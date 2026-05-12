Konec děsivých pádů do bezvědomí: hodinky od Samsungu vás upozorní dříve, než omdlíte

- Upadnout do bezvědomí není pro některé z nás nic výjimečného
- Ačkoli omdlení nemusí znamenat přímé ohrožení na životě, nejedná se o nic příjemného
- Chytré hodinky od Samsungu dokáží mdloby poměrně efektivně předpovídat
Nositelná elektronika už dávno nefunguje jen jako prodloužená ruka chytrého telefonu, ale díky hromadě senzorů zvládá také efektivně monitorovat tělesné funkce a aktivitu během dne i noci. Díky tomu můžeme mít alespoň rámcový přehled o našem zdraví, obzvláště pokud se jedná o kondici našeho srdce. Výrobci nechtějí usnout na vavřínech a stále se snaží přinášet nové a užitečné funkce, od měření EKG, přes sledování krevního tlaku, až po snahu o monitorování hladiny cukru v krvi. Výjimkou není ani jihokorejský Samsung, který se nyní pochlubil s úspěšnou predikcí mdlob.
Galaxy Watch dokáží velmi přesně detekovat omdlévání
Společná klinická studie provedená ve spolupráci společnosti Samsung Electronics s nemocnicí Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital v Koreji potvrdila schopnost předpovídat s vysokou přesností vazovagální synkopu (VVS), jinými slovy mdloby, a to na základě biosignálů získaných z hodinek Galaxy Watch 6. VVS nastává, když u člověka náhle poklesnou srdeční frekvence a krevní tlak, například v důsledku nadměrného stresu, a nastane dočasná ztráta vědomí. Ačkoli samotné mdloby život obvykle neohrožují, nečekané pády v tomto stavu můžou způsobit vážná následná zranění, jako jsou zlomeniny nebo otřes mozku.
„Až 40 % lidí zažije během svého života vazovagální synkopu, přičemž u jedné třetiny se dostavuje opakovaně,“ uvádí profesor Junhwan Cho z kardiologického oddělení nemocnice Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital. „Včasné varování by pacientům mohlo poskytnout dostatek času na to, aby zaujali bezpečnou polohu nebo si přivolali pomoc, což by výrazně snížilo výskyt sekundárních zranění.“
Výzkumný tým pod vedením profesora Cho provedl v rámci testů vyšetření u 132 pacientů s podezřením na příznaky VVS. Pomocí hodinek Galaxy Watch vybavených senzorem pro fotopletysmografii (PPG), který dokáže detekovat změny objemu krve ve tkáních, analyzoval údaje o variabilitě srdeční frekvence (HRV) pomocí algoritmu umělé inteligence. Model úspěšně předpovídal hrozící mdloby až s pětiminutovým předstihem s přesností 84,6 procenta, přičemž dosáhl klinicky významné citlivosti 90 % a specificity 64 %.
„Tato studie je příkladem, jak můžou nositelné technologie přispět k posunu ve zdravotnictví od modelu ‚následné péče‘ k modelu ‚péče preventivní‘,“ uvádí Jongmin Choi, vedoucí skupiny pro výzkum a vývoj v oblasti zdraví v divizi Mobile eXperience (MX) společnosti Samsung Electronics. „Naším cílem je vyvíjet technologické inovace, které lidem umožní žít každý den zdravěji.“ Schopnost chytrých hodinek předpovídat mdloby je bezesporu chvályhodná a i když se často nepředstavují přímé ohrožení na životě, mohou řadě lidí usnadnit běžné fungování s pomocí včasné diagnostiky.