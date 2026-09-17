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Zářijový Pixel Drop je venku: Scam Detection míří do dalších zemí a dočkala se rozšíření

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 17. 9. 6:30
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Google Pixel 11 Pro (XL)
  • Google vydal zářijovou aktualizaci Pixel Drop se zajímavými novinkami
  • Výrazného vylepšení se dočkala hlavně bezpečnostní funkce Scam Detection
  • Ta se rozšiřuje do dalších zemí a nově je dostupná i v rámci klávesnice Gboard

Pravidelná měsíční dávka nových funkcí v podobě aktualizace Pixel Drop pro referenční telefony Pixel je oficiálně venku. Zářijový update přináší poměrně slušnou várku novinek a nejvíce vylepšení se dočkala praktická, nicméně u nás stále nedostupná funkce Scam Detection. Ta se rozšiřuje na další trhy a nově je k dispozici i přímo v klávesnici.

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Pixel Drop
Pixel Drop

Google bojuje proti podvodům

Funkce Scam Detection pro detekci podvodů ve zprávách a hovorech byla původně představena v březnu 2025. Google ji ze začátku zpřístupnil jen na několika hlavních trzích, jako je Amerika, Kanada či Austrálie s tím, že další země se dočkají později. Tak se nyní také stalo a tato praktická platforma, jejímž posláním je chránit uživatele před podvody, je k dispozici i v Evropě.

Chytrý telefon Google Pixel 11 Pro
Chytrý telefon Google Pixel 11 Pro

Na Česko ale bohužel ještě nedošlo a z evropských zemí je Scam Detection nově k dispozici například v Německu, Itálii nebo Francii. Kompletní přehled zemí, kde mohou uživatelé tuto platformu používat, si můžete prohlédnout níže. Sluší se ještě dodat, že na telefonech Pixel 6, Pixel 9a a Pixel 10a je stále k dispozici jen v USA.

Země, kde je funkce Scam Detection k dispozici

  • USA
  • Austrálie
  • Kanada
  • Francie
  • Německo
  • Indie
  • Irsko
  • Itálie
  • Japonsko
  • Mexiko
  • Singapur
  • Španělsko
  • Velká Británie

Scam Detection přímo v klávesnici

Pokud jste ještě o této funkci neslyšeli, tak její hlavní schopností je rozpoznat potenciální podvod v příchozí zprávě, kterou označí jako možnou hrozbu ještě v rámci notifikace. Kromě detekce podvodu v chatovacích aplikacích umí rozpoznat také podvodná volání přímo v jejich průběhu, a jde tedy o velmi praktickou a užitečnou vychytávku.

Mimo rozšíření do více zemí se funkce Scam Detection dočkala také rozšíření svých schopností. Google ji integroval do klávesnice Gboard, a jakmile uživatel začne psát odpověď na podezřelou zprávu, přímo v rozhraní chatovací aplikace se objeví upozornění na podvod s doporučením, aby uživatel s příjemcem nic nesdílel a neklikal na žádné přílohy.



Google Pixel 11 Pro (XL)



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Nová funkce zůstala v USA

Scam Detection v klávesnici Gboard je k dispozici prozatím jen v USA, ale dá se předpokládat, že se postupem času dostane i na další trhy. Kdy se této funkce dočkáme v Česku, je prozatím ve hvězdách a nezbývá než doufat, že se tak stane brzy. Google navíc aktuálně spolupracuje se Samsungem a Xiaomi na tom, aby se mohla tato platforma objevit i na jejich telefonech.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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