Budoucnost péče o seniory: od červeného tlačítka po chytrou lednici s AI

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- Domácí dohled lze rozdělit na aktivní SOS zařízení, hodinky, bytová čidla a pokročilejší 3D nebo AI systémy
- V Česku zatím převažují SOS služby s dispečinkem, pasivní monitoring je dražší a citlivější na nastavení
- U každého řešení je nejdůležitější, kdo upozornění ověří a kdo může přijet na místo
Domácí dohled nad seniory už není jen červené tlačítko na krku. Rodiny dnes mohou vybírat mezi hodinkami s detekcí pádu, přívěsky s voláním, pohybovými čidly v bytě, 3D senzory i zařízeními, která výrobci popisují jako AI. Cíl je podobný: dát rodině vědět dřív, než začne obvolávat sousedy, protože babička nebo děda nezvedají telefon.
Proč se téma bude vracet častěji, ukazují česká čísla. ČSÚ uvádí, že na konci roku 2025 žilo v Česku 2,27 milionu lidí ve věku 65 a více let. Podle dat za rok 2024 bylo v domovech pro seniory necelých 34 tisíc osob. O bezpečí starších lidí se proto často stará rodina na dálku, v běžných bytech a domech. Technologie může pomoct, ale jen tehdy, když je jasné, co přesně hlídá a kdo po upozornění něco udělá.
Tlačítko pomůže, když ho člověk použije
Nejjednodušší model je aktivní přivolání pomoci. Senior má hodinky, náramek, přívěsek nebo domácí stanici a v potížích stiskne tísňové tlačítko. Zařízení ho spojí s dispečinkem, rodinou nebo kontaktní osobou. Výhoda je jednoduchost: nejde o tichý dohled nad celou domácností, ale o jasný úkon v nouzi.
Slabina je stejně jasná. Člověk musí mít zařízení u sebe, musí být při vědomí a musí ho v danou chvíli zvládnout použít. U pádu, mrtvice, zmatenosti nebo demence to nemusí platit. Hodinky mohou zůstat na nabíječce, přívěsek na nočním stolku a telefon v jiné místnosti.
Na této logice stojí levnější české SOS služby. Sestřička SOS pracuje s monitorovacím zařízením napojeným na pult pomoci. Nabízí SOS hodinky a voděodolný přívěsek Kapka s detekcí pádu. Cena služby se zapůjčeným zařízením a SIM kartou je 395 Kč měsíčně. Anděl Strážný půjčuje zařízení s tísňovým tlačítkem, například náramek Tipec nebo hodinky. Služba je napojená na nonstop dispečink a stojí 550 Kč měsíčně.
Čidla v bytě nečekají na stisk
Pasivní monitoring se hodí ve chvíli, kdy rodina nechce spoléhat jen na stisk tlačítka. Senior nemusí nic mačkat ani nosit na ruce. Systém sleduje vybrané události v bytě: pohyb v místnostech, otevření dveří, delší nečinnost nebo návrat domů. Aplikace potom upozorní rodinu, když se něco liší od nastaveného režimu.
Cena pasivního monitoringu zahrnuje víc než tlačítko a volání. Český eHelper Mobile Home používá řídicí jednotku, vlastní konektivitu, pohybová čidla, senzory otevření dveří, tísňová tlačítka a aplikaci. Pořizovací cena je 16 900 Kč, měsíční paušál 695 Kč. Klidně Doma uvádí balíček od 990 Kč měsíčně a instalaci od 2 990 Kč.
Rozdíl proti SOS službě není jen v ceně. U tlačítka musí zareagovat člověk, zatímco bytová čidla průběžně ukládají jednotlivé události. PIR čidlo zaznamená pohyb, senzor u dveří pozná otevření a aplikace z těchto údajů vyhodnotí dlouhou nečinnost nebo neobvyklý pohyb. Takové upozornění samo nepotvrzuje nouzi. Je to důvod zavolat, poslat souseda nebo zkontrolovat, jestli se něco skutečně stalo.
AI a 3D senzory přidávají kontext
Pokročilejší systémy nepředávají jen informaci, že se někde něco pohnulo. Přidávají odhad, co se asi stalo. Belgická Nobi vypadá jako stropní lampa. Uvnitř má senzory a software pro rozpoznání pádu. V noci může zároveň pomáhat prevenci: jemně rozsvítí, když se člověk posadí na posteli, a silněji při vstávání.
Rakouský cogvisAI míří hlavně do profesionální péče. Používá 3D infračervený senzor a software pro detekci pádu, odchodu z postele, neklidu nebo delší absence. Místo běžného videa podle výrobce zobrazuje prostorový obrys situace. V ložnici nebo koupelně na tom záleží: personál pozná, že člověk leží na zemi, ale nevidí běžný obraz místnosti.
U podobných řešení je potřeba držet očekávání při zemi. Prudký pád se poznává snáz než pomalé sesunutí na zem. Delší pobyt v koupelně nebo častější noční vstávání samy o sobě neznamenají nouzi. Mohou ale upozornit na změnu, kterou má smysl ověřit telefonátem, návštěvou nebo kontrolou od pečující služby.
Samsung zapojuje lednici i vysavač
Výrobci do domácího dohledu zapojují také prvky chytré domácnosti. Samsung v roce 2025 rozšířil SmartThings Family Care o upozornění na neaktivitu, připomenutí léků a návštěv lékaře a upozornění navázaná na uložená místa, třeba nemocnici, lékárnu nebo obchod. Letos přidal sledování teploty, vlhkosti, kvality vzduchu, změn v používání připojených zařízení a Safety Patrol, kdy lze při delší neaktivitě poslat po bytě robotický vysavač s kamerou.
To je technicky zajímavé, ale současně hodně citlivé. Lednice, televize, klimatizace nebo hodinky se dají použít jako nepřímé senzory běžného dne. Když se lednice nebo televize dlouho nepoužije, aplikace může pečujícího člověka vyzvat, aby zavolal. Pořád je to ale jen nepřímý údaj. Neříká, jestli člověk spí, odešel, zapomněl zařízení používat, nebo skutečně potřebuje pomoc.
Falešné poplachy nejsou detail
Pád je scénář, který si rodina umí představit okamžitě: člověk leží na zemi, nedosáhne na telefon a rodina nebo dispečink se o problému dozví pozdě. To by měl být řešitelný scénář, jenže realita není testovací laboratoř. Apple u hodinek upozorňuje, že detekce pádu nemusí zachytit všechny pády a prudší aktivitu může vyhodnotit jako pád. Článek v odborném časopise JMIR Aging o detekci a prevenci pádů v domácí péči připomíná, že řada řešení má lepší výsledky v testech než v běžném životě seniorů.
V bytě do přesnosti vstupuje koberec, pes, návštěva, špatný signál, výpadek internetu, nepravidelný spánek i zařízení odložené na nabíječce. Rodina by se proto neměla ptát jen na to, jestli systém umí detekovat pád. Stejně důležité je, kolik falešných poplachů lze čekat za měsíc, co se stane při výpadku proudu a kdo bude upozornění ověřovat ve dvě ráno.
Kamera až nakonec
Čím víc údajů systém sbírá, tím víc zasahuje do soukromí. Pohybové čidlo neukazuje obraz, ale i z něj lze vyčíst, kdy člověk vstává, jak často chodí v noci na toaletu nebo jestli má návštěvu. Kamera a robotický vysavač s kamerou už ukazují obraz, takže zásah do soukromí je výrazně větší.
ÚOOÚ u kamer připomíná ochranu soukromí a podoby člověka. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů u videozařízení zdůrazňuje, že kamera nemá být první volba, pokud lze účelu dosáhnout méně invazivně. Doma to znamená začít tlačítkem, hodinkami nebo čidly. Kamera patří až tam, kde jednodušší řešení nestačí a senior s tím opravdu souhlasí.
Nejdůležitější je reakce
Při výběru začněte konkrétní situací. Aktivní senior, který chodí ven, spíš využije hodinky nebo přívěsek s voláním, GPS a detekcí pádu. Člověk, který je většinu času doma a nechce nic nosit, může být vhodnější kandidát na bytová čidla. V domově seniorů mohou dávat větší smysl 3D senzory, AI zařízení nebo napojení na interní signalizaci.
Pak přichází otázky, které v reklamě nebývají vidět. Je v ceně dispečink, nebo jen aplikace? Komu přijde upozornění jako prvnímu? Má někdo poblíž klíče? Co uvidí rodina v aplikaci? Lze data omezit nebo smazat? A ví senior srozumitelně, co se v bytě sleduje?
Umělá inteligence může domácímu dohledu pomoct, pokud z údajů z čidel složí použitelnější kontext a omezí zbytečné poplachy. Odpovědnost ale zůstává na lidech. Dobré zařízení zaznamená událost, pošle upozornění a nabídne vodítko. Pomoc začne až ve chvíli, kdy někdo zvedne telefon, ověří situaci a v případě potřeby přijede.