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Od práce k zábavě: GPT-6 Astra zvládla autonomně dohrát kultovní hru Portal

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 9. 19:00
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Logická hra Portal
  • Vývoj umělé inteligence pokračuje raketovým tempem a nijak zásadně nezpomaluje
  • OpenAI nedávno představila model GPT-6 Astra, který patří na samotnou špičku
  • Tato platforma nyní demonstrovala své schopnosti v podobě autonomního dohrání hry Portal

Umělou inteligenci jsme se naučili používat prakticky na každodenní bázi a na její pomoc, například s organizací pracovních záležitostí, jsme si velmi rychle zvykli. Umí být opravdu velmi nápomocná, ale i umělá inteligence se chce čas od času pobavit a jeden nadšený AI uživatel jí zasloužený odpočinek dopřál. Nový model GPT-6 Astra dostal možnost zahrát si výbornou hru Portal a za 24 hodin ji dokončil.

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Umělá inteligence v roli hráče

Příběhy o umělé inteligenci snažící se nepříliš úspěšně hrát hry se vyskytují od jejího úsvitu, ale dnešní modely jsou postaveny úplně jinak. Nový model GPT-6 Astra dostal možnost zahrát si populární logickou hru Portal od Valve a před tuto výzvu ho postavil AI nadšenec s přezdívkou CozyBlaze. Model si zahrál její plnohodnotnou verzi a popral se s ní opravdu se ctí.

Umělá inteligence samozřejmě nedostala žádný návod ani jiné berličky, které by jí s průchodem hry jakkoliv pomohly a na řešení všech logických překážek musela přijít sama. Astra byla doplněna o upravený nástroj SourcePauseTool a protokol Model Context Protocol, který zajišťoval samotné stisky kláves, tedy pohyb a interakci ve hře.

24 hodin nepřetržitého hraní

Dokončit celou hru zabralo umělé inteligenci 24 hodin, nicméně výsledné video bylo sestříháno na zhruba dvě hodiny hraní a zaměřuje se hlavně na řešení puzzlů. AI hrála očekávaným stylem – kdykoliv bylo třeba něco vyřešit a musela přemýšlet, tak se zastavila, vymyslela řešení v podobě odpovídající sekvence tahů a ty poté provedla v reálném čase.

Umělá inteligence GPT-6 Astra hraje hru Portal
Umělá inteligence GPT-6 Astra hraje hru Portal

Umělá inteligence potřebovala k dokončení celé hry zhruba 6 600 povelů a API, které celý tento pokus umožnilo, vyšlo uživatele CozyBlaze na 600 dolarů (15 000 Kč). Celá průchodová fáze byla kryta měsíčním předplatným Codex Pro v hodnotě 200 dolarů (5 000 Kč). Od modelu GPT-6 Astra se jedná o vskutku úctyhodný výkon potvrzující, jak rychle se AI platformy vyvíjí.



GPT-6 Astra



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Astra potvrzuje své kvality

Model Astra byl představen jako jedna z nejpokročilejších platforem umělé inteligence na trhu a dokončení hry Portal to jen potvrzuje. Přestože jde o univerzálního agenta, v rámci tohoto úkolu se dokázal orientovat v trojrozměrném světě hry, prozkoumat ho a díky schopnosti uvažování vyřešil všechny prostorové hádanky, které Portal nabízí.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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