klaudijus Januitis řekl pro TechCrunch: „Pro Anguillu se .ai stalo druhou ekonomikou, pro Slovinsko je .si příjemný bonus.“