Recenze reproduktoru JBL PartyBox 520: masivní zvuk a světelné efekty zajistí skvělou párty

- Novinka nabízí úctyhodný výkon 400 W a váží 25,5 kg, díky kolečkům je ale manipulace snadná
- Kromě skvělého zvuku PartyBox 520 zajistí i výrazné světelné efekty
- Má vyměnitelnou baterii a umožní i připojení mikrofonu a dalších hudebních nástrojů, to vše za 19 990 korun
Není tomu tak dávno, co jsem testoval vydařený JBL reproduktor v podobě modelu Encore 2. Ten byl představen na veletrhu CES v Las Vegas začátkem letošního roku spolu s větším bráškou s označením PartyBox 520, jehož kvality jsem mohl vyzkoušet nyní. Oba reproduktory sdílí některé společné znaky, liší se ale především velikostí. Model 520 totiž není žádný drobek a přináší také úctyhodný výkon 400 W. Využití je ale poměrně široké, od grilovačky na terase, posilovnu, větší sál či venkovní párty. Hlasitý totiž umí být opravdu hodně.
Design a provedení
Jak již bylo zmíněno, z hlediska designu se jedná o velmi podobný produkt modelu Encore 2. Na úvod zmíním rozměry 41,5 × 76,9 × 36,9 cm a hmotnost 25,5 kg. Ta je oproti menšímu modelu více než čtyřnásobná. Pro lepší manipulaci poslouží kolečka i výsuvné madlo na horní straně. Při nakládání do auta bych ocenil nějaké úchytky i z boční strany, podobně jako to mají třeba cestovní kufry.
Přední kovová mřížka je ozdobena logem výrobce a po aktivaci světelných efektů vynikne „osmička“, která rámuje dva 208mm woofery. Světelnou parádu doplňují ještě pásky na horní a spodní straně mřížky i diody rozmístěné v okolí hlavního světelného panelu.
Horní panel obsahuje veškeré fyzické ovládací prvky v pogumovaném provedení, přičemž některé z nich jsou i podsvícené pro lepší orientaci v přítmí. Kromě jiného zde najdeme tlačítko pro zapínání, párování bluetooth nebo otočné ovladače hlasitosti a světelných efektů. Jsou zde také otočné ovladače pro ovládání mikrofonu, který můžete k reproboxu připojit. Není však součástí balení.
Bohatá konektivita i vyměnitelná baterie
Zajímavé jsou také záda reproduktoru. Za gumovými dvířky se ukrývá bohatá konektorová výbava i s decentním přisvícením: Aux vstup v podobě 3,5mm audio konektoru, mikrofonní vstup, linkový vstup i USB-C. Níže je pak vyjímatelná baterie s kapacitou 99 Wh, která zajistí zhruba 15 hodin přehrávání na 50% úroveň hlasitosti (která je stále více než dostatečná). Pod ni už zeje jen tmavý otvor bassreflexu. Přibližně během října by měla značka na trh uvést vyměnitelnou baterii pod označením JBL Battery 600. Ve stejný měsíc budou mít případní majitelé možnost dokoupit i ochranný neoprenový obal JBL PartyCover 520.
Celkové zpracování je, stejně jako u modelu Encore 2, nesmírně poctivé a kvalitní. A ačkoliv pogumované a tvrzené plasty nemusejí působit úplně luxusně, účel plní především s ohledem na odolnost a výdrž. Černé provedení je doplněno o jemné oranžové akcenty, které jsou pro JBL typické.
Funkce a výbava
Z hlediska zvukového výkonu máme k dispozici 400 W RMS. Již jsem zmiňoval dvojici wooferů s průměrem 208 mm, ty jsou doplněny o dvojici kopulových tweeterů s průměrem 25 mm pro vyšší frekvenční složky. Odstup signálu od šumu výrobce uvádí jako 80 dB a frekvenční rozsah 40 Hz až 20 kHz.
Zmínit musím také podporu Bluetooth 5.4 nebo odolnost IPX4. Auracast umožní propojení více reproduktorů a funkce AI Sound Boost v reálném čase zlepšuje zvukové podání reproduktoru. Výdrž na baterii 15 hodin jsem již zmiňoval, doplním jen dobu nabíjení baterie, které odpovídá zhruba třem hodinám.
Co je to AI Sound Boost?
Funkce AI Sound Boost využívá inteligentní systém digitálního zpracování zvuku, který v reálném čase analyzuje přicházející audio signál a dynamicky optimalizuje výkon reproduktorů. JBL tuto technologii označuje za jakýsi algoritmus, který dokáže „maximalizovat akustický výkon“ při minimalizaci zkreslení, a to i při vysoké hlasitosti. Jinými slovy, AI Sound Boost „tlačí reproduktor na jeho maximální schopnosti“, přičemž zachovává čistotu a hloubku zvuku, a to díky určité předpovědi pohybu membrány a reakce výkonového systému.
Jak hraje?
A teď k tomu nejdůležitějšímu, co vás u tohoto reproduktoru pravděpodobně bude zajímat. Stejně jako menší model Encore 2, i PartyBox 520 umí nejen pořádné basy, ale také velmi kultivovaný přednes. Jde tedy pouze o to, vyladit si zvuk dle vlastních preferencí. Osobně jsem jej používal většinou bez zvýraznění basů, každopádně hutné spodní frekvence jsem si užil při poslechu filmových soundtracků, které takto opravdu dokážou vtáhnout. Bez toho ale reproduktor nabídne velmi čistý přednes, který je dostatečně detailní a snese tak široký žánrový „rozstřel“.
Reproduktor je určen především pro velké prostory nebo venkovní akce, tomu odpovídá také výkon a maximální hlasitost, kterou jsem ani zdaleka nevyužil (už jen z úcty k sousedům v domě, kde bydlím). Pro běžný poslech v bytě 2+kk je PartyBox 520 zcela jistě zbytečně naddimenzovaný, u větších party jej ale určitě oceníte. Přednes je možné doladit také pomocí přednastavených profilů ekvalizéru nebo lze využít sedmipásmový ekvalizér pro detailní nastavení dle vlastních preferencí. Z hlediska zvuku novinka od JBL rozhodně nezklame.
Světelné efekty a aplikace
Jak již bylo zmíněno, reproduktor je osazen několika prvky pro světelné efekty. Stejně jako u modelu Encore 2 je možné tuto funkci ovládat přímo na reproduktoru nebo v doprovodné aplikaci. Na výběr máte z šesti režimů efektů, ale můžete zvolit i náhodné přepínání. Můžete měnit i barvu efektů a celkově si s touto funkcí „pohrát“. Samozřejmostí je reakce efektů na přehrávanou hudbu. Nechybí ani knihovna zvukových efektů, které lze aktivovat i přímo v aplikaci.
Aplikace JBL PartyBox je k dispozici pro Android i iOS a i když nemusíte, rozhodně ji doporučuji s reproduktorem používat, protože díky ní získáte pohodlný přístup k nastavení zvuku i světelných efektů. Najdete zde již zmíněný ekvalizér s presety i vlastním profilem, funkci Bass Boost pro zvýraznění basů, ovládací panel pro světelné efekty i knihovnu zvukových efektů.
Samozřejmě je možné pozastavit přehrávání i změnit hlasitost, zároveň ale můžete upravit funkce některých fyzických tlačítek např. pro vybrané zvukové či světelné efekty. Při připojení mikrofonu lze v aplikaci ovládat také efekty pro tento zdroj zvuku. Nechybí ani možnost propojení více reproduktorů dohromady.
Skrze funkci Auracast je dále možné synchronizovaně propojit i stroboskop JBL PartyLight Beam (3 390 Kč) či světelnou tyč JBL PartyLight Stick (2 590 Kč).
Závěrečné hodnocení
Jak již bylo v testu několikrát zmíněno, PartyBox 520 se v mnohém podobá menšímu modelu Encore 2. Liší se především ve výkonu, který také určuje jeho cílovou skupinu a způsob použití. Jedná se o velkou „bednu“, která něco váží, zároveň ale zajistí opravdu silný zvukový projev v kvalitním kabátku. Kromě toho je zde ale řada funkcí navíc, ať už se bavíme o světelných efektech nebo široké konektivitě umožňující připojení dalších nástrojů nebo mikrofonu.
Nebudeme si nic nalhávat. S cenou těsně pod hranicí dvaceti tisíc Kč a hmotností ke třiceti kilům se jedná o relativně specifický produkt, který rozhodně není pro každého. Pokud ale pro takový reproduktor máte využití, JBL PartyBox 520 může být dobrá volba. Jeho ovládání je intuitivní a v mnohém pomůže šikovná aplikace. Zároveň bych dodal, že značka JBL má v tomto segmentu velmi bohaté zkušenosti a nebál bych se tedy investovat ani do této novinky.
JBL PartyBox 520
Design a zpracování8.4/10
Kvalita zvuku8.9/10
Funkce a výbava9.0/10
Mobilní aplikace8.2/10
Poměr cena/výkon7.5/10
Klady
- skvělý zvuk
- světelné efekty
- vyměnitelná baterie
- konektivita a možnosti propojení
- mobilní aplikace
Zápory
- horší manipulace
- vyšší cena
- mikrofon není součástí balení