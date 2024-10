O2 představilo technologii 5G RedCap. Za dva roky bude i v chytrých hodinkách

O2 jako první v Česku spouští technologii 5G RedCap

Ta mění standard v tom, že přináší do IoT stabilnější 5G internet

Využití najde v průmyslových sítích, za rok dojde i k nasazení ve veřejné síti

Ve spolupráci se společnostmi Ericsson a Cetin operátor O2 nadále modernizuje svou síťovou infrastrukturu. Kromě práce na veřejné mobilní síti však postupuje i v rozvoji privátních sítí. V tomto segmentu nově operátor O2 jako vůbec první v Česku odhalil technologii 5G RedCap.

5G pro internet věcí

5G RedCap (Reduced Capability) je specifikace v rámci 5G sítě, která je navržena tak, aby umožňovala zařízení s nižšími nároky na připojení využívat 5G technologie. Cílem je poskytovat levnější a energeticky úspornější variantu pro zařízení, která nepotřebují plný výkon a kapacitu klasických 5G sítí, ale chtějí využívat jeho výhod, jako jsou nízká latence (uRLLC) a širší pokrytí (eMBB).

Novinka je určena pro komunikaci tzv. machine to machine (M2M). Doplňuje stávající technologie NarrowBand (NB), Cat-M a LTE na nižších frekvencích, nicméně oproti těmto standardům přináší plné výhody 5G. Zároveň snižuje komplexitu a umožňuje nasazení levnější koncových 5G zařízení.

Provozovatelem je klasicky Cetin. Technologii pro RedCap dodává v tuto chvíli pouze Ericsson, ačkoliv zástupci O2 se zmínili o tom, že do budoucna může být seznam partnerů rozšířen. V rámci živé ukázky 5G RedCap byly k vidění i dva modemy pro připojení do sítě – jeden od tchajwanské firmy Gemtek, druhý od čínského Zowee.

Průmysl, kamery i chytré hodinky

V praxi může jít například o stacionární či pohyblivé nástroje využívané v továrnách a průmyslu, například na dálku ovládané vozíky. Zástupci operátora však zatím nechtěli uvést žádného potenciálního zákazníka stran zástupců průmyslu. Několik možných zákazníků se však rýsuje na severu Čech. Větší města v Ústeckém, Karlovarském a Královéhradeckém kraji totiž plánuji nasadit do svých ulic kamerový systém. Přesně v takových případech by technologii 5G RedCap dávala smysl, protože je úspornější a stabilnější než IoT technologie postavené na LTE.

V příštím roce by se technologie měla dostat i do veřejné sítě. To znamená mimo jiné, že by se s RedCapem mohli setkávat i běžní uživatelé. Nejčastěji se přitom skloňuje využití v chytrých hodinkách a fitness náramcích. Ty v současnosti běží na bezdrátových technologiích přinejlepším s 4G LTE.

RedCap by mohl do konvenčních chytrých hodinek, například Apple nebo Samsung, dostat 5G. Nejde přitom o rychlost připojení, která je dostatečná už s 4G, ale například o přesnost určování polohy. Mobilní síť může v tomto ohledu nahradit slabší GPS čip.

Potenciálního využití 5G RedCapu je však více, nabízí se například vzdálený dohled nad chytrými hodinkami vašich nejbližších (seniorů, rodičů) nebo domácích mazlíčků. To už ale není úplně téma pro samotného operátora. O2 ve spolupráci se svými partnery pouze zajišťuje chod bezdrátové sítě. Rozhraní pro využití technologie na koncových zařízeních musí přinést sami výrobci hardwaru.