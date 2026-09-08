Od práce k zábavě: GPT-6 Astra zvládla autonomně dohrát kultovní hru Portal

- Vývoj umělé inteligence pokračuje raketovým tempem a nijak zásadně nezpomaluje
- OpenAI nedávno představila model GPT-6 Astra, který patří na samotnou špičku
- Tato platforma nyní demonstrovala své schopnosti v podobě autonomního dohrání hry Portal
Umělou inteligenci jsme se naučili používat prakticky na každodenní bázi a na její pomoc, například s organizací pracovních záležitostí, jsme si velmi rychle zvykli. Umí být opravdu velmi nápomocná, ale i umělá inteligence se chce čas od času pobavit a jeden nadšený AI uživatel jí zasloužený odpočinek dopřál. Nový model GPT-6 Astra dostal možnost zahrát si výbornou hru Portal a za 24 hodin ji dokončil.
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Umělá inteligence v roli hráče
Příběhy o umělé inteligenci snažící se nepříliš úspěšně hrát hry se vyskytují od jejího úsvitu, ale dnešní modely jsou postaveny úplně jinak. Nový model GPT-6 Astra dostal možnost zahrát si populární logickou hru Portal od Valve a před tuto výzvu ho postavil AI nadšenec s přezdívkou CozyBlaze. Model si zahrál její plnohodnotnou verzi a popral se s ní opravdu se ctí.
Umělá inteligence samozřejmě nedostala žádný návod ani jiné berličky, které by jí s průchodem hry jakkoliv pomohly a na řešení všech logických překážek musela přijít sama. Astra byla doplněna o upravený nástroj SourcePauseTool a protokol Model Context Protocol, který zajišťoval samotné stisky kláves, tedy pohyb a interakci ve hře.
24 hodin nepřetržitého hraní
Dokončit celou hru zabralo umělé inteligenci 24 hodin, nicméně výsledné video bylo sestříháno na zhruba dvě hodiny hraní a zaměřuje se hlavně na řešení puzzlů. AI hrála očekávaným stylem – kdykoliv bylo třeba něco vyřešit a musela přemýšlet, tak se zastavila, vymyslela řešení v podobě odpovídající sekvence tahů a ty poté provedla v reálném čase.
Umělá inteligence potřebovala k dokončení celé hry zhruba 6 600 povelů a API, které celý tento pokus umožnilo, vyšlo uživatele CozyBlaze na 600 dolarů (15 000 Kč). Celá průchodová fáze byla kryta měsíčním předplatným Codex Pro v hodnotě 200 dolarů (5 000 Kč). Od modelu GPT-6 Astra se jedná o vskutku úctyhodný výkon potvrzující, jak rychle se AI platformy vyvíjí.
Astra potvrzuje své kvality
Model Astra byl představen jako jedna z nejpokročilejších platforem umělé inteligence na trhu a dokončení hry Portal to jen potvrzuje. Přestože jde o univerzálního agenta, v rámci tohoto úkolu se dokázal orientovat v trojrozměrném světě hry, prozkoumat ho a díky schopnosti uvažování vyřešil všechny prostorové hádanky, které Portal nabízí.