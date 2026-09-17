Konec těžkých skládaček: Nové modely Galaxy Z Fold přepsaly konstrukční pravidla

Skládačky dlouho bojovaly s jednou zásadní překážkou: pro spoustu lidí byly zkrátka příliš těžké a masivní. Když v roce 2019 dorazil první Galaxy Fold s hmotností 276 gramů, šlo o technologický zázrak, který se ale v kapse celkem pronesl. Průzkum organizace YouGov z roku 2024 jasně ukázal, že právě rozměry a hmotnost představují pro zákazníky hlavní překážku při nákupu skládačky. A přesně to odstartovalo neustálý inženýrský hon za tenčím a lehčím zařízením.
Už loňský model Galaxy Z Fold7 dokázal nemyslitelné – se svými 215 gramy se dostal pod hmotnost „klasické“ vlajkové lodi Galaxy S25 Ultra. Letošní Galaxy Z Fold8 ale zašel ještě dál a srazil váhu na neuvěřitelných 201 gramů, čímž se zapsal jako nejlehčí skládačka na světě. Za tímto skokem ovšem nestojí jen výměna pár plastů za odlehčenou variantu. Výrobce musel od základu přepsat pravidla toho, jak se telefony konstruují.
Anatomie přesnosti a titanová fólie
Zmenšení rozměrů si vyžádalo ztenčení vrstev displeje a použití mimořádně přesných součástek. To ale nesmí znamenat, že telefon nic nevydrží. Proto Samsung vyvinul pro modely Galaxy Z Fold8 a Z Fold8 Ultra novou technologii displeje Flex Titanium. Základem je fólie z titanové slitiny, jejíž tloušťka odpovídá zhruba třetině lidského vlasu. Spolu s ní inženýři museli přepracovat i kovové destičky pod displejem, které v nejtenčích místech měří extrémních 0,15 milimetru. Při takové tloušťce hrozí, že se kov během obrábění zdeformuje, což si vyžádalo nasazení zcela nových, vícefázových postupů obrábění a chlazení.
Jak Samsung postupně ukrajoval gramy ze své vlajkové skládačky?
- 2019 – Galaxy Fold: 276 gramů
- 2023 – Galaxy Z Fold5: 253 gramů
- 2025 – Galaxy Z Fold7: 215 gramů
- 2026 – Galaxy Z Fold8: 201 gramů
Stranou nezůstal ani pant. Ten se už nepřenáší z předchozí generace, ale navrhuje se každému modelu přesně na míru, aby dokonale rozkládal tlak při otevírání a nezabíral uvnitř ani milimetr zbytečného místa.
Pokročilé materiály pro odolnost i chlazení
S klesající tloušťkou telefonu nastupuje další fyzikální problém – jak odvést teplo od výkonného procesoru? Zatímco vnější odolnost zajišťuje pevný, ale lehký hliníkový rám Advanced Armor Aluminum, uvnitř hlavní práci odvádí pokročilé materiály. Zářným příkladem je chladicí grafitová vrstva, která se u modelu Galaxy Z Fold8 Ultra zvětšila o 7 %. Úsporu hmotnosti při zachování perfektního odvodu tepla pak jistí i vrstva Clad Metal na zadní vnitřní straně kombinující různé kovy. Tento krok pomohl snížit hmotnost a zároveň zachovat potřebný tepelný výkon.
Optimalizace na tisíciny gramu
Nejzajímavější fáze vývoje ovšem připomíná spíše hodinářskou práci. Když už nelze uspořit celé gramy na velkých součástkách, musí se jít do mikrosvěta. Vývojáři vzali pod lupu téměř 270 komponentů a 180 pomocných dílů. Výsledkem je zmenšená základní deska, odstraněné zbytečné překryvy s okolními díly u antény MFC (Magnetic Flux Channel) a odstranění patnácti zbytných součástek. Zbylých 170 dílů technici ořezali na dřeň a sloučili do jednoho celku všude, kde to jen šlo.
Mnohdy se tím ušetřila pouhá tisícina gramu (0,001 g). Může to znít jako bezvýznamný detail, ale když provedete stovky takových mikrozměn, ve výsledku vytvoří rozdíl, který v ruce okamžitě poznáte.
Ušetřené gramy ve prospěch výkonu
Smyslem tohoto radikálního hubnutí není jen dobrý pocit ze samotného čísla 201 gramů, ale především uvolnění místa pro lepší technologie. Ukázkově to předvádí model Galaxy Z Fold8 Ultra. Ten si sice zachoval stejnou hmotnost 215 gramů jako jeho předchůdce Z Fold7, ale díky uvolněnému prostoru mohl dostat podstatně větší 5000mAh baterii. Ta sama o sobě přidala na váze 6 gramů, které ale inženýři dokázali bleskově vykompenzovat právě optimalizací vnitřních obvodů. Zákazník tak dostává do ruky nejen větší baterii a efektivnější chlazení, ale vůbec poprvé i špičkový 200MPix hlavní a 50MPix ultraširokoúhlý fotoaparát.
Za výraznou redukcí hmotnosti tak nestojí výměna jedné součástky, ale osm generací vývoje, které dokazují, že skládací telefony můžou být lehké, tenké a zároveň technologicky nekompromisní.