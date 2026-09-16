Bill Gates přirovnal AI k mimozemšťanům z filmů. Chce, aby se USA a Čína spojily

- Gates Foundation dá během dvou let na zpřístupnění AI nejméně miliardu dolarů
- Desetina peněz míří do datových základů AI včetně jazyků, kterým zatím nerozumí
- Trump mezitím varování před katastrofickými riziky AI označil za výmysl
Gates Foundation během příštích dvou let utratí nejméně miliardu dolarů, v přepočtu zhruba 21 miliard korun, za rozšíření přístupu k umělé inteligenci. Předseda nadace Bill Gates k tomu v rozhovoru pro agenturu Reuters dodal, že vlády v přípravě na AI „hodně zaostávají“.
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Hollywoodský scénář se nekoná
Ještě nedávno přitom patřil k optimistům. Teď ale varuje před dopady na pracovní místa, útoky i závislostí na AI společnících. „Je spousta filmů, kde přiletí nějací mimozemšťané a USA, Čína i všichni ostatní se zázračně spojí, aby problém vyřešili,“ řekl. „AI je něco jako taková mimozemská inteligence. Už je tady a měli bychom se zachovat tak, jak to ukazují ty filmy.“
Své obavy už prý také probral s Donaldem Trumpem a jeho týmem a ještě letos se chce setkat se Si Ťin-pchingem. Jenže americký prezident den před zveřejněním rozhovoru zavolal šéfovi Nvidie Jensenu Huangovi přímo na pódium konference All-In Summit v Los Angeles a varování před katastrofickými riziky AI smetl ze stolu. „Roboti vládu nepřevezmou. AI neovládne zbytek světa. Celé je to výmysl,“ citoval Trumpa server Axios.
Učitelé, zdravotníci, farmáři a hindština
Miliardu nadace ohlásila spolu s desátou výroční zprávou Goalkeepers, která se letos točí kolem cíle, který v současné době působí popravdě skoro nemožně – aby AI rozdíly mezi bohatými a chudými zmenšovala. Vzdělávání a zdravotnictví z ní dostanou přibližně po 40 %. Ve školách půjdou peníze třeba na AI doučování a nástroje pro učitele v USA i jinde ve světě, v medicíně na diagnostiku pro zdravotníky v terénu a vývoj nových léků a vakcín. Zemědělství připadne 10 % a drobní farmáři za ně mají získat rady přizpůsobené jejich půdě, počasí a plodinám.
Zbylých 10 %, tedy zhruba 100 milionů dolarů, poputuje do digitální infrastruktury včetně datových sad v jazycích, které dnešní AI nástroje zatím neovládají. Přes 90 % dat, na kterých se učily rané velké jazykové modely, totiž podle zprávy pocházelo z anglických zdrojů. Průzkum W3Techs navíc ukazuje, že i na webu používá angličtinu téměř polovina stránek, zatímco čeština má 0,9 % a hindština, kterou mluví stovky milionů lidí, se nevejde ani do desetiny procenta.
Nadace klepe na dveře AI firem
OpenAI podle agentury AP přislíbila 50 milionů dolarů na pilotní projekt, který má na rwandských klinikách školit zdravotníky. Výkonný ředitel nadace Mark Suzman počítá s tím, že se brzy rozšíří i do dalších afrických zemí. Anthropic se podílí třeba na urychlení vývoje vakcín a Google.org a laboratoř AI for Good Lab od Microsoftu zase pomohly spustit otevřenou grantovou výzvu pro projekty, které mají vybudovat základy pro tisíce málo zastoupených afrických jazyků.
Suzman ostatně sám přiznal, že peníze nadace představují jen nepatrný zlomek miliard, které technologičtí giganti utrácejí za vlastní komerční produkty. S velkými AI společnostmi nadace ostatně taky jedná o tom, jak by k jejím cílům mohly přispět svými technickými kapacitami a kam by jejich šéfové měli jednou investovat obří jmění, která podle očekávání vydělají.