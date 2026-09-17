Zářijový Pixel Drop je venku: Scam Detection míří do dalších zemí a dočkala se rozšíření

- Google vydal zářijovou aktualizaci Pixel Drop se zajímavými novinkami
- Výrazného vylepšení se dočkala hlavně bezpečnostní funkce Scam Detection
- Ta se rozšiřuje do dalších zemí a nově je dostupná i v rámci klávesnice Gboard
Pravidelná měsíční dávka nových funkcí v podobě aktualizace Pixel Drop pro referenční telefony Pixel je oficiálně venku. Zářijový update přináší poměrně slušnou várku novinek a nejvíce vylepšení se dočkala praktická, nicméně u nás stále nedostupná funkce Scam Detection. Ta se rozšiřuje na další trhy a nově je k dispozici i přímo v klávesnici.
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Google bojuje proti podvodům
Funkce Scam Detection pro detekci podvodů ve zprávách a hovorech byla původně představena v březnu 2025. Google ji ze začátku zpřístupnil jen na několika hlavních trzích, jako je Amerika, Kanada či Austrálie s tím, že další země se dočkají později. Tak se nyní také stalo a tato praktická platforma, jejímž posláním je chránit uživatele před podvody, je k dispozici i v Evropě.
Na Česko ale bohužel ještě nedošlo a z evropských zemí je Scam Detection nově k dispozici například v Německu, Itálii nebo Francii. Kompletní přehled zemí, kde mohou uživatelé tuto platformu používat, si můžete prohlédnout níže. Sluší se ještě dodat, že na telefonech Pixel 6, Pixel 9a a Pixel 10a je stále k dispozici jen v USA.
Země, kde je funkce Scam Detection k dispozici
- USA
- Austrálie
- Kanada
- Francie
- Německo
- Indie
- Irsko
- Itálie
- Japonsko
- Mexiko
- Singapur
- Španělsko
- Velká Británie
Scam Detection přímo v klávesnici
Pokud jste ještě o této funkci neslyšeli, tak její hlavní schopností je rozpoznat potenciální podvod v příchozí zprávě, kterou označí jako možnou hrozbu ještě v rámci notifikace. Kromě detekce podvodu v chatovacích aplikacích umí rozpoznat také podvodná volání přímo v jejich průběhu, a jde tedy o velmi praktickou a užitečnou vychytávku.
Mimo rozšíření do více zemí se funkce Scam Detection dočkala také rozšíření svých schopností. Google ji integroval do klávesnice Gboard, a jakmile uživatel začne psát odpověď na podezřelou zprávu, přímo v rozhraní chatovací aplikace se objeví upozornění na podvod s doporučením, aby uživatel s příjemcem nic nesdílel a neklikal na žádné přílohy.
Nová funkce zůstala v USA
Scam Detection v klávesnici Gboard je k dispozici prozatím jen v USA, ale dá se předpokládat, že se postupem času dostane i na další trhy. Kdy se této funkce dočkáme v Česku, je prozatím ve hvězdách a nezbývá než doufat, že se tak stane brzy. Google navíc aktuálně spolupracuje se Samsungem a Xiaomi na tom, aby se mohla tato platforma objevit i na jejich telefonech.